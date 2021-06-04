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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (30 фото)

Автор:
04 июня 2021 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
5074
30
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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68  комментариев
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144
Шурман 10 часов назад
Комментарий к фото
Мы последнее время онлайн у них заказываем , туда приходишь по делу а выходишь с тележкой не нужного мусора и только дома понимаешь что эта хреня и не нужна была :) с сыном поехал за шкафом для книг вышли с 5тью кактусами и лимоном :) вот и нахрен мы это купили ?:)
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74
Воспитанный Ксеноморф 8 минут назад
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Ни дисерта...
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2k
Алекс82 Полчаса назад
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Пара занимается сексом:
- Дорогой, сделай мне больно!!!
- Хм. Щас кончу - съезжу по морде.
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2k
Алекс82 Полчаса назад
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2k
Алекс82 Полчаса назад
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Такое ощущение, что его снизу схватил кто-то и тащит ПРЯМО В АД!
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2k
Алекс82 42 минуты назад
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Поставь жену в тупик: научись сам готовить какие-то простые вещи.
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
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Да, Сисенович уже не торт...
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1k
АлексЮстасу 2 часа назад
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У тебя кол, я делаю тебе что-то с яйцами. ВСЁ!!! На этом ты должна была остановиться.
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94
Денис 5 часов назад
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Жалко, конечно, что залетела-таким надо запретить размножаться.
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94
Денис 5 часов назад
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Лучше уже не будет!)
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94
Денис 5 часов назад
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А ещё лучше, если местных брали к себе домой на полное содержание. Естественно дорогу оплачивает принимающая сторона.
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1k
DHC 6 часов назад
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Вспоминается городок, где чувак летев во Францию кирпичи декларировал...
- Представляешь идиот с полным чемоданом кирпичей на посадку прошёл. Дом он под Парижем строит...
- И чё ты ржёшь? Если у нас придурки дома под парижем строят, то кто мы с тобой? ))
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2k
Anatoly Shestakov 6 часов назад
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Еще и мусор после заката выносят.
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5k
Nikolay 6 часов назад
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Меня от этого фильма тошнит независимо от использования фильтра
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207
Polotenchick 6 часов назад
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А вот как можно придумать название.
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207
Polotenchick 7 часов назад
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Ссылка youtu.be
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507
Дмитрий Панкин 7 часов назад
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Вот и готова обложка!
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−20
orys 7 часов назад
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Что такое мкад
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−20
orys 7 часов назад
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Из Армении только можно к родственникам съездить
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10k
Kucher 7 часов назад
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"Беременная девочка". Её не Марией зовут случайно?
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10k
Karelian 7 часов назад
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Вот такие создали сайтов из скиллбоксов и выходят.
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