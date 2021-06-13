Процессор core i5 2500K, что он может в 2021?

Но сегодня я буду не только тестировать систему на i5 2500 K но и сравню ее с системой на 1356 сокете (который я недавно тоже обозревал). И там я решил рассмотреть сразу 2 процессора - 6 ядерный 12 поточный Xeon E5 2420 и 8 ядерный 1 поточный Xeon E5 2470!



Итак, сколько стоит сборка на ксеонах?



Материнская плата - 3900 рублей китайская на 1356 сокете



Оперативная память (Здесь можно поставить серверную память DDR3) в моем случае цена за планку около 2000 но планка фирменная от samsung и на 8 гб (т.к. в материнке всего 2 слота) - итого те же 4000 тысячи



Процессор Xeon E5 2470 - 2 400 рублей



Процессор Xeon E5 2420 - отдельно стоит неадекватно дорого, но его можно купить комплектом с мат. платой, примерно за 5 тысяч рублей, либо за 5500 с 8 гб памяти (их можно будет продать кому то =)) или договориться с китайцем на продажу без ОЗУ.