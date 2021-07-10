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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
Авторский пост
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Любовь - это когда ты никогда, ни при каких обстоятельствах, хоть весь мир рушится, не забудешь о том, кто тебя ждёт.
XP SP3 ска!!!
Чёт вспомнилось...
А зачем мелочь грызть?