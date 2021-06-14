2021 год - массовый провал на ОГЭ

В Ханты-Мансийском автономном округе четверть девятиклассников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В шоке ученики, педагоги, родители, соцсети бурлят, проклиная современную систему образования. Меж тем такая же картина с ОГЭ наблюдается во множестве регионов России, где тоже люди взволнованы и ситуация грозит перерасти в массовый психоз.

ОГЭ — это «младший брат» Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится по итогам девятилетнего обучения в средней школе. В Югре 25% девятиклассников получили фигурально выражаясь «двойки» на итоговой аттестации по математике. По словам директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексея Дренина, в допандемическом 2019 году ОГЭ по математике не сдали с первого раза около 20% девятиклассников ХМАО. Напомним, в 2020 году школьники данную аттестацию не проходили.



«Всё дело в контрольно-измерительных материалах (КИМ) к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ученик одно задание по геометрии не выполнит, то автоматически получает неуд», — цитируют «Новости Югры» руководителя окружного департамента образования.

Как полагает Дренин, на плохой результат могло повлиять дистанционное обучение. А также попавшие в интернет контрольно-измерительные материалы с Дальнего Востока.

«Но КИМы — разные для каждого часового пояса. Даже если решение было правильным, это были не те же ответы, которые были бы у югорчан», — пояснил Алексей Дренин.

То есть круг проблем очерчен: дистанционка, банальное списывание и задачки по геометрии. На работу над ошибками — считанные дни. Сейчас у школьников есть два дня, 16 июня и 2 июля, чтобы пересдать экзамен. Больше всего девятиклассников Югры не справились с экзаменом в Сургуте — почти 1700 человек. Низкие результаты получили также девятиклассники Нижневартовска.



«Это трагедия для миллионов семей»

В реальности дело обстоит гораздо хуже, сообщают в паблике «Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

"От 30%, а есть школы чуть ли не до 50% не сдавших математику! Это полный провал ЕГЭшной системы образования России… Для министерских чиновников это просто статистика, а для миллионов семей по всей России — это трагедия!» — сообщает мать девятиклассника.

В школе, где учится её сын, два десятых класса набирают из семи девятых. Первая пересдача 16 июня, а к этому времени будут уже набраны все 10-е классы. В Сургуте колледжей не хватит, чтобы всех «двоечников» принять, отмечают родители.



«На самом деле слеза на глаз наворачивается. Столько хороших ребят покинет школу», — пишет девятиклассник.



Также сургутские родители задаются вопросом, сам-то директор департамента образования Югры сможет решить ОГЭ-шные задания по геометрии?



«Там и близко не было заданий, по которым готовили. Были вопросы не по возрасту! Задачи с темой ОСАГО… Откуда в 15 лет подростки могут знать, что такое ОСАГО? У них же прав водительских нет», — пишет участница паблика «Анонимный Сургут».



«У нас в Министерстве образования одарённые люди сидят. Там половина заданий написаны с такими речевыми ошибками, что понять вопрос не реально. Есть задания, которые не входят в программу обучения», — сообщила мать девятиклассника в паблике «ХМАО Онлайн».



«Мы не в Хогвартсе работаем»

Традиционно в соцсетях первым делом все кинулись отвечать на вопрос «Кто виноват?»



«Как мать выпускника девятого класса могу сказать, вся подготовка к ОГЭ проводилась либо решайте на сайте, либо в классе, где учитель постоянно орёт на детей. Или занимайтесь с детьми дома. У нас в школе выставили виноватыми родителей. Интересно, для чего тогда вообще мы детей в школу отправили? У нас из 24 детей в классе не сдали 16», — пишет родительница в паблике «Подслушано Сургут».



«Родители предъявляют претензии, словно мы в Хогвартсе работаем. Вот взмахнула — и под шорох страниц учебника все молчаливо внимают словам учителя, всё запоминают, как заколдованные, делают домашку. И если в ребёнке проявляется девиация — школа виновата. Так вот, если демонстративно презирать школу, учителей и сам процесс обучения, можно «завалить» даже плевки в потолок», — отвечает ей педагог.

И если бы только в Сургуте педагоги с родителями погрязли во взаимных обвинениях.



«На родительских собраниях в школе с восьмого класса учителя замогильными голосами и с соответствующей интонацией вещали, что никто не готов, шансы сдать у единиц, и хотелось стукнуть по их макушке», — пишет комментатор из Москвы в паблике «Срочные новости».



Учителя по всей стране пишут про «провал» и «со дна постучали». В паблике «Методическое объединение учителей математики» царит депрессия.



«Результаты по математике очень плачевные! У меня три девятых класса из которых 41 двойка! Руки окончательно опустились! Не знаю, что и делать», — пишет учитель из Владимирской области.



«Мы в Москве. 25 двоек на два класса», — отвечает ему коллега.



«У нас нашёлся уникум, который не сделал первое задание и набрал всего два балла. Ничего удивительного… Ребёнок, не выпускавший телефона из рук, не реагировавший ни на одно замечание, на которого не влиял ни один профсовет… Я даже рада, какой бы злой меня ни считали», — пишет учительница из Костромы.



Однако не все педагоги «отстреливаются» от учеников. В Нижнем Новгороде учитель вместе с успевающим по математике ребёнком стали разбираться в неожиданном «неуде».



"Лично у меня в первой части ОГЭ (математика) были неправильно считаны восемь заданий. Прислали результат — семь баллов, то есть «двойка». Перепроверяли с учителем математики. Там, где написаны верные ответы, стоят минусы. Оказалось, что на самом деле я написал на 15 баллов, то есть на «четыре». Причём написано всё разборчиво. И очень удивляет то, что нельзя подать апелляцию на первую часть. Подали техническую апелляцию. Сейчас вынужден идти на пересдачу, потому что заседание конфликтной комиссии 18-го июня, а пересдача 16-го», — пишет школьник из Нижнего Новгорода в паблике «Математика ОГЭ».