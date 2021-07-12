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10 непростых вопросов, которые смогут показать ваши познания в области географии (политической географии). В тесте поднимаются вопросы общих границ, столиц, географического положения.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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По совету бывалых каюсь и спешу предохраниться.
цитата: Это же очередной материал нашей PR-фирмы: про Алишера. Неужто, хоть это непонятно?????????????????????
Ну тест весьма средний .Даже там где не знал просто догадался применив логику .
В кои то веки действительно интересный и довольно сложный тест. Подумать пришлось. Спасибо )