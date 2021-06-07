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Лето в СССР

Лето в СССР (128 фото)

Автор:
07 июня 2021 15:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   фотографии   фоторепортажи   
2026
128
Нет ничего дороже на земле Мгновений тех,
что не вернуть обратно!
Но в прошлое давно закрыта дверь,
Мой детский смех вдали разносит эхо…
Хочу назад, в родной СССР,
Где было все для счастья Человека!
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Метки: СССР   фотографии   фоторепортажи   
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16  комментариев
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Можно извратить и фальсифицировать про СССР всё, что угодно - цифры, факты, но достаточно всмотреться в эти лица, как вся наносная шелуха очернения рассыпется в прах. Всмотритесь в эти лица - мир, покой, уверенность. Уверенность и покой. Нет напряженного остервенения, нет искаженных очередными трендами искусственных масок-гримас для селфи. Только мир, покой и уверенность.
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56
Павел 19 секунд назад
На 39-й фотке кафе "Засека" в Пензе. Сгорело полностью 6 октября прошлого года. Якобы из-за возгорания сажи в дымоходе из кухни. Восстановлению не подлежит. Если только новое построят. Но это будет уже совсем другая история...
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1k
Иван Иванов 40 минут назад
Время, когда ценность представляли не деньги, а человеческие отношения. Эээх, было время...
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1k
b0r Час назад
Бич современной России - это повсеместно внедрённая и взрощенная в людях корысть. Погоня за призрачным "успехом в жизни". Кругом куча ненужной, раздражающей рекламы. Включаешь телек посмотреть, там кругом нервозность и опять эта грёбанная реклама. Благо, в тырнете её можно частично обойти. Одно спасение - на дачу уехать). Там почти СССР...
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272
Внезапно я Час назад
Самое первое фото точно СССР? Если да, то где были такие океанские пирсы?
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aleks30 Внезапно я 58 минут назад
Litva. Palanga. 1985.
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252
aleks30 Внезапно я 50 минут назад
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252
aleks30 Внезапно я 49 минут назад
Eto v Litve, togda Litovskaja CCP. Kurort Palanga.
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9k
Kostick 2 часа назад
прям в безвозвратно ушедшее детство перенесся, на несколько минут... таки да, многого не было, но все недостатки перекрываются одним - мои родители знали, что летом повезут нас на море, и не думали о том, что завтра может не за что будет покупать еду.
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5k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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14k
Serg2001 2 часа назад
Все фото постановочные. Нет макдональдсов, иностранной жвачки и сосасолы. Не могли у людей быть такие счастливые лица.
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6k
Шурави 3 часа назад
Фу, откуда дети, да разноцветная одёжа, их же Сталин съёл? Не?
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15k
Топпер Харли 3 часа назад
Прекрасное тогда. Алиса верни машину!
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