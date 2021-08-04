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Тест на знание России

Тест на знание России

Автор:
04 августа 2021 09:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тесты   географический тест   география   география России   тест   
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Пост посвящён городам России и административному делению. Чтобы успешно пройти тест, потребуется вспомнить расположение и некоторые факты о крупных городах страны, структуру федеральных округов и кое-что о субъектах федерации.
Это флаг какого крупного российского города?
Это флаг какого крупного российского города?
Пенза
Кемерово
Анадырь
Пермь
Сколько в России автономных округов?
Сколько в России автономных округов?
1
2
3
4
В этом российском городе нет метрополитена
В этом российском городе нет метрополитена
Екатеринбург
Самара
Нижний Новгород
Воронеж
Петрозаводск находится на берегу этого озера
Петрозаводск находится на берегу этого озера
Ладожское
Онежское
Сегозеро
Выгозеро
Крупнейшим по площади регионом России является...
Крупнейшим по площади регионом России является...
Республика Саха (Якутия)
Красноярский край
Иркутская область
Эльбрус находится на границе этих двух регионов:
Эльбрус находится на границе этих двух регионов:
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесии и Краснодарского края
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - Алании
Чувашская республика входит в состав этого Федерального округа
Чувашская республика входит в состав этого Федерального округа
Приволжского
Центрального
Уральского
Назовите административный центр Амурской области
Назовите административный центр Амурской области
Чита
Благовещенск
Владивосток
Белогорск

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Россия   Тесты   географический тест   география   география России   тест   
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Hallo FreeSpace 39 минут назад
вечная 4 по географии
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Татьяна Юсова 7 минут назад
Знаю, наставят минусов, но всё равно похвастаюсь. Хотя в школе по географии была четверка, я очень не любила разукрашивать контурные карты.
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29k
Головасыр коричнештанник 40 минут назад
на четвёрочку справился )
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14k
Габит Калыков 55 минут назад
Не живу в России, но половина ответов правильные.
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