Реальный "городской ад"

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Люди из группы UrbanHell делятся примерами «городского ада», которые выглядят как антиутопический фильм, но, к сожалению, реальны.
Это фото «ужасных мест, построенных или обитаемых людьми».
Это фото «ужасных мест, построенных или обитаемых людьми».
Ежегодный муссон в Мумбаи выносит из океана мусор, выброшенный в него.
В мире есть множество построек, похожих на трущобы, которые развалятся во время следующего шторма. В некоторых местах это не единичные примеры - мерзостью может быть даже целый район. Интернет-сообщество приглашает всех, кто хочет исследовать темные стороны городов, поселков и деревень в нашем общем мире, и приветствует любые фотографии, которые показывают проблемные места.
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