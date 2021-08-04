1211
1
Пост посвящён городам России и административному делению. Чтобы успешно пройти тест, потребуется вспомнить расположение и некоторые факты о крупных городах страны, структуру федеральных округов и кое-что о субъектах федерации.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Широка страна моя родная: удивительные названия на карте, на которые хватило фантазии у русских
- Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность
- Сбербанк и Visa оставят "Азбуку вкуса" без касс и продавцов
- 25 крупнейших империй в истории человечества
- Навеяно экзаменами: 19 лучших образовательных тестов на Фишках
30
Понравилось30
Новости партнёров