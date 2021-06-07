Лето в СССР

2026
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Нет ничего дороже на земле Мгновений тех,
что не вернуть обратно!
Но в прошлое давно закрыта дверь,
Мой детский смех вдали разносит эхо…
Хочу назад, в родной СССР,
Где было все для счастья Человека!
что не вернуть обратно!
Но в прошлое давно закрыта дверь,
Мой детский смех вдали разносит эхо…
Хочу назад, в родной СССР,
Где было все для счастья Человека!
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Авторский пост
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Метки: СССР фотографии фоторепортажи
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