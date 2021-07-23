В колонию – за лайками

09 февраля 2021г.

По версии следствия, все произошло в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года в Горно-Алтайске. 27-летний нетрезвый местный житель решил снять крутой видеоролик и получить свою порцию славы в интернете. Взяв муляж гранаты, будущая «звезда» подошла к служебному автомобилю и постучала по двери авто.

Когда один из полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, открыл дверь, хулиган бросил внутрь салона муляж гранаты и выкрикнул в адрес представителей власти угрозу ее применения: «Держите гранату!». Полицейские эту угрозу восприняли реально и, опасаясь за свои жизнь и здоровье, покинули салон служебного автомобиля.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, сообщает Следственный комитет Алтая.

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23 июля 2021г.

Горно-Алтайский городской суд признал обвиняемого виновным в хулиганстве. Решение устояло в Верховном суде республики, сообщила прокуратура региона. Защита подсудимого заявляла о его непричастности к инциденту.

Мужчину приговорили к 1,5 годам колонии-поселения.