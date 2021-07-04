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Казалось, драки не избежать

Казалось, драки не избежать (7 фото)

Автор:
04 июля 2021 19:32
Метки: балабанов   бодров   брат   
327
7
Эту картину в 1997 году внесли в список 100 главных русских фильмов. Когда ленту показывали на фестивале в Каннах в программе "Особый взгляд", зал аплодировал 15 минут. Фильм "Брат" Алексея Балабанова стал символом поколения, а реплики героев разобрали на цитаты.
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Метки: балабанов   бодров   брат   
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1k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Отличный фильм, прекрасные актеры! Сколько бы ещё Сергей Бодров мог сыграть прекрасных ролей и снять хороших фильмов... Вечная ему память!
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40k
Александр 7 минут назад
Ну скажу так. первый фильм был сильный. Очень сильный. Атмосфера 90х прямо в точку. Брат 2 это уже был коммерческий проект, и по сути, ничего хорошего в Брате 2 не было, кроме музыки.
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15k
Теуш Алексей 17 минут назад
На концертах "Нау" бывал не однократно... Чё там такого было, чтобы руки тряслись???
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