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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
15 июня 2021 09:05
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
1505
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
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8  комментариев
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27k
MatveiVainrub Час назад
Блиядь ну сколько можно . БЕСЕДЕР ТЫ ГОВНО . Хватит уже .
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11k
ss 42 минуты назад
Почему-то часто путают еврейский юмор и юмор одесских евреев. Да, второе действительно смешно, остроумно и просто умнО. А вот первое - это заблуждение. В частности пресловутый "Бесэдер" - это жалкие попытки шутить. Ребята, перестаньте так натужно "смешить". На ваши потуги без боли смотреть нельзя. Это не ваше.
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712
Электрик Час назад
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8k
Павел Час назад
Сколько у вас твинков?
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203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Алгоритм действий при виде "Бесэдер?".
1. Открыл.
2. Поставил минус.
3. Закрыл.
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Бесэдер?

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