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Тест по тригонометрии за 10 класс

Тест по тригонометрии за 10 класс

Автор:
02 августа 2021 11:43
Сообщество : Математические фишки
Метки: Тесты   геометрия   математика   математические тесты   тест по математике   тесты по геометрии   тригонометрия   
1564
1
Тест по основам тригонометрии. Сможете ли вспомнить синусы и косинусы углов, а также базовые формулы по тригонометрии, изучаемые в 10 классе?
Чему равен синус угла 90 градусов?
Чему равен синус угла 90 градусов?
0
1
π

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Как определить тангенс угла, если известен его синус и косинус?
Как определить тангенс угла, если известен его синус и косинус?
Нужно синус угла разделить на его косинус
Нужно косинус угла разделить на его синус
Нужно из синуса угла извлечь квадратный корень
Нужно косинус угла умножить на синус угла

Источник:

Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в каждой из четвертей указаны на рисунке. Какая функция указана под номером А?
Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в каждой из четвертей указаны на рисунке. Какая функция указана под номером А?
Cos
Sin
Tg, Ctg
Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в каждой из четвертей указаны на рисунке. Какая функция указана под номером В?
Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса в каждой из четвертей указаны на рисунке. Какая функция указана под номером В?
Cos
Sin
Tg, Ctg
Чему равен тангенс угла 45 градусов?
Чему равен тангенс угла 45 градусов?
0
1
π
√3

Источник:

Углом какой четверти является угол a, если sina > 0 и cosa > 0
Углом какой четверти является угол a, если sina > 0 и cosa > 0
1
2
3
4

Источник:

Чему равен 1 рад?
Чему равен 1 рад?
180°(1+п)
180°/π
180°/(п+0,5)

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tgα * ctgα = ?
tgα * ctgα = ?
0
1
π
√π
π/2

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   геометрия   математика   математические тесты   тест по математике   тесты по геометрии   тригонометрия   
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11  комментариев
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1k
Джонни Кейдж 50 минут назад
Армейский юмор: в военное время значение синуса может достигать четырех


Хотя, в комплексных числах такое вполне возможно, формула Эйлера в помощь.
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6k
Психологическая поддержка 4 минуты назад
Забавно, в школе этот материал вообще не усвоил, 2-3 еле еле получил, сейчас 4ка ))) понадобилось по работе вспоминать.
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8k
Эльза Вайнц 17 минут назад
Блин - трояк (((. Ольга Пална ( математичка ) простите, мне очень стыдно (((.
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563k
Alexey Berestenko Полчаса назад
У меня дочка только в 8й пошла - не буду разгадывать!
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124
allexx 36 минут назад
Однако я забыл, разве тригонометрию в 10-м классе проходили?

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13k
Booka1a 41 минуту назад
ну это прямо легкий, 8/8
я может быть где-то и ошибся бы, если бы пришлось вспоминать синусы/тангенсы более сложных углов, но тангенс 45 - это элементарно
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76
Михайло Потапыч 56 минут назад
8 из 8. Все вспомнил, даже удивился.
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9k
Сергей Маевский Час назад
8 из 8... Изи... Мальчик Сережа, 43 годика...
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2k
Carex Час назад
30 лет прошло- ничего не помню.
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3k
Нечаинка Час назад
О, меня в седьмой класс послали.


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22k
Ваня Час назад
6 из 8... что-то еще оказывается помню...
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