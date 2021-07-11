В Беларуси ветер снес надувные батуты с детьми

Особенно досталось детским надувным батутам. Порывами ветра их подбрасывало в воздух как мячи. Надувные конструкции не смогли удержать на земле ни тросы, ни вес детей, находящихся в это время на аттракционах.

2021-07-11T10:40:14+03:00