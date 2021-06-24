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Реальный "городской ад"

Реальный "городской ад" (20 фото)

Автор:
24 июня 2021 18:48
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: города   здания   люди   
1351
20
Люди из группы UrbanHell делятся примерами «городского ада», которые выглядят как антиутопический фильм, но, к сожалению, реальны.
Это фото «ужасных мест, построенных или обитаемых людьми».
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Метки: города   здания   люди   
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14  комментариев
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18k
Luc72 2 часа назад
Даже не представляю какие силовые провода подходят к такому дому, если учесть, что в каждой квартире электрическая плитка, чайник, кондиционер...

PS Наверное на каждый "подъезд" по своему силовому трансформатору стоит, чтобы к дому шло 110 кВ...
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679
D. K 10 минут назад
Вот вам местных достопримечательностей.
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4k
Эрик 13 минут назад
На примере багдада я кажется понял в чем смысл ислама.
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2k
Oleg SC 59 минут назад
А может граница США и Мексики?
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50
Саша 2 часа назад
Во всём мире бардак.
Только в России стабильность!


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72
Шурман Саша Час назад
Давай я из Бельгии такие же фотки сделаю ? бомжи разруха и тд . Правление Филипа или евро мечта ? а еще скринов сделаю с форума Русские в Бельгии с постами Шукааю или ВЗРОБЮ работу , или сниму комнату
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1k
a_komolow 2 часа назад
Получите обратно!
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72
Шурман Фobosgrunt Час назад
Швеция сука сукапает лес а не мусор ,, уже пол Латвии вырубили и бабки идут на Миллиарды , Литва уже без леса так же как и Польша .
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15k
Maks Es 3 часа назад
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485
Not Found! 3 часа назад
Апофеоз "тварьца" природы настойчиво стучится к нам
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