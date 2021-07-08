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Юридический тест: Конституция России

Юридический тест: Конституция России

Автор:
08 июля 2021 11:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Конституция РФ   Россия   Тесты   конституция   тест   юридический тест   
795
1
Насколько хорошо вы знаете базовые положения главного правового акта страны? Тест предусматривает "старые" положения и свежие правки, внесённые в Конституцию 4 июля 2020-го года.
Кто в соответствии с новыми правками является носителем суверенитета и источником власти в стране?
Кто в соответствии с новыми правками является носителем суверенитета и источником власти в стране?
Народ
Президент
Парламент (Дума)
Суд

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Имеют ли право республики в составе России устанавливать свои государственные языки?
Имеют ли право республики в составе России устанавливать свои государственные языки?
Имеют такое право
Не имеют такого права

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Правда ли, что в Конституции указано, что пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год?
Правда ли, что в Конституции указано, что пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год?
Правда
Ложь

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Президентом страны может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе...
Президентом страны может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе...
25 лет
35 лет
55 лет
65 лет

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Сколько раз один и тот же человек может занимать пост президента?
Сколько раз один и тот же человек может занимать пост президента?
Не более 2 сроков
Не более 4 сроков
Не более 6 сроков
Не более 20 сроков

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Какой текст фигурирует в Конституции?
Какой текст фигурирует в Конституции?
"Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность"
"Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность"
"Обвиняемый не обязан доказывать свою виновность"

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Упоминается ли цензура в Конституции?
Упоминается ли цензура в Конституции?
Упоминается. И цензура запрещается
Упоминается. И цензура не запрещается
Не упоминается вовсе

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Кто имеет право ограничить права человека на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений?
Кто имеет право ограничить права человека на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений?
Суд
Правоохранительные органы
В России пункт о праве на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений был исключён из Конституции в 2000 году

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Допускается ли сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия?
Допускается ли сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия?
Допускается
Не допускается

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Обладает ли президент Российской Федерации неприкосновенностью?
Обладает ли президент Российской Федерации неприкосновенностью?
Обладает
Не обладает

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Метки: Конституция РФ   Россия   Тесты   конституция   тест   юридический тест   
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7  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр 39 минут назад
Тест говно! Объясню почему...
В начале должен быть выбор - ты чинуша или челядь. А в зависимости от выбора и ответы меняются.
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7k
Саша Смирнов 9 минут назад
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1k
Viejo Borracho Dikobraz 9 минут назад
Конституция превратилась в исторический документ.Можно сказать музейный. Это когда детишек приводят,показывают на бумажку под стеклом и говорят -*Вот раньше люди жили по своду правил,написанному тут*
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55k
pynh 19 минут назад
Эти сказки мы читали. А есть тест по Конституции, которая сейчас реально действует?
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4k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
Про пост президента - во-первых смешно, а во-вторых отсутствует важное слово - подряд!
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