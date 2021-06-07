Лето в СССР

Нет ничего дороже на земле Мгновений тех,

что не вернуть обратно!

Но в прошлое давно закрыта дверь,

Мой детский смех вдали разносит эхо…

Хочу назад, в родной СССР,

Где было все для счастья Человека!

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