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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Ядерная кнопка? Нет, нет, нет!
В ходе передачи полномочий Нетаниягу заявил Беннету, что у Израиля Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
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Это мы не присягали
Израильские двоечники приветствовали создание Правительства перемен и выразили надежду, что Читать далее.
Рис. Марины Бондаренко
Спят усталые убийцы
Выяснилось, что агенты ФСБ, которые должны были ликвидировать Быкова, несколько раз Читать далее.
От редакции: Мы высоко ценим творчество Дмитрия Быкова, но ради красного словца...
Рис. Игоря Лукьянченко
Станиславский: верю!
Ольга Бузова получила роль в спектакле МХАТа “Чудесный грузин” про Сталина. В ближайших планах актрисы сыграть в спектаклях “Чудесный чилиец” про Пиночета, “Чудесный кхмер” про Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Ор турецкого
Накануне встречи с Байденом Эрдоган пригрозил закрыть американские военные базы в Турции. Теперь Пентагону придется решить – вывезти с Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Мы не позволим на нас не давить
Иран обвинил США в том, что своими безответственными уступками они толкают Исламскую республику к созданию ядерного оружия Читать далее.
Рис. Сергея Трухачева
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