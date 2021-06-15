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Накануне Дня России глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин снял с должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам корпорации, очень значимого для российской космонавтики человека — космонавта, дважды Героя Сергея Крикалева. Перевел в статус своего советника. Что стало настоящей причиной понижения в должности Сергея Константиновича, осталось за кадром.
Пообщавшись с людьми из отрасли, мы попытались представить истинную картину происходящего, о которой, как выяснилось, давно знали многие.
Напомним нашим читателям еще раз, о ком идет речь. Сергей Крикалев — летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации (один из четырех человек в стране, удостоенных обоих званий). В течение 10 лет, с октября 2005 до июня 2015 года, Сергей Константинович был обладателем звания рекордсмена Земли по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов (новый рекорд принадлежит Геннадию Падалке).
По окончании летного этапа своей карьеры Крикалев становится начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, которым руководит пять лет, затем его переводят на должность заместителя генерального директора по пилотируемым программам ФГУП «ЦНИИмаш».
Должность исполнительного директора пилотируемых программ Роскосмоса Крикалев занимал с 31 марта 2016 года по 11 июня 2021-го... И что после этого? Финал? Такова благодарность страны своему герою? Давайте разбираться.
По сути, очень давно многие видели Сергея Константиновича на посту руководителя Роскосмоса. Он же не только космонавт, он инженер, работавший, к слову, в 1985 году над устранением неисправности на станции «Салют-7», он испытывал оборудование, применяемое в космических полетах, участвовал в работе ЦУПа.
Тот административный опыт, который он приобрел за последние годы, только дорисовывал образ идеального руководителя отраслью. Но... Все время что-то не складывалось. Помнится, несколько лет назад большого профессионала своего дела Крикалева не всегда приглашали даже на Совет по космосу. «Видимо, пилотируемая космонавтика уже не нужна нашему государству, — комментировали нам тогда этот казус специалисты. — Боятся, что он выступит и скажет то, что не ложится в «курс партии».
Роскосмос последних лет, несмотря на заверения его главы о наращивании нашего потенциала и мощи, об утирании носа американцам, на деле, похоже, стремится к прямо противоположному. Постепенно отстраняет от руководства людей из космической сферы. Сначала все остро переживали за экс-главу РКК «Энергия» Николая Севастьянова, теперь вот дошла очередь до Крикалева. «Ощущение такое, что нынешняя команда пришла заниматься не космонавтикой, а голым пиаром, — рассказывает мне один из опытных работников Роскосмоса. — Вместо активных шагов по освоению космоса мы запускаем пошив модной одежды для подиума, для байкеров, проектируем трамваи — что угодно, лишь бы не заниматься космосом. Нам стыдно после общаться с нашими западными и восточными коллегами — американцами и китайцами, которые семимильными шагами двигают вперед свои космические технологии. А мы тем временем дошли до таких мелочей, как патентование логотипов экипажей, летавших в разные годы в космос».
Простые спецы отрасли, которым регулярно ставят задачу изыскать варианты экономии (в стране ведь кризис, нехватка денег), смеются: «Ну где логика? На чем мы можем еще экономить? Начало бы руководство с себя — посмотрите, сколько у нас дублирующих друг друга подорганизаций: Главкосмос, корпоративная академия Роскосмоса... При имеющихся огромном здании на Щепкина, 42, и офисном центре на Бережковской набережной Роскосмос строит еще и Башню космонавтики! Сколько новых ракет и зарплат ценных конструкторов уйдет на ее строительство!»
По окончании летного этапа своей карьеры Крикалев становится начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, которым руководит пять лет, затем его переводят на должность заместителя генерального директора по пилотируемым программам ФГУП «ЦНИИмаш».
Должность исполнительного директора пилотируемых программ Роскосмоса Крикалев занимал с 31 марта 2016 года по 11 июня 2021-го... И что после этого? Финал? Такова благодарность страны своему герою? Давайте разбираться.
По сути, очень давно многие видели Сергея Константиновича на посту руководителя Роскосмоса. Он же не только космонавт, он инженер, работавший, к слову, в 1985 году над устранением неисправности на станции «Салют-7», он испытывал оборудование, применяемое в космических полетах, участвовал в работе ЦУПа.
Тот административный опыт, который он приобрел за последние годы, только дорисовывал образ идеального руководителя отраслью. Но... Все время что-то не складывалось. Помнится, несколько лет назад большого профессионала своего дела Крикалева не всегда приглашали даже на Совет по космосу. «Видимо, пилотируемая космонавтика уже не нужна нашему государству, — комментировали нам тогда этот казус специалисты. — Боятся, что он выступит и скажет то, что не ложится в «курс партии».
Роскосмос последних лет, несмотря на заверения его главы о наращивании нашего потенциала и мощи, об утирании носа американцам, на деле, похоже, стремится к прямо противоположному. Постепенно отстраняет от руководства людей из космической сферы. Сначала все остро переживали за экс-главу РКК «Энергия» Николая Севастьянова, теперь вот дошла очередь до Крикалева. «Ощущение такое, что нынешняя команда пришла заниматься не космонавтикой, а голым пиаром, — рассказывает мне один из опытных работников Роскосмоса. — Вместо активных шагов по освоению космоса мы запускаем пошив модной одежды для подиума, для байкеров, проектируем трамваи — что угодно, лишь бы не заниматься космосом. Нам стыдно после общаться с нашими западными и восточными коллегами — американцами и китайцами, которые семимильными шагами двигают вперед свои космические технологии. А мы тем временем дошли до таких мелочей, как патентование логотипов экипажей, летавших в разные годы в космос».
Простые спецы отрасли, которым регулярно ставят задачу изыскать варианты экономии (в стране ведь кризис, нехватка денег), смеются: «Ну где логика? На чем мы можем еще экономить? Начало бы руководство с себя — посмотрите, сколько у нас дублирующих друг друга подорганизаций: Главкосмос, корпоративная академия Роскосмоса... При имеющихся огромном здании на Щепкина, 42, и офисном центре на Бережковской набережной Роскосмос строит еще и Башню космонавтики! Сколько новых ракет и зарплат ценных конструкторов уйдет на ее строительство!»
Вернемся теперь к Сергею Крикалеву. Первое, что мне сказали о его переводе в статус советника сразу несколько коллег экс-исполнительного директора, — он давно представляет реальную опасность для Рогозина как конкурент, который в случае чего может занять место руководителя корпорации. Не может быть, чтобы он сразу потерял руководящий пост только после одного критического высказывания по поводу съемок фильма на наблюдательном совете.
Но Крикалев — фигура самодостаточная, и куда бы его ни переводили, как сейчас, окончательно избавиться от него будет очень сложно. Странно, что за свое доверенное лицо на выборах 2018 года до сих пор не вступился глава государства. Но, видимо, еще большей его поддержкой пользуется сам Рогозин.
А вот что сказал «МК» один из бывших сотрудников Роскосмоса Владимир Гундаров: «На мой взгляд, место Сергей Константиновича освободили для более «достойного» — может быть, чьего-то близкого и дорогого родственника. Посмотрим, кто займет его место в ближайшее время, тогда и станет понятно, для кого или для чего его готовили».
У многих Крикалев ассоциируется с международным сотрудничеством: он первый россиянин, совершивший полет на Space shuttle, его уважают в космических агентствах во всем мире. Говорят, только благодаря его авторитету Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021) проходит в этом году в России, в Санкт-Петербурге. И в этот момент Сергей Константинович находится именно там, занимается оргвопросами, находится на своем месте. Только вот нужно ли нашей стране теперь международное сотрудничество в такой мере, как раньше? Может, и Крикалев «слетел» с должности в связи с ненадобностью таких связей?
Высказывалась также не слишком приятная для Сергея Константиновича версия о том, что его заявление против фильма на наблюдательном совете было использовано в большой игре провластных структур, которые давно ведут борьбу против Рогозина, мечтая о его смещении с должности гендиректора Роскосмоса.
И еще один нюанс. Какие бы интриги ни плели вокруг космонавта нынешние функционеры, они явно не учли реального веса и значения Сергея Крикалева. Перевели в статус советника — читай, вахтера по сравнению с исполнительным директором, — а по какой причине, сказать забыли. Многие бывшие и действующие космонавты прочитали в этом посыл на будущее: кто бы вы ни были, какие бы подвиги ни совершали ради нашей страны, придет время — вас выставят за дверь, забыв даже предупредить, в связи с чем.
Но Крикалев — фигура самодостаточная, и куда бы его ни переводили, как сейчас, окончательно избавиться от него будет очень сложно. Странно, что за свое доверенное лицо на выборах 2018 года до сих пор не вступился глава государства. Но, видимо, еще большей его поддержкой пользуется сам Рогозин.
А вот что сказал «МК» один из бывших сотрудников Роскосмоса Владимир Гундаров: «На мой взгляд, место Сергей Константиновича освободили для более «достойного» — может быть, чьего-то близкого и дорогого родственника. Посмотрим, кто займет его место в ближайшее время, тогда и станет понятно, для кого или для чего его готовили».
У многих Крикалев ассоциируется с международным сотрудничеством: он первый россиянин, совершивший полет на Space shuttle, его уважают в космических агентствах во всем мире. Говорят, только благодаря его авторитету Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX-2021) проходит в этом году в России, в Санкт-Петербурге. И в этот момент Сергей Константинович находится именно там, занимается оргвопросами, находится на своем месте. Только вот нужно ли нашей стране теперь международное сотрудничество в такой мере, как раньше? Может, и Крикалев «слетел» с должности в связи с ненадобностью таких связей?
Высказывалась также не слишком приятная для Сергея Константиновича версия о том, что его заявление против фильма на наблюдательном совете было использовано в большой игре провластных структур, которые давно ведут борьбу против Рогозина, мечтая о его смещении с должности гендиректора Роскосмоса.
И еще один нюанс. Какие бы интриги ни плели вокруг космонавта нынешние функционеры, они явно не учли реального веса и значения Сергея Крикалева. Перевели в статус советника — читай, вахтера по сравнению с исполнительным директором, — а по какой причине, сказать забыли. Многие бывшие и действующие космонавты прочитали в этом посыл на будущее: кто бы вы ни были, какие бы подвиги ни совершали ради нашей страны, придет время — вас выставят за дверь, забыв даже предупредить, в связи с чем.
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