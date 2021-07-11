В Беларуси ветер снес надувные батуты с детьми

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В субботу в Беларуси отмечали республиканский праздник «Купалье».По всей стране были организованы праздничные мероприятия, народные гуляния и фейерверки.
Но вот жителям агрогородка Александрия Шкловского района с погодой не повезло. Сильный ветер основательно испортил отдых людям.
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Особенно досталось детским надувным батутам. Порывами ветра их подбрасывало в воздух как мячи. Надувные конструкции не смогли удержать на земле ни тросы, ни вес детей, находящихся в это время на аттракционах.
По предварительным данным, пострадали пять человек – двое детей и трое взрослых. Их состояние удовлетворительное.
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На азове был случай когда похожую надувную горку-пещеру, сорвало с крепления у потащило в море. Пока гидроцикл в воду скинули, пока догнали, горку от берега метров на 150-200 утащило. С детьми... Все конечно выжили, но родители явно этот день запомнили не как самый лучший.
И смех и грех.
Я, в своё время, своего малого тоже водил на аттракционы. Мне кажется, что за такие полёты, я бы... А если б не я так жена моя... Без суда и следствия, как говорится.
может это шельмам в погонах знак свыше?
вот уж действительно праздник ГАИ запомнится многим.
пострадавшим скорейшего выздоровления .