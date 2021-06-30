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Красивые градирни

Красивые градирни (30 фото)

Автор:
30 июня 2021 20:41
Метки: градирни   красиво   промзона   трубы   эстетика   
114
30
Эти узнаваемые сооружения почему-то нередко (и совершенно несправедливо) обвиняют в загрязнении окружающей среды и даже путают с атомными электростанциями. Но нет, это не так, здесь всего лишь конденсируется и охлаждается водяной пар, а нужно это далеко не только в АЭС. Наконец, это просто красиво.
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Метки: градирни   красиво   промзона   трубы   эстетика   
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9k
Сережа 2 часа назад
Но некоторые думают, что это дым.
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
какая гадость
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