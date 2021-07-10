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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
10 июля 2021 22:10
Метки: Юмор   картинки   приколы   
804
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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5  комментариев
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1k
Sergey Pankratov 51 минуту назад
Нее, это просто жалость. Сначала забыл, потом вспомнил и пожалел.
Любовь - это когда ты никогда, ни при каких обстоятельствах, хоть весь мир рушится, не забудешь о том, кто тебя ждёт.
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132
Alex Полчаса назад
Семерка?
XP SP3 ска!!!
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10k
Kucher 38 минут назад
Комментарий к фото
На смену той моде пришла вот эта

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10k
Nikita 47 минут назад

Чёт вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
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10k
Nikita 48 минут назад

А зачем мелочь грызть?
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