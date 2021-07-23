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В колонию – за лайками

В колонию – за лайками (2 фото)

Автор:
23 июля 2021 20:43
Метки: блог   игра   лайки   
274
2
Алтаец-блогер кинул в полицейских муляж гранаты, а поймал – реальный срок

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Метки: блог   игра   лайки   
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13  комментариев
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5k
КремлеКот 2 часа назад
Тупее блогера может быть только пьяный блогер.
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832
Андрей БолтКонский Минуту назад
Надо было пристрелить идиота на месте.
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28k
ACU900 23 минуты назад
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9
Шурман Полчаса назад
На первом фото такое состояние что если я чику дерну хрен пружина выброса сработает . Может кидать сколько угодно .
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5k
★Lucifer★ 40 минут назад
Блогер=тиктокер=ДЕБИЛ
Чего-то (кого-то) в этом "уравнении" не хватает...
Может быть самой Мэри?
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951
Денис Ануфриев 50 минут назад
просто-био мусор,генетические отбросы
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1k
SergS1 2 часа назад
Нужно было применить по блохеру оружие, у него могла быть не одна граната, а несколько, или пояс шахида. Сначала нужно нейтрализовать опасность для общества, а уж потом разбираться пранк, блохер или террорист...
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52k
Похабыч 2 часа назад
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния"-
-надо еще добавить, раз не понимает насколько он тупой... Для социума, как видим, данный индивид потерян...
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78k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Надо бы его в камеру к тубикам определить
Для остроты очучений
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9
Шурман Броненосец Потелкам Полчаса назад
Тайну открою туберкулез как и гепатит это не предел фантазий , и первый и второй лечиться очень быстро и эффективно так же как Б и Ц а вот от а привиты и так все .
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9
Шурман Броненосец Потелкам Полчаса назад
побывал я недавно в больнице вроде бы все отлично сделали а здесь боль началась в органах и шрамы расходится начали и опа поздравляем случайно у вас гепатит Б , пришел домой крики маты но вылечили за месяц .
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