Вечерний позитив и котики

В Японии любят кошек, а кошки, скорее всего, любят жить в Японии. Иными словами, эта любовь взаимна. Там, кажется, даже бездомные кошки хорошо живут. Их кормят люди, они могут достать свежую рыбу, и они живут большими компаниями сородичей. Масаюки Оки (Masayuki Oki), известный в Instagram как okirakuoki, гуляет по японским улицам, фотографируя бездомных кошек, а получившиеся снимки публикует на своей страничке. И он в этом невероятно хорош, потому что на его аккаунт подписано почти четверть миллиона человек. Бугага уже не первый раз показывает своим читателям фотографии этого японского фотографа (предыдущие серии можно посмотреть здесь и здесь), и сегодня предлагаем увидеть некоторые из его новых снимков.