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Гитлер победил Сталина

Гитлер победил Сталина (1 фото)

Автор:
04 июля 2021 23:49
Сообщество : Истории
Метки: альтернативная история   игра воображения   мысли вслух   размышления   
581
1
…Однажды Георгий сказал - ладненько.
Давайте специально на минутку вообразим — Гитлеру повезло, и он победил Сталина.

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Метки: альтернативная история   игра воображения   мысли вслух   размышления   
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14  комментариев
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−4
ptnhlo 2 часа назад
Лучше рассказал бы, сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы сталин не готовился наступать сам, а реально готовил бы страну к обороне.
Ведь советские самолёты на аэродроме возле Равы-Русской 22 июня 1941, немцы расстреляли из пушек прямо с территории Польши. Что они там делали???
А готовились напасть и отхватить Польшу где-то в августе-сентябре и были уверены, что педантичные немцы не начнут нападение, пока у них нет привычного перевеса.
Ну и ещё одна причина нападения, это донесение разведкой гитлеру об огромном количестве репрессированных сталиным военных.
Вот об этом стоило пост создать. А то тут немалое количество до сих пор пускает сопли-слюни про сталина, про сильную руку. Но почему-то совсем не видят себя в числе репрессированных просто по доносу злого или завистливого соседа, наверное потому что, мечтают писать доносы сами
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350
Елена Букреева 2 часа назад
Сталин кстати свидетелей Иеговы тоже по этапу ссылал, многие в дороге погибли, кто на поселении в Сибири, а теперь их вон сколько в России )))
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Елена Букреева дмитрий локока 2 часа назад
Молодцы же )) Гитлер бы одобрил.
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14k
albedo 2 часа назад
Во время Холокоста погибло 60 процентов евреев Европы, то бишь 6 миллионов человек.
===============
Стесняюсь спросить:
В Германии было 800 тысяч евреев, в Польше 3.6 миллиона.
Где жили остальные 5.6 миллионов обитали?
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1k
Viktor 2 часа назад
Какие п.идоры минус поставили ? Что не так здесь написано ? Кучка [мат] на фишках воплощает в жизнь план Даллеса . Отрабатывают свои 30 сребренников .
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