FISHKINET
Сообщество Юмор 12407 постов • 2654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (37 фото)

Автор:
09 июня 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
2665
37
Свернуть все комментарии под фото
Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
56
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Комментарий к фото
Добавлю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis Полчаса назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis 38 минут назад
Комментарий к фото
Выход есть всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Тектил - это не шиномонтаж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Дети такие дети!
В ксониксе, кстати, нормальная графика была. Но потом появился диггер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›