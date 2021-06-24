Реальный "городской ад"

В мире есть множество построек, похожих на трущобы, которые развалятся во время следующего шторма. В некоторых местах это не единичные примеры - мерзостью может быть даже целый район. Интернет-сообщество приглашает всех, кто хочет исследовать темные стороны городов, поселков и деревень в нашем общем мире, и приветствует любые фотографии, которые показывают проблемные места.