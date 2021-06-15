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Новые версии громкой отставки Крикалева: место для родственника, «зачистка» конкурента

Новые версии громкой отставки Крикалева: место для родственника, «зачистка» конкурента (2 фото)

Автор:
15 июня 2021 11:13
Метки: Рогозин и космос   Сергей Крикалёв   путинская россия   
444
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Накануне Дня России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин снял с должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам корпорации, очень значимого для российской космонавтики человека — космонавта, дважды Героя Сергея Крикалева. Перевел в статус своего советника. Что стало настоящей причиной понижения в должности Сергея Константиновича, осталось за кадром.

Источник:

Метки: Рогозин и космос   Сергей Крикалёв   путинская россия   
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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uma-dohu 21 минуту назад
Эмоции и домыслы
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8k
costa 56 минут назад
А что тут странного, тупой но лояльный папику жополиз Рогозин испугался огласки проблем. Жополизам вообще не очень понятно как это вытаскивать проблемы на поверхность, все проблемы должны быть замалчиваемы, а папику нужно создавать "теплую ванну хороших новостей". Папик старый, у него от плохих новостей запор...
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5k
Мистер Фикс Час назад
Помнится, был у нас эффективный менеджер министр обороны...
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154
ctrlc Мистер Фикс 54 минуты назад
Все они "дэффективные менеджеры".
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
О! Опять дурачка Андрейку выпустили!

По всей видимости, улучшений пока нет, график "серануть на Ленту раз в неделю" так и остался...
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6k
workmen77 2 часа назад
При всем уважении к заслугам Крикалева - он действительно заслуженный профессионал, но он будучи доверенным лицом президента и ЕР сам "помог" довести космическую отрасль Рогозиным до такого состояния, когда профессионал там не нужен, а нужны офисы, выпуск товаров и сувениров, глупые фильмы на МКС с Пересильд.
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61
wr2x2 workmen77 49 минут назад
просто Крикалев нормальный человек и патриот, а такого очень легко обмануть популисткими лозунгами
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Andrey

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