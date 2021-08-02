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Тест по основам тригонометрии. Сможете ли вспомнить синусы и косинусы углов, а также базовые формулы по тригонометрии, изучаемые в 10 классе?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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Хотя, в комплексных числах такое вполне возможно, формула Эйлера в помощь.
я может быть где-то и ошибся бы, если бы пришлось вспоминать синусы/тангенсы более сложных углов, но тангенс 45 - это элементарно