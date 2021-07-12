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Тест по политической географии Европы

Тест по политической географии Европы

Автор:
12 июля 2021 10:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   географический тест   география   география Европы   европа   карты   тест   
2570
1
10 непростых вопросов, которые смогут показать ваши познания в области географии (политической географии). В тесте поднимаются вопросы общих границ, столиц, географического положения.
Сможете ли вспомнить, с какой из этих стран Германия не имеет общей политической границы?
Сможете ли вспомнить, с какой из этих стран Германия не имеет общей политической границы?
Австрия
Чехия
Польша
Люксембург
Нидерланды
Лихтенштейн

Источник:

Какое государство выделено на этой карте красным цветом?
Какое государство выделено на этой карте красным цветом?
Словения
Чехия
Венгрия
Австрия
Словакия
Сараево является столицей этого государства...
Сараево является столицей этого государства...
Сербии
Хорватии
Словении
Боснии и Герцеговины
Греции

Источник:

Традиционно именно эти три государства объединяют под термином "Скандинавия":
Традиционно именно эти три государства объединяют под термином "Скандинавия":
Швеция, Финляндия, Эстония
Швеция, Норвегия, Дания
Дания, Норвегия, Исландия
Литва, Латвия, Эстония

Источник:

Эти две страны имеют общие сухопутные границы
Эти две страны имеют общие сухопутные границы
Чехия и Венгрия
Литва и Эстония
Румыния и Словакия
Финляндия и Норвегия

Источник:

Какой из этих городов Европы не является столицей?
Какой из этих городов Европы не является столицей?
Прага
Будапешт
Мадрид
Любляна
Вадуц
Роттердам

Источник:

Какое государство выделено на этой карте красным цветом?
Какое государство выделено на этой карте красным цветом?
Литва
Латвия
Эстония
Беларусь
Назовите столицу Венгрии
Назовите столицу Венгрии
Будапешт
Бухарест
Прага
Скопье

Источник:

Какое из этих европейских государств не имеет выхода к мировому океану?
Какое из этих европейских государств не имеет выхода к мировому океану?
Румыния
Словения
Дания
Сербия

Источник:

Ваттовое море (часть Северного моря) не омывает берега этого государства:
Ваттовое море (часть Северного моря) не омывает берега этого государства:
Дании
Нидерландов
Германии
Бельгии

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

Источник:

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Метки: Тесты   географический тест   география   география Европы   европа   карты   тест   
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10  комментариев
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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
С уважением плюсую.
По совету бывалых каюсь и спешу предохраниться.
цитата: Это же очередной материал нашей PR-фирмы: про Алишера. Неужто, хоть это непонятно?????????????????????
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2k
Rhino 6 минут назад
На последнем вопросе срезался
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1k
Евгений Кондратьев 9 минут назад
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24k
Е-Лена Полчаса назад
Однако, и вправду хороший тест. Я на "четверку" справилась...
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19k
Виталий Касандров 38 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Идеально ответили на этот тест. География точно была любимым предметов в школе. Так ли это?
Ну тест весьма средний .Даже там где не знал просто догадался применив логику .
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37k
dima423 53 минуты назад
сложненький тест)
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9k
Majul Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Идеально ответили на этот тест. География точно была любимым предметов в школе. Так ли это?

В кои то веки действительно интересный и довольно сложный тест. Подумать пришлось. Спасибо )
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