Казалось, драки не избежать

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Эту картину в 1997 году внесли в список 100 главных русских фильмов. Когда ленту показывали на фестивале в Каннах в программе "Особый взгляд", зал аплодировал 15 минут. Фильм "Брат" Алексея Балабанова стал символом поколения, а реплики героев разобрали на цитаты.
«Навари суп к моему приезду. Литров пять, не меньше. Поеду на дачу, писать сценарий нового фильма». С этими словами режиссёр Алексей Балабанов позвонил своей жене Надежде Васильевой из Сочи. И по возвращении домой сделал всё, как и планировал. Приехал, взял суп и на целых пять дней засел на даче, писать своего «Брата».
Кому из актёров достанутся главные роли в его «Брате» Алексей Балабанов знал ещё на этапе сценария. Светлана Письмиченко и Виктор Сухоруков уже работали с режиссёром в фильме «Замок». В них он был полностью уверен. А увидев кинодебют Бодрова младшего в «Кавказском пленнике» понял, вот он, его Данила Багров. Артисты знали заранее: денег за «Брата» не жди. Картина малобюджетная, скромная, но отказывать Балабанову они даже не думали. Работали просто так, на голом энтузиазме.
Кому из актёров достанутся главные роли в его «Брате» Алексей Балабанов знал ещё на этапе сценария. Светлана Письмиченко и Виктор Сухоруков уже работали с режиссёром в фильме «Замок». В них он был полностью уверен. А увидев кинодебют Бодрова младшего в «Кавказском пленнике» понял, вот он, его Данила Багров. Артисты знали заранее: денег за «Брата» не жди. Картина малобюджетная, скромная, но отказывать Балабанову они даже не думали. Работали просто так, на голом энтузиазме.
Кому бы Балабанов не показывал сценарий «Брата», руководству каналов, чиновникам от культуры, частным инвесторам, все от этой картины открещивались. И со словами: «это слишком провокационно, неоднозначно и агрессивно» отказывались её финансировать. Но съёмочную группу это не остановило. «Брата» снимали всем миром. Использовали машины, дачи, квартиры друзей. Одежду актёры приносили свою. И только знаменитый свитер Данилы Багрова купили. Правда в Second Hande. За 40 рублей.
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Снимая «Брата», экономили на всём, включая плёнку. Сделать на сцену два, а то и три дубля считалось непомерной роскошью. А потому, прежде чем включить камеру, каждый эпизод актёры тщательно репетировали. Но только стоило артистам привыкнуть к такому дефициту как Балабанову улыбнулась удача. В это же время в Петербурге американцы снимали фильм «Анна Каренина». Закончив который, они оставили после себя коробки неизрасходованной плёнки. На неё то нашего «Брата» и досняли.
В условиях жесткой экономии, ни о каких дублёрах и уж тем более каскадёрах, речи идти не могло. А потому запрыгивать на трамвай и пулей убегать от бандитов, Сергею Бодрову пришлось самостоятельно
В условиях жесткой экономии, ни о каких дублёрах и уж тем более каскадёрах, речи идти не могло. А потому запрыгивать на трамвай и пулей убегать от бандитов, Сергею Бодрову пришлось самостоятельно
Не просто было и Светлане Письмиченко. Ей нужно было всего за полдня освоить профессию вагоновожатой. Её обучение едва не закончилось катастрофой. Пока актриса разбиралась с рычагами и педалями, гримёр картины решила проверить, как Светочка будет выглядеть в кадре, и подошла к трамваю. В этот самый момент Письмиченко перепутала педали, и вагон двинулся на бедную гримёршу. К счастью, актриса вовремя успела затормозить.
Давкой и столпотворением чуть было не закончилась съёмка эпизода на выступлении группы Nautilus Pompilius. Это был настоящий концерт рокеров на одном из ночных концертов Петербурга. А потому люди, окружающие Свету и Данилу, не массовка, а реально пришедшие фанаты. Когда эпизод был отснят, выступление продолжилось. Оператор и режиссёр стоящие на сцене ушли за кулисы, а Бодров и Письмиченко остались прямо в гуще разгорячённой толпы. На артистов наваливались, их толкали к сцене. Выбраться оттуда им удалось только чудом. Позже, Светлана вспоминала что после такого стресса, их руки с Бодровым дрожали ещё целый час.
Фильм «Брат» Алексей Балабанов задумывал как столкновение двух миров, криминального и музыкального. И если роли первых играли актёры, то вторые, по задумке Балабанова, непременно должны были быть настоящими музыкантами. В картине с удовольствием, и опять же бесплатно, снялись давние друзья режиссёра. Сергей Чиграков и участники группы ДДТ, Аквариум и конечно же Nautilus Pompilius, благодаря которым музыка стала неотъемлемой и полноправной частью этой картины
Фильм «Брат» Алексей Балабанов задумывал как столкновение двух миров, криминального и музыкального. И если роли первых играли актёры, то вторые, по задумке Балабанова, непременно должны были быть настоящими музыкантами. В картине с удовольствием, и опять же бесплатно, снялись давние друзья режиссёра. Сергей Чиграков и участники группы ДДТ, Аквариум и конечно же Nautilus Pompilius, благодаря которым музыка стала неотъемлемой и полноправной частью этой картины
Всё напрасно?
Когда фильм «Брат» вышел на экраны кинотеатров, казалось, все усилия были потрачены напрасно. Премьера картины прошла незаметно. Смотреть её на большом экране практически никто не ходил. Масло в огонь подлили и критики. Балабановского «Брата» они называли проходной картиной талантливого режиссёра, а его самого они обвиняли в антисемитизме и неполиткорректности. За фразу своего героя, Сергею Бодрову ещё долго приходилось извиняться и оправдываться.
- «Тебя как звать то?»
- «Гофман»
- «Еврей что ли?»
- «Немец»
- «А-а. А то я евреев как-то не очень»
- «А немцев?»
- «Немцев нормально»
- «Тебя как звать то?»
- «Гофман»
- «Еврей что ли?»
- «Немец»
- «А-а. А то я евреев как-то не очень»
- «А немцев?»
- «Немцев нормально»
К счастью, через две недели после премьеры в кинотеатрах, «Брат» вышел в видеопрокат. И в стране, впрочем, и за её пределами, началось настоящее безумие. Данила Багров стал кумиром молодёжи. Все хотели быть на него похожими. Благодаря видеопрокату фильма на касетах формата VHS, фильм посмотрели даже в гангстерских кварталах за океаном. Только благодаря этому, во время съёмок второй части фильма в кварталах с темнокожими жителями, с киногруппой ничего плохого не случилось. Уже когда снимали продолжение культового фильма в Америке, киношников обступили агрессивные, местные жители района Чикаго, где собирались снимать один из эпизодов. Обстановка накалялась. Казалось, драки не избежать. Тут выяснилось, что группа приехала из России снимать продолжение фильма «Брат». Агрессия сразу сменилась на восторг.
Популярность актёров, сыгравших в «Брате», была невероятная. Зрители приняли происходящее в фильме за правду, а потому к Светлане Письмиченко регулярно подходили на улице и строго спрашивали: «Зачем бросила «Брата»?».
А вот Сергею Мурзину, сыгравшему бандита «Круглого», повезло больше. Его, криминальные авторитеты настолько приняли за своего, что даже подарили ему новую престижную машину. Посчитали что не гоже «Круглому» ездить на какой-то старой «пятерке».
Сергея Бодрова после этой картины начали воспринимать не иначе как народного супергероя. К нему за помощью обращались все обездоленные и обманутые. Однажды Сергею пришло письмо от женщины, у которой из гаража угнали мотоцикл младшего сына. «Что делать, Серёжа?» - спрашивала у Бодрова. «В милицию идти бесполезно, решила написать тебе. Так здоровы ты в кино с этими бандюгами расправлялся». Это письмо актёр показал Алексею Балабанову. Прочитав его, режиссёр сразу решил, что «Брату» пора возвращаться. И принялся за сценарий второго, теперь уже легендарного, фильма
А вот Сергею Мурзину, сыгравшему бандита «Круглого», повезло больше. Его, криминальные авторитеты настолько приняли за своего, что даже подарили ему новую престижную машину. Посчитали что не гоже «Круглому» ездить на какой-то старой «пятерке».
Сергея Бодрова после этой картины начали воспринимать не иначе как народного супергероя. К нему за помощью обращались все обездоленные и обманутые. Однажды Сергею пришло письмо от женщины, у которой из гаража угнали мотоцикл младшего сына. «Что делать, Серёжа?» - спрашивала у Бодрова. «В милицию идти бесполезно, решила написать тебе. Так здоровы ты в кино с этими бандюгами расправлялся». Это письмо актёр показал Алексею Балабанову. Прочитав его, режиссёр сразу решил, что «Брату» пора возвращаться. И принялся за сценарий второго, теперь уже легендарного, фильма
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