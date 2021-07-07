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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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https://russian.rt.com/world/article/717508-raketa-dvigatel-sshahttps://russian.rt.com/world/article/717508-raketa-dvigatel-ssha
26 дней в больнице. Из них 15 дней в реанимации под ИВЛ.
Насмотрелась как трупы с соседних коек выносили.
Однажды 6 дней девочка лежала с ковидом на соседней койке. 26 лет.
Совсем плохая была. Врачи ей кололи что-то - она засыпала. Потом просыпалась и всё время звала: "Мамочка, папочка. Мамочка, папочка". И так всё время.
На седьмые сутки унесли. Тело.
Вакцинированных в больничке не было.
А вы и дальше рассказывайте про плохую вакцину.