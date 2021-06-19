Вечерний марафон юмора

16.

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ОФИСНОЕ:

Работает у нас один паренёк, мы его зовём - «компьютер». И это не потому, что он дофига умный или точный, да и считает он не очень быстро... просто он засыпает, как только его шеф оставляет без присмотра дольше чем на 5 минут

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ПЕЛЬМЕНИ, КАК ДЕТЕКТОР ИЗМЕНЫ:

Муж спалился на измене: сидели на кухне, он засыпал пельмени в кастрюлю и засёк время. Только посмотрел он на ту стену, где у нас часы никогда не висели. На вопрос "Кто она?" - не стал даже отпираться, хотя так и не понял, на чём спалился.

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Бывает, сидишь в охотничьей избушке, в тайге, до ближайшего жилья 100 км. Решаешь по спутниковому телефону проверить почту, а там вылезает реклама типа «Реальные знакомства. Лариса, 30 лет, находится в 400 метрах от вас». И ты вздрагиваешь, почему-то смотришь в окошко и проверяешь засов на двери.*****

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Хозяин, у нас дыра в безопасности!

Ну слава Богу, хоть что-то у нас в безопасности/

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"Мужик заходит в бар и говорит бармену:

- Мне, пожалуйста, чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерг с лимоном!

Бармен:

- Чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерг с чем?"

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Если раньше о том, что в доме был любовник, можно было догадаться по наточенным ножам, то теперь – по отлаженной Винде…

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- Виктор Иванович, сделайте красивый жест - одолжите мне еще немножко денег!

- Вася, денег не дам! Но жест показать могу.

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Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать новую повесть. Тот, не читая книги, спрашивает:

- В повести есть барабаны?

- Нет.

- А трубы есть?

- Тоже нет.

- Тогда назови её "Без труб и барабанов".

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В магазине:

– Бутылку пива, пожалуйста.

– Паспорт есть?

– Нет.

– Тополиный пух?

– Жара, июль.

– Понятно. Вам какое?

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Ходил по куче собеседований, везде получал вежливое «Мы вам перезвоним». Злит. Ну что вам надо еще? У меня и образование есть, и вредных привычек нет, и зарплату прошу самую обычную. И вот очередное собеседование, третье за этот день, в кабинете эйчар и непосредственное начальство. Спрашивают меня: «Что ж, кем вы видите себя в нашей компании в ближайшее время?» А меня так достали эти тупые однотипные вопросы, что ответил: «Я вижу себя человеком, который ненавидит всех коллег из-за того, что приходится постоянно отвечать на глупые вопросы. Также я минимум раз в неделю обещаю орать на всех за то, что они неправильно пользуются офисной техникой, и выпиваю 3 ведра чая в день, потому что в большинстве случаев делать мне абсолютно нечего». Начальник восхищенно всплеснул руками: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!»