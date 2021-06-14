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2021 год - массовый провал на ОГЭ

2021 год - массовый провал на ОГЭ (2 фото)

Автор:
14 июня 2021 23:07
Метки: ОГЭ   Россия   егэ   образование   
574
2
«Трагедия для миллионов семей» — в России обсуждают массовый провал на ОГЭ

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Метки: ОГЭ   Россия   егэ   образование   
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22  комментария
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1k
sedoisever 2 часа назад
Это только начало... Нельзя похерить образование напрочь и надеяться на что-то иное.
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2k
Parabellum 7 минут назад
Не знаю кто что завалил. У меня дочь в этом году огэ писала. По русскому языку максимальный балл 33 из 33, по математике одного балла не хватило до 5. Но подтверждаю, с её слов: во второй части математики были задания, которые они в школе не проходили. Так что авторам заданий в руки насрать надо бы.
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208
Александр Полчаса назад
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14k
Corvus Corax 45 минут назад
"Также сургутские родители задаются вопросом, сам-то директор департамента образования Югры сможет решить ОГЭ-шные задания по геометрии? «Там и близко не было заданий, по которым готовили. Были вопросы не по возрасту! Задачи с темой ОСАГО… Откуда в 15 лет подростки могут знать, что такое ОСАГО? У них же прав водительских нет»"
А какое отношение имеет ОСАГО к геометрии? Если в условиях задачи упоминается как фон, так школьники и не агрономы, не землемеры вычислить площадь прямоугольного поля получается?
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4k
Владимир Час назад
надо учить не тесты делать, а мыслить логически, рассуждать, анализировать! Образование в Росии погибло!
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1k
Горец U Час назад
Об этой истерии узнал неделю назад. Принёс один родитель задания - вполне решаемые на троечку, без подготовки. И, да - оба моих чада на бюджет поступили - Физтех и Политех Петра Великого.
Другое дело, как потом устроятся...
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какгрицца - весна покажет кто где срал
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Обе мои дочери серьёзно относились к образованию
Обе уделяли время УЧЕБЕ, а не телефонным "видосикам"
Одна закончила школу в 2019, вторая - в 2020 году
Обе сдавали ЕГЭ
Обе БЕСПЛАТНО, без малейшего "блата", чисто "по баллам" поступили в ВУЗЫ: Кубанский государственный Технологический Университет и Кубанская МедАкадемия.
Я БЛАГОДАРЕН нынешней системе, позволяющей ребенку, СЕРЬЁЗНО относящемуя к учебе, РЕАЛЬНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ
Если вы вернете прежнюю систему - у ребят "из глубинки" НЕ БУДЕТ ШАНСА ПОСТУПИТЬ НИ В МОСКВУ, НИ В ПИТЕР
И страна просред последние таланты, что еще остались
Придет ВРЕМЯ ТИК-ТОКЕРОВ
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