Красивые градирни

Эти узнаваемые сооружения почему-то нередко (и совершенно несправедливо) обвиняют в загрязнении окружающей среды и даже путают с атомными электростанциями. Но нет, это не так, здесь всего лишь конденсируется и охлаждается водяной пар, а нужно это далеко не только в АЭС. Наконец, это просто красиво.

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