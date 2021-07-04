Казалось, драки не избежать

Давкой и столпотворением чуть было не закончилась съёмка эпизода на выступлении группы Nautilus Pompilius. Это был настоящий концерт рокеров на одном из ночных концертов Петербурга. А потому люди, окружающие Свету и Данилу, не массовка, а реально пришедшие фанаты. Когда эпизод был отснят, выступление продолжилось. Оператор и режиссёр стоящие на сцене ушли за кулисы, а Бодров и Письмиченко остались прямо в гуще разгорячённой толпы. На артистов наваливались, их толкали к сцене. Выбраться оттуда им удалось только чудом. Позже, Светлана вспоминала что после такого стресса, их руки с Бодровым дрожали ещё целый час.



Фильм «Брат» Алексей Балабанов задумывал как столкновение двух миров, криминального и музыкального. И если роли первых играли актёры, то вторые, по задумке Балабанова, непременно должны были быть настоящими музыкантами. В картине с удовольствием, и опять же бесплатно, снялись давние друзья режиссёра. Сергей Чиграков и участники группы ДДТ, Аквариум и конечно же Nautilus Pompilius, благодаря которым музыка стала неотъемлемой и полноправной частью этой картины