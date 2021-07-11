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Когда не было Петрова и Баширова

Когда не было Петрова и Баширова (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 04:57
Метки: Орискани   авианосец   американский   
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Американский авианосец «Орискани» вступил в строй в 1950 году. Он активно участвовал в корейской и вьетнамской войнах. В 1965 году самолёты вылетали с его борта двенадцать тысяч раз.
А в 1966 году один из моряков, находившихся в ангаре под полётной палубой, случайно зажёг сигнальную ракету и в панике бросил её в металлический шкаф и захлопнул дверь. В этом шкафу хранилось еще 250 сигнальных магниевых ракет с температурой горения около 3000 градусов.

Источник:

Метки: Орискани   авианосец   американский   
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2  комментария
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1k
Вано 3 часа назад
Когда не было Петрова и Баширова, были Петров и Васечкин...
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G@M 41 минуту назад
Пусть хоть всё у себя повзрывают. Это наши враги...
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Иван Кемеров

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