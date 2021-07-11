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В Беларуси ветер снес надувные батуты с детьми

В Беларуси ветер снес надувные батуты с детьми (1 фото + 3 видео)

Автор:
11 июля 2021 10:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аттракцион   батут   беларусь   ветер   видео   дети   
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В субботу в Беларуси отмечали республиканский  праздник «Купалье».По всей стране были организованы праздничные мероприятия, народные гуляния и фейерверки.

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Метки: аттракцион   батут   беларусь   ветер   видео   дети   
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18  комментариев
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35
Племянник Путина 2 часа назад
Каждый год такая ерунда... Ну что сложного усилить систему крепления конструкции?
На азове был случай когда похожую надувную горку-пещеру, сорвало с крепления у потащило в море. Пока гидроцикл в воду скинули, пока догнали, горку от берега метров на 150-200 утащило. С детьми... Все конечно выжили, но родители явно этот день запомнили не как самый лучший.
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2k
Olegsky 19 минут назад
Это смерч
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−2
TSIPLIA 46 минут назад
А вообще то, считается, что это самый безопасный аттракцион.
И смех и грех.
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6k
Trenzel2003 47 минут назад
А с другой точки зрения, многие детишки хотели бы полетать. Вот и сбылась мечта. Зато наука на всю жизнь, что летать лучше в самолетах, да вертолетах.
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−2
TSIPLIA 55 минут назад
У бизнесменов одни деньги в голове. А безопасность клиента- это для лохов.
Я, в своё время, своего малого тоже водил на аттракционы. Мне кажется, что за такие полёты, я бы... А если б не я так жена моя... Без суда и следствия, как говорится.
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−127
Sweetie 58 минут назад
А что им так нужно в эту Литву? Страна нищая точно так же как и Беларусь.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Я видел летающего дракона!
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Прямо изумрудный город по-белорусски
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5k
Sanar Час назад
Рухнула космическая программа Беларуси(и)
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28k
ACU900 Час назад
Разлеталися тут на батутах, понимашь, а картоху кто собирать будет?

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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Полюбому дети оппозиционеров
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−10
Ozxer Час назад
братья Монгольфье знают почему так получилось
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19k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Дракон должен летать, он и полетел) За Скайрим!
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
"Республиканский тематический праздник "День открытых дорог", посвященный 85-летию со дня образования Госавтоинспекции, пройдет 10 июля в Александрии. Такое масштабное мероприятие впервые включено в программу республиканского праздника "Купалье" в Шкловском районе и, действительно, станет интересным и запоминающимся для его гостей. Отдельное внимание организаторами уделено тематическим площадкам."
вот уж действительно праздник ГАИ запомнится многим.
пострадавшим скорейшего выздоровления .
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