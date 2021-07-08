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Насколько хорошо вы знаете базовые положения главного правового акта страны? Тест предусматривает "старые" положения и свежие правки, внесённые в Конституцию 4 июля 2020-го года.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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В начале должен быть выбор - ты чинуша или челядь. А в зависимости от выбора и ответы меняются.