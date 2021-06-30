Красивые градирни

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Эти узнаваемые сооружения почему-то нередко (и совершенно несправедливо) обвиняют в загрязнении окружающей среды и даже путают с атомными электростанциями. Но нет, это не так, здесь всего лишь конденсируется и охлаждается водяной пар, а нужно это далеко не только в АЭС. Наконец, это просто красиво.
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Авторский пост
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