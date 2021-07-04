Гитлер победил Сталина

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Сейчас крайне много народу в Европе и бывшем СССР с умным видом рассуждает: Следует поставить знак равенства между этими двумя режимами (Сталин так и вовсе хуже фюрера), а в Европе одна тирания заменилась другой, никакой разницы.Правда ли это?Сейчас узнаем. Перед сеансом воображения Георгий хочет деликатно предупредить, что он такой же сталинист, как вы английская королева. Прапрадед Георгия при Сталине был сослан в Сибирь, а прадед получил «10 лет без права переписки» (читай — расстрел).Но это скучная лирика, чтобы два раза не вставать. Давайте уже начнём подсчёты.Итак, Гитлер выиграл.Во время Холокоста погибло 60 процентов евреев Европы, то бишь 6 миллионов человек.Стало быть, в крематориях сгорают уцелевшие евреи, до единого — ещё 4 миллиона.Точно также, нацисты отправляют в газовые камеры цыган (их уничтожили при Гитлере четверть от общей численности) — полтора миллиона. Аналогичная участь постигает популярных нынче на Западе участников движения ЛГБТ.Простите, а вы не знали?Надо же.Геи в Третьем рейхе также заключались в лагеря (на «робе» они носили пришитый розовый треугольник) — из 15 тысяч человек было убито 9 тысяч. Конец за колючей проволокой ждёт секту «Свидетелей Иеговы» * и поклонников языка эсперанто — они тоже не нравились Гитлеру.Советские военнопленные уничтожаются поголовно, поскольку больше не нужны (а их без того убили 3 миллиона). Полностью ликвидируются все уцелевшие больные и нетрудоспособные, душевнобольные в клиниках Европы (их также в 1942—1945 погиб миллион).Был такой специальный план Т-4, согласно которому этих людей планомерно умерщвляли инъекциями яда (особенно детей-инвалидов), морили голодом и душили газом. Кто не может работать — не приносит пользу и экономически неэффективен для великого рейха.Поляки сейчас, пожалуй, больше всего настроены антироссийски: публично страдают, что «одна тирания заменила другую».O`кей, пусть возрадуются — Гитлер победил.Дальше?Поляки по официальной нацистской расовой доктрине считаются «унтерменшами» (недочеловеками), им не разрешают ездить вместе с немцами в одних трамваях, и определяют как низшую расу.В 1943 году, после тяжёлых потерь нацистов на Восточном фронте, даже из русских и украинцев (а также из индусов, боснийцев и арабов) начинают поспешно формировать легионы и дивизии СС, однако поляков туда не берут — кровь не годится, их собираются умерщвлять и далее, без остановки.По плану «Ост», в рамках операции «Танненберг» были уничтожены 20.000 польских интеллигентов, учёных, актеров и политиков, а всего нацистские оккупанты убили 6 миллионов 200 тысяч граждан Польши — 20% населения, и это сугубо за несчастные 5 лет.Если Гитлер продолжает властвовать над Европой, подсчитать вполне себе легко: через 25 лет такой нации, как поляк не существует вообще. И уж конечно, нет в природе государства Польская Народная Республика со своим языком, гимном и флагом, СССР не отдаёт новой стране в вечное владение Померанию, Восточную Пруссию и Силезию.Есть просто стандартное немецкое генерал-губернаторство, полностью очищенное от поляков.Украины как государства, само собой, тоже нет.В рейхскомиссариате Украина всем распоряжаются немцы.Степан Бандера дважды обращался в Берлин с просьбой о создании украинской державы, немцы его откровенно послали — в июле 1941 года, заключив в концлагерь, и в сентябре 1944-го, освободив оттуда: даже перед крахом рейха Гитлер не согласился на создание независимой Украины.И то — выпустили из барака Бандеру нацисты потому, что были заинтересованы в борьбе УПА с наступающей советской армией. Иначе забили бы насмерть в Заксенхаузене, как другого лидера украинских националистов — Олега Ольжича. В случае своей победы, гитлеровцы запросто ликвидировали бы и ОУН, и УПА — они им больше не были нужны. И тех, кто их поддерживал, сожгли бы в деревнях вместе с семьями.Немцы это умеют.«Гигантская восточная страна неизбежно обречена на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом самой России как государства» — писал Адольф Гитлер в «Майн Кампф».«180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать — это расстреливать без всякой жалости и милосердия» — вторил ему Генрих Гиммлер 13 июля 1941 года в городе Штеттине.По плану «Ост» на землях СССР, предназначенных для немецких колонистов, должны были остаться лишь 14 млн. славян.«Нежелательных в расовом отношении местных жителей» думали отправить в Западную Сибирь. 5−6 млн. евреев, находящиеся в восточных областях, подлежали ликвидации ещё до начала мероприятий по переселению. В соответствии с планом около 65% украинцев обещали переправить ближе к вечной мерзлоте.То же самое планировалось сделать и с белорусами: переселены будут 75%, а 25% «подлежат онемечиванию». Аналогично — и с русскими, хотя отдельные деятели, типа доктора Вольфганга Абеля, хотели уничтожить русских полностью. Но им возражали более хозяйственные чиновники Третьего рейха — следует оставить процентов 25, ведь как расе господ обойтись без рабов?План «Ост» застопорился сугубо по причине, что в 1943-м немцы стали проигрывать войну: поэтому им срочно понадобилось «пушечное мясо».Что там у нас в сухом остатке?Ага. Значит, Польши нет, Украины нет, Белоруссии нет, Чехии тоже нет как государства, нет Австрии, Израиля нет, да и гордой Прибалтики нет — немцы не думали возвращать им независимость даже в форме республик, как в СССР.Газовые камеры в лагерях продолжают работать, по-прежнему миллионами уничтожая «неполноценные» народы, неправильных геев и душевнобольных. Из человеческого жира варится мыло для экономики рейха, печатаются открытки на человеческой коже, волосами заключённых набивают матрасы.Думается, рано или поздно были бы оккупированы и Швейцария со Швецией, Гитлер это планировал.Удержалась бы Британия?Конечно, нет.На Восточном фронте расстались с жизнью 4 миллиона солдат вермахта, 5 миллионов тяжело ранено, и 2,5 миллиона взято в плен.Щёлкаем калькулятором, получается 11,5 миллионов военных. Обрушься эта вооружённая до зубов армада скопом на Лондон, затем на Соединённые Штаты — до свидания.За 5 лет войны Адольф Гитлер убил 37 миллионов человек. Его следовало остановить любой ценой: и основную цену пришлось заплатить нам.Ставить знак равенства здесь может лишь тот, кто слышал звон, да не знает, где он.Да что там. В последнее время это норма жизни.(с) Zотов