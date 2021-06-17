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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (21 фото)

Автор:
17 июня 2021 13:07
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
2018
21
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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40  комментариев
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5k
М С 3 часа назад
Комментарий к фото
И первым приказом я его уволил.
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9k
Максим 4 минуты назад
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Сука. В 7.00 повышенный тариф.. В 6.30 самое позднее подъем...
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9k
Максим 6 минут назад
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Бодалово по окрошке скоро догонит лево-праворульные терки.
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2k
RenamedUser_007 17 минут назад
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кто рано встаёт, тому весь день спать хочется
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53
GSVINFORM Полчаса назад
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А как иначе. Только покойник, не ссыт в рукомойник. А джентельмены, ещё и посуду отодвигают.
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21k
SerGProS Час назад
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Естественно..Ходить с покусанными яйцами кто потом захочет?

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21k
SerGProS Час назад
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Ох уж эти сказки!Ох уж эти сказочники!
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21k
SerGProS Час назад
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Сильвер одноглазым
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21k
SerGProS Час назад
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Аааа, понял!
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21k
SerGProS Час назад
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Кто рано встает, тот не высыпается
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21k
SerGProS Час назад
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Хитрая б"дь
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8k
Majul Час назад
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Вранье. Такого не бывает, просто потому, что такого не может быть в принципе. Можно только медленно седеть перед кассой ))
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17k
Ego sum qui sum Час назад
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тут ректальная свечка скорее
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17k
Ego sum qui sum Час назад
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с кефиром это не окрошка, это забродивший оливье
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968
rgubaev 2 часа назад
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Гребаные гуманитарии! 60 страниц у них диплома... 260 у меня было.
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
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бракованный зуммер))
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1k
muhandes 2 часа назад
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Кто рано встаёт, тот далеко от работы живет!
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−95
26121991 2 часа назад
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Та лана, на открытом пространстве она быстро бегает. Зебра выбрала порно и фитнес
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2k
LekS 2 часа назад
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Естественно. Аж до 7.30 дрыхнет, а ещё хотела что-то
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
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Чтобы оценить какие е*нутые магазины продают по е*нутым ценам
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14k
Serg2001 2 часа назад
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Анекдот такой есть. Мужик с сыном пришли в зоопарк. Сын всю дорогу конючит: "Пойдем скорее на льва смотреть!". Пришли. А в загоне никого. Спрашивают у сторожа, а где лев?
- А лев уединился в вольере со своей львицей и занимается с ней любовью.
- Как жаль... Мой сын так хотел на него посмотреть... А что если бросить ему конфету, он выйдет?
- Мужик, а ты бы вышел?...

Так что я думаю, зебра в безопасности... ))
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