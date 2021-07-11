Когда не было Петрова и Баширова

Взрыв в орудийной башне американского линкора «Айова» (USS Iowa, BB-61) произошёл во время учебных стрельб 19 апреля 1989 года в помещении центрального 16-дюймового орудия башни № 2. В результате погибли 47 человек из экипажа корабля, башня получила серьёзные повреждения. По этому поводу были предприняты два расследования, одно силами ВМС США, другое — Счётной палатой США и исследовательской организацией министерства энергетики США Sandia National Laboratories. Расследования привели к противоречивым результатам.



Первое расследование причин взрыва, проведённое флотом, пришло к выводу, что взрыв организовал один из членов экипажа башни Клейтон Хартвиг, погибший при взрыве. В ходе расследования произошли многочисленные утечки информации в СМИ (позднее приписанные офицерам флота и следователям), согласно которым Хартвиг и другой матрос, Кендалл Труитт, находились в гомосексуальных отношениях и Хартвиг устроил взрыв после того, как отношения испортились. Тем не менее, в докладе флот заключил, что нет доказательств тому, что Хартвиг был гомосексуалистом, но есть свидетельства, что он был склонен к самоубийству и устроил взрыв, используя электронное или химическое устройство.



Родственники пострадавших, средства массовой информации и члены Конгресса подвергли выводы флота резкой критике. Комитеты Палаты представителей и Сената по вооружённым силам провели слушания по расследованию действий следствия флота и позднее выпустили доклады, в которых выводы флота подвергались сомнению. Выдвигалась версия, что взрыв был следствием экспериментов со стрельбой усиленными пороховыми зарядами, проводившихся старшими офицерами корабля.



В своём обзоре «Сандия» установила, что пороховые картузы, загруженные в пушку, были переуплотнены и взрыв мог произойти по этой причине. Последующая проверка сценария переуплотнения специалистами флота показала, что переуплотнение могло вызвать взрыв в казённике орудия. Специалисты «Сандии» также установили, что вещественные доказательства не поддерживают теорию флота о том, что взрыв был вызван электронным или химическим детонатором.