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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (33 фото)

Автор:
30 июня 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
1563
33
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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51  комментарий
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5k
Алексей 2 часа назад
Комментарий к фото
Лет в 11 маман отправила в этот дом забрать очки. Минут за 20 дошел до дома (на Пудовкина жил) и еще наверное с час искал эту чертову оптику) А вообще в детстве частенько там ошивались, хороший район, зеленый.
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37k
dima423 4 минуты назад
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Пусть эта яна тогда построит мне дом, сделает в нем эксклюзивный ремонт соберет машину а лучше две, возьму пожалуй новый х5 и ламбу чисто погонять на выходных, ну и там по мелочи, компик новый можно, гаджеты всякие... ну естественно бесплатно)
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22k
SerGProS 15 минут назад
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Не стройте иллюзий, так было всегда. Не было гаджетов - пялились в газеты и книжки.
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5k
М С 21 минуту назад
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Искусство мата приходит с опытом вождения.
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22k
SerGProS Полчаса назад
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memento mori
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22k
SerGProS 37 минут назад
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99% - хитрая жопа
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22k
SerGProS 38 минут назад
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Да!Чтобы нос сопел в одни окна, а жопа пердела в другие.
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22k
SerGProS 46 минут назад
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А вечером - пот?
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−116
Лучший Друг 51 минуту назад
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@Татьяна Юсова

Это вы решили.

Смысл шутки - роди ребёнка - будет, кому помочь в старости.

А ещё есть анекдот "я заделал ребёнка, чтобы он в магазин за пивом бегал"

Так вот, ждать этого момента по нынешнему законодательству аж 19 лет (включая беременность)
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12k
Anthonyus Час назад
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То-то в США большинство с такой вот фальшивой улыбкой ходят.
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2k
Андрей Час назад
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Бармен принесет
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4k
KonstantinLeirov Час назад
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Так вроде нигде в мире приговоренному не сообщают дату казни.
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
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Походу, ховербордисты уже вымерли
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
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Если вы в 45 выглядите также - мое вам уважение
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4k
Roman 2 часа назад
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Джениус нетскролл оптикал. 2001 год покупки. Прошёл на ней дьябло 2 на два раза, указательный палец теперь болит, а в этой дряни только колёсико перестало щёлкать при вращении.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
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Мечты, мечты, как ваш полет прекрасен.
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20k
Ратибор 2 часа назад
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467
суссик 2 часа назад
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Хватит чёрных..!!!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
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Где запятая перед деепричастием?!
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20k
Ратибор 2 часа назад
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Но заставить их лететь в нужную сторону стоит денег.
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