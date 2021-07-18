2016
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
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Правый не вписывается. Смотрит не туда, ствол не тот, одет по зимнему, да и вообще, на "братка" из 90-х больше похож.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Таиландhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=тайлаhttp://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=тайла