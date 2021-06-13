Процессор core i5 2500K, что он может в 2021?

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Приветствую Вас, уважаемые любители компьютеров и компьютерных игр! Многие из нас имеют сборки на 1155 сокете, и часто эти сборки основаны на слабоватых 2-х ядерных процессорах, таких как i3 2105, или pentium g850, или даже celeron. Но любая материнская плата на 1155 сокете, хоть с Н61, хоть с Z77 чипсетом может работать с 4-х ядерными процессорами.
И тут уже есть выбор, что приобретать. Я же предлагаю в этой статье рассмотреть неплохой вариант бюджетного апгрейда - процессор intel core i5 2500K! Лично я купил его на алике за 2500 рублей.
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Некоторые комплектующие лучше всего сразу устанавливать в материнскую плату, потому что в корпусе это будет сделать труднее. Так я предлагаю самым первым устанавливать процессор, это не только удобно, но и защитит ножки сокета. Затем установим кулер и оперативную память
В качестве видеокарты будет выступать RTX 2060 6 gb GDDR6 памяти, чтоб в нее точно ничего "не уперлось".
Итак комплект на 1155 сокете готов к тестам. Итак, что у нас получилось:
LGA 1155 P8H67V intel core i5 2500K 4 ядра 4 потока 3,3 ГГЦ (3,7 в турбобусте) 16 гб DDR3 1333 mhz RTX 2060 6 gb GDDR6.
В данной статье я предлагаю рассматривать только цену комплекта: Мать + процессор + ОЗУ. Итак, для 1155 сокета цена в нашем регионе :
Материнская плата - от 3000 рублей
Оперативная память (не серверная, покупал на алике) - 1000р за 4 гб - 4 планки - 4000 рублей
Процессор - 2000 рублей.
Итого за комплект - 9500 рублей. Не очень то гуманно, но по в сегодняшних реалиях, такие цены.
LGA 1155 P8H67V intel core i5 2500K 4 ядра 4 потока 3,3 ГГЦ (3,7 в турбобусте) 16 гб DDR3 1333 mhz RTX 2060 6 gb GDDR6.
В данной статье я предлагаю рассматривать только цену комплекта: Мать + процессор + ОЗУ. Итак, для 1155 сокета цена в нашем регионе :
Материнская плата - от 3000 рублей
Оперативная память (не серверная, покупал на алике) - 1000р за 4 гб - 4 планки - 4000 рублей
Процессор - 2000 рублей.
Итого за комплект - 9500 рублей. Не очень то гуманно, но по в сегодняшних реалиях, такие цены.
Но сегодня я буду не только тестировать систему на i5 2500 K но и сравню ее с системой на 1356 сокете (который я недавно тоже обозревал). И там я решил рассмотреть сразу 2 процессора - 6 ядерный 12 поточный Xeon E5 2420 и 8 ядерный 1 поточный Xeon E5 2470!
Итак, сколько стоит сборка на ксеонах?
Материнская плата - 3900 рублей китайская на 1356 сокете
Оперативная память (Здесь можно поставить серверную память DDR3) в моем случае цена за планку около 2000 но планка фирменная от samsung и на 8 гб (т.к. в материнке всего 2 слота) - итого те же 4000 тысячи
Процессор Xeon E5 2470 - 2 400 рублей
Процессор Xeon E5 2420 - отдельно стоит неадекватно дорого, но его можно купить комплектом с мат. платой, примерно за 5 тысяч рублей, либо за 5500 с 8 гб памяти (их можно будет продать кому то =)) или договориться с китайцем на продажу без ОЗУ.
Итак, сколько стоит сборка на ксеонах?
Материнская плата - 3900 рублей китайская на 1356 сокете
Оперативная память (Здесь можно поставить серверную память DDR3) в моем случае цена за планку около 2000 но планка фирменная от samsung и на 8 гб (т.к. в материнке всего 2 слота) - итого те же 4000 тысячи
Процессор Xeon E5 2470 - 2 400 рублей
Процессор Xeon E5 2420 - отдельно стоит неадекватно дорого, но его можно купить комплектом с мат. платой, примерно за 5 тысяч рублей, либо за 5500 с 8 гб памяти (их можно будет продать кому то =)) или договориться с китайцем на продажу без ОЗУ.
Как видите - цена примерно одинаковые.
Как видите эти процессоры очень похожи - у них одинаковый набор инструкций, одинаковый техпроцесс в 32 нм и по сути даже часто у китайских мат. плат под 1356 сокет стоят чипсеты от мат. плат под 1155 сокет.
Как видите, явным лидером в производительности на все ядра становится 2470, следом идет 2420 и только потом 2500К. Но производительность на одно ядро выше у I5.
Вот такие получились показатели. Судя по всему i5 2500K по производительности для игр оказался между Xeon E5 2420 и E5 2470. Единственное стоит отметить, что более современные проекты, которые хорошо работают с многоядерностью и многопотоком будут лучше работать на Е5 2420 за счет его 6 ядер и 12 потоков.
Но в целом все процессоры показали неплохую производительность в играх, и однозначно стоят своих денег.
Но если вы предвзято относитесь к китайским мат платам то лучше отдать предпочтение классической системе на 1155 сокете, тем более под нее есть не очень дорогие Xeon аналоги топового i7, который будет еще веселее в производительности.
Но в целом все процессоры показали неплохую производительность в играх, и однозначно стоят своих денег.
Но если вы предвзято относитесь к китайским мат платам то лучше отдать предпочтение классической системе на 1155 сокете, тем более под нее есть не очень дорогие Xeon аналоги топового i7, который будет еще веселее в производительности.
Вот такой опыт я получил, при тестировании данных комплектов. Надеюсь он был Вам интересен. Если это так, не забудьте поставить лайк. Ваше мнение жду в комментариях.
ПС. Я не продаю свои сборки, по-этому данные комплекты будут у меня на длительном тесте. Если этот пост понравится аудитории на фишках, будут и другие посты на компьютерную тематику, например, позже расскажу, как как все эти компьютеры себя покажут в плане надежности. А на этом все, всем удачи!
ПС. Я не продаю свои сборки, по-этому данные комплекты будут у меня на длительном тесте. Если этот пост понравится аудитории на фишках, будут и другие посты на компьютерную тематику, например, позже расскажу, как как все эти компьютеры себя покажут в плане надежности. А на этом все, всем удачи!
Авторский пост
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(думал её взять, но отложил на потом... пожалел...)
еще и сдача останется, плюс возможность апгрейда всего и всё новое-гарантийное
разница килобакс. зато рузен 7 5800х это хорошо!
При текущей стоимости видеокарт - вообще пофиг сколько стоит мать+проц.