Когда не было Петрова и Баширова

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Американский авианосец «Орискани» вступил в строй в 1950 году. Он активно участвовал в корейской и вьетнамской войнах. В 1965 году самолёты вылетали с его борта двенадцать тысяч раз.
А в 1966 году один из моряков, находившихся в ангаре под полётной палубой, случайно зажёг сигнальную ракету и в панике бросил её в металлический шкаф и захлопнул дверь. В этом шкафу хранилось еще 250 сигнальных магниевых ракет с температурой горения около 3000 градусов.
А в 1966 году один из моряков, находившихся в ангаре под полётной палубой, случайно зажёг сигнальную ракету и в панике бросил её в металлический шкаф и захлопнул дверь. В этом шкафу хранилось еще 250 сигнальных магниевых ракет с температурой горения около 3000 градусов.
Стремительно начался пожар. Шкаф разорвало и огонь начал распространяться по всему авианосцу. Загорелся самолет в ангарном отсеке, а вся пожарная команда, пытавшаяся погасить огонь, погибла. Несколько человек задохнулись от дыма. Моряки героически пытались охлаждать палубу и не допустить детонации боеприпасов. Пожар продолжался пять часов. Погибли 44 человека (в основном летчики) и еще 156 человек получили ранения.
А в следующем году, после самопроизвольного пуска неуправляемой ракеты «Зуни», случится пожар на авианосце «Форрестол». Из-за случайного скачка напряжения на одном из стоявших на палубе самолетов. Ракета перелетела через полётную палубу и ударила в подвесной топливный бак штурмовика A-4 Skyhawk. Ракета не взорвалась, однако бак сорвало с крыла, и выплеснувшееся топливо воспламенилось. От перегрева начали взрываться топливные баки других самолётов и пламя стало распространяться по палубе. Через несколько минут начали взрываться бомбы. 134 погибших и 161 раненый.
А в следующем году, после самопроизвольного пуска неуправляемой ракеты «Зуни», случится пожар на авианосце «Форрестол». Из-за случайного скачка напряжения на одном из стоявших на палубе самолетов. Ракета перелетела через полётную палубу и ударила в подвесной топливный бак штурмовика A-4 Skyhawk. Ракета не взорвалась, однако бак сорвало с крыла, и выплеснувшееся топливо воспламенилось. От перегрева начали взрываться топливные баки других самолётов и пламя стало распространяться по палубе. Через несколько минут начали взрываться бомбы. 134 погибших и 161 раненый.
Взрыв в орудийной башне американского линкора «Айова» (USS Iowa, BB-61) произошёл во время учебных стрельб 19 апреля 1989 года в помещении центрального 16-дюймового орудия башни № 2. В результате погибли 47 человек из экипажа корабля, башня получила серьёзные повреждения. По этому поводу были предприняты два расследования, одно силами ВМС США, другое — Счётной палатой США и исследовательской организацией министерства энергетики США Sandia National Laboratories. Расследования привели к противоречивым результатам.
Первое расследование причин взрыва, проведённое флотом, пришло к выводу, что взрыв организовал один из членов экипажа башни Клейтон Хартвиг, погибший при взрыве. В ходе расследования произошли многочисленные утечки информации в СМИ (позднее приписанные офицерам флота и следователям), согласно которым Хартвиг и другой матрос, Кендалл Труитт, находились в гомосексуальных отношениях и Хартвиг устроил взрыв после того, как отношения испортились. Тем не менее, в докладе флот заключил, что нет доказательств тому, что Хартвиг был гомосексуалистом, но есть свидетельства, что он был склонен к самоубийству и устроил взрыв, используя электронное или химическое устройство.
Родственники пострадавших, средства массовой информации и члены Конгресса подвергли выводы флота резкой критике. Комитеты Палаты представителей и Сената по вооружённым силам провели слушания по расследованию действий следствия флота и позднее выпустили доклады, в которых выводы флота подвергались сомнению. Выдвигалась версия, что взрыв был следствием экспериментов со стрельбой усиленными пороховыми зарядами, проводившихся старшими офицерами корабля.
В своём обзоре «Сандия» установила, что пороховые картузы, загруженные в пушку, были переуплотнены и взрыв мог произойти по этой причине. Последующая проверка сценария переуплотнения специалистами флота показала, что переуплотнение могло вызвать взрыв в казённике орудия. Специалисты «Сандии» также установили, что вещественные доказательства не поддерживают теорию флота о том, что взрыв был вызван электронным или химическим детонатором.
Первое расследование причин взрыва, проведённое флотом, пришло к выводу, что взрыв организовал один из членов экипажа башни Клейтон Хартвиг, погибший при взрыве. В ходе расследования произошли многочисленные утечки информации в СМИ (позднее приписанные офицерам флота и следователям), согласно которым Хартвиг и другой матрос, Кендалл Труитт, находились в гомосексуальных отношениях и Хартвиг устроил взрыв после того, как отношения испортились. Тем не менее, в докладе флот заключил, что нет доказательств тому, что Хартвиг был гомосексуалистом, но есть свидетельства, что он был склонен к самоубийству и устроил взрыв, используя электронное или химическое устройство.
Родственники пострадавших, средства массовой информации и члены Конгресса подвергли выводы флота резкой критике. Комитеты Палаты представителей и Сената по вооружённым силам провели слушания по расследованию действий следствия флота и позднее выпустили доклады, в которых выводы флота подвергались сомнению. Выдвигалась версия, что взрыв был следствием экспериментов со стрельбой усиленными пороховыми зарядами, проводившихся старшими офицерами корабля.
В своём обзоре «Сандия» установила, что пороховые картузы, загруженные в пушку, были переуплотнены и взрыв мог произойти по этой причине. Последующая проверка сценария переуплотнения специалистами флота показала, что переуплотнение могло вызвать взрыв в казённике орудия. Специалисты «Сандии» также установили, что вещественные доказательства не поддерживают теорию флота о том, что взрыв был вызван электронным или химическим детонатором.
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Метки: Орискани авианосец американский
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