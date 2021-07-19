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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:44
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2921
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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17  комментариев
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820
Оксид Бетона 4 часа назад
Вообще-то тест на карандаш заключается в том, что если под титькой карандаш не держится. то титька упругая, стоячая! А если держится. то все, бабуся, иди за пенсией.
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/19/3846167/1-17.jpg.webphttps://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/19/3846167/1-17.jpg.webp
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8k
Uron 4 часа назад
за такое сравнение собачки могу обидеться и ещё сильнее плакать...
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4k
rutt 4 часа назад
Паспорт при внесении платежа необходим для идентификации плательщека, дело вовсе не в террористах, а в отмывании бабосов. Ну типа ты занимаешь какую-то должность и берёшь кредит на машину, а я подмазывая тебя, гашу его. Ну это если совсем приземлённо.
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15k
Теуш Алексей 4 часа назад
У меня по номеру 11 вопрос: борьба с антитеррористической угрозой это как?
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820
Оксид Бетона 4 часа назад
А у Курицина зубы поровнее Шварцевских будут! :
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/19/3846167/1-24.jpg.webphttps://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/19/3846167/1-24.jpg.webp
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