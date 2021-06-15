Вернемся теперь к Сергею Крикалеву. Первое, что мне сказали о его переводе в статус советника сразу несколько коллег экс-исполнительного директора, — он давно представляет реальную опасность для Рогозина как конкурент, который в случае чего может занять место руководителя корпорации. Не может быть, чтобы он сразу потерял руководящий пост только после одного критического высказывания по поводу съемок фильма на наблюдательном совете.



Но Крикалев — фигура самодостаточная, и куда бы его ни переводили, как сейчас, окончательно избавиться от него будет очень сложно. Странно, что за свое доверенное лицо на выборах 2018 года до сих пор не вступился глава государства. Но, видимо, еще большей его поддержкой пользуется сам Рогозин.



А вот что сказал «МК» один из бывших сотрудников Роскосмоса Владимир Гундаров: «На мой взгляд, место Сергей Константиновича освободили для более «достойного» — может быть, чьего-то близкого и дорогого родственника. Посмотрим, кто займет его место в ближайшее время, тогда и станет понятно, для кого или для чего его готовили».



У многих Крикалев ассоциируется с международным сотрудничеством: он первый россиянин, совершивший полет на Space shuttle, его уважают в космических агентствах во всем мире. Говорят, только благодаря его авторитету Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021) проходит в этом году в России, в Санкт-Петербурге. И в этот момент Сергей Константинович находится именно там, занимается оргвопросами, находится на своем месте. Только вот нужно ли нашей стране теперь международное сотрудничество в такой мере, как раньше? Может, и Крикалев «слетел» с должности в связи с ненадобностью таких связей?



Высказывалась также не слишком приятная для Сергея Константиновича версия о том, что его заявление против фильма на наблюдательном совете было использовано в большой игре провластных структур, которые давно ведут борьбу против Рогозина, мечтая о его смещении с должности гендиректора Роскосмоса.



И еще один нюанс. Какие бы интриги ни плели вокруг космонавта нынешние функционеры, они явно не учли реального веса и значения Сергея Крикалева. Перевели в статус советника — читай, вахтера по сравнению с исполнительным директором, — а по какой причине, сказать забыли. Многие бывшие и действующие космонавты прочитали в этом посыл на будущее: кто бы вы ни были, какие бы подвиги ни совершали ради нашей страны, придет время — вас выставят за дверь, забыв даже предупредить, в связи с чем.