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Шутки пятницы

Шутки пятницы (28 фото)

Автор:
04 июня 2021 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
4269
28
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи
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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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67  комментариев
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1k
Денис 9 часов назад
Комментарий к фото
Встречает Иисус Христос араба С ним лошадь, собака и коза.
Говорит Христос арабу, а можно задать вопрос твоей собаке?
Араб отвечает, собака не разговаривает.
Иисус Христос спрашивает собаку, ну как у тебя дела. - Хорошо отвечает собака, хозяин меня любит, кормит.
У араба отвисает челюсть.
А можно задать вопрос твоей лошади?
Ну если получится задавай, робко отвечает араб. - Как у тебя дела лошадь? Лошадь отвечает: - У меня всё хорошо, хозяин меня кормит, расчёсывает гриву, одним словом всё у нас хорошо.
У араба отвисает челюсть ещё сильней.
А можно задать вопрос твоей козе?
Араб: ..... КОЗА ВСЁ ВРЁТ!!!
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7k
Самка Хорька 13 минут назад
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Я кота своего всё время называю "мальчик-зайчик". Теперь знаю почему))
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5k
Tatyana 17 минут назад
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Как же этому коту было тяжело в самоизоляцию...
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7k
Самка Хорька 17 минут назад
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Экий сладкий нос
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−43
vova old 4 часа назад
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таки да да большинство принцесс именно из деревни
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1k
Uhbirj 4 часа назад
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Ну хоть не в ипатеку
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1k
Бомбардир 5 часов назад
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Это еще не самые страшные...
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1k
Бомбардир 5 часов назад
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Думал еще одна фотка будет...
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94
Денис 5 часов назад
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Увы, но в кино всегда лучше, чем в жизнт.
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3k
vorkuta-72 5 часов назад
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Сомневаюсь, что она залезть хочет. Просто позирует.
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973
Sergey Pankratov 6 часов назад
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Пара зануд любой анекдот испортят.
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973
Sergey Pankratov 6 часов назад
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А опцию 'snooze' он поддерживает? Чтобы треснуть по башке, и он до 6:15 заткнулся бы?
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2k
Dr. Zoidberg 6 часов назад
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Надо с другой ноги, а так можно и мимо кузова шагнуть.
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898
Сергей 6 часов назад
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Что ж за бабы такие? Никак не могут в рот воды себе налить. Всё мимо получается.
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3k
DyadyaSasha 6 часов назад
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Это Букины?
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207
Polotenchick 6 часов назад
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12k
Alex Ato 7 часов назад
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12k
Alex Ato 7 часов назад
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с бедняками как со старушками - пять старушек уже рубль
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12k
Alex Ato 7 часов назад
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а еще порно можно в любой момент выключить
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8
Владислав 7 часов назад
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Зима. Война в Корее. На заднем плане два AD-4"Скайрейдер". Вооружение-4*20мм пушки. На оружейнике ленты с 20мм снарядами.
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9k
Rihovich 7 часов назад
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Согласен, пусть в порно остаются и оттуда не вылезают. Там они и симпатичнее и пользы от них куда как больше!
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