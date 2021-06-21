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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (37 фото)

Автор:
21 июня 2021 14:01
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
4129
37
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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89  комментариев
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1k
Uhbirj 10 часов назад
Комментарий к фото
Вам, шестисотлетниму, молодому человеку,вообще нельзя выходить на солнце, сгорите нахрен...
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2k
Parabellum 16 минут назад
Комментарий к фото
Так жарить ее надо на моторном масле сначала
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