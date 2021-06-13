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Процессор core i5 2500K, что он может в 2021?

Процессор core i5 2500K, что он может в 2021? (14 фото)

Автор:
13 июня 2021 16:37
Метки: core i5 2500K   бюджетный ПК   компьютер для дома БУ   процессор для lga 1155   
374
14
Приветствую Вас, уважаемые любители компьютеров и компьютерных игр! Многие из нас имеют сборки на 1155 сокете, и часто эти сборки основаны на слабоватых 2-х ядерных процессорах, таких как i3 2105, или pentium g850, или даже celeron. Но любая материнская плата на 1155 сокете, хоть с Н61, хоть с Z77 чипсетом может работать с 4-х ядерными процессорами.
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Авторский пост

Метки: core i5 2500K   бюджетный ПК   компьютер для дома БУ   процессор для lga 1155   
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49k
alertol 2 часа назад
Я бы сравнивал с "Xeon E3 1270", будет работать на любой плате где работает 2500-ый, и на али в изобилии продаётся (до 40 долларов вроде) но опять же покупать что 2500-й что 1270 имеет смысл если у вас уже стоит система на каком нибудь i3 если у вас даже младший i5 то лучше менять всю платформу (если не хватает реально производительности)
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47k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
с такой видяхой колхозить "бюджет"...
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VitalistPC Автор поста Daniel Rumiantsev Час назад
Нет, видяха ставилась для теста, чтоб сравнить между собой системы адекватно, иначе можно получить упор в гпу и сказать что системы одинаковые
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32
VitalistPC Автор поста Daniel Rumiantsev Час назад
а ставить к 2500К 2060 конечно не стоит. 1060 3 гб на мой взгляд потолок
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31k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< 8 ядерный 1 поточный Xeon E5 2470 >>>
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VitalistPC Автор поста Mamin Sibiriak Час назад
Клавиша не пропечаталсь 16 потоков конечно же!
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15k
Maks Es 2 часа назад
У меня до сих пор QC9050 фигачит. Недавно ссд поставил, для всех задач прекрасно подходит, и даже иногда в игрухи с 1050gtx веселюсь. Комп 2010 года сборки, проц даже ещё раньше по-моему.
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32k
Опаньки 2 часа назад
айлес!
При текущей стоимости видеокарт - вообще пофиг сколько стоит мать+проц.
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32
VitalistPC Автор поста Опаньки Полчаса назад
Если бы я брал новый проц я бы рассмотрел райзен с вегой 11, она почти как GTX 750 ti по производительности. Даже киберпанк на ней идет в 30 фпс в 720р
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