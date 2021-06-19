Вечерний марафон юмора

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немного из жизни...
ОФИСНОЕ:
Работает у нас один паренёк, мы его зовём - «компьютер». И это не потому, что он дофига умный или точный, да и считает он не очень быстро... просто он засыпает, как только его шеф оставляет без присмотра дольше чем на 5 минут
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ПЕЛЬМЕНИ, КАК ДЕТЕКТОР ИЗМЕНЫ:
Муж спалился на измене: сидели на кухне, он засыпал пельмени в кастрюлю и засёк время. Только посмотрел он на ту стену, где у нас часы никогда не висели. На вопрос "Кто она?" - не стал даже отпираться, хотя так и не понял, на чём спалился.
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Бывает, сидишь в охотничьей избушке, в тайге, до ближайшего жилья 100 км. Решаешь по спутниковому телефону проверить почту, а там вылезает реклама типа «Реальные знакомства. Лариса, 30 лет, находится в 400 метрах от вас». И ты вздрагиваешь, почему-то смотришь в окошко и проверяешь засов на двери.*****
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Хозяин, у нас дыра в безопасности!
Ну слава Богу, хоть что-то у нас в безопасности/
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"Мужик заходит в бар и говорит бармену:
- Мне, пожалуйста, чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерг с лимоном!
Бармен:
- Чивирзднеркильмаскишбрунгальдмерг с чем?"
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Если раньше о том, что в доме был любовник, можно было догадаться по наточенным ножам, то теперь – по отлаженной Винде…
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- Виктор Иванович, сделайте красивый жест - одолжите мне еще немножко денег!
- Вася, денег не дам! Но жест показать могу.
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Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как назвать новую повесть. Тот, не читая книги, спрашивает:
- В повести есть барабаны?
- Нет.
- А трубы есть?
- Тоже нет.
- Тогда назови её "Без труб и барабанов".
*********
В магазине:
– Бутылку пива, пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам какое?
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Ходил по куче собеседований, везде получал вежливое «Мы вам перезвоним». Злит. Ну что вам надо еще? У меня и образование есть, и вредных привычек нет, и зарплату прошу самую обычную. И вот очередное собеседование, третье за этот день, в кабинете эйчар и непосредственное начальство. Спрашивают меня: «Что ж, кем вы видите себя в нашей компании в ближайшее время?» А меня так достали эти тупые однотипные вопросы, что ответил: «Я вижу себя человеком, который ненавидит всех коллег из-за того, что приходится постоянно отвечать на глупые вопросы. Также я минимум раз в неделю обещаю орать на всех за то, что они неправильно пользуются офисной техникой, и выпиваю 3 ведра чая в день, потому что в большинстве случаев делать мне абсолютно нечего». Начальник восхищенно всплеснул руками: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!»
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Это любовь.....
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Веселимся дальше...
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