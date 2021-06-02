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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (31 фото)

Автор:
02 июня 2021 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
6729
31
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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103  комментария
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19k
Андрей Иванов 11 часов назад
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Сын. Аромат не нюхают, как и запах. Нюхают что-то, а аромат и запах - результат этого действия, оценка
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20k
pssst Час назад
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Минск же
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20k
pssst Час назад
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dulce leche же
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2k
* You All 2 часа назад
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так и с девками
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349
Krakozjabra 2 часа назад
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еще один....(
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349
Krakozjabra 2 часа назад
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Темный автолорд Тот-кто-не-включает-поворотник
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338
D Men 2 часа назад
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наверно Белавиа пригласят
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2k
Куронека 2 часа назад
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Две тыщи пчел это всего два улья. Вы даже не заметите что что-то летает. Пока роиться не начнут конечно. :-))))
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28k
turyst 2 часа назад
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28k
turyst 3 часа назад
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Приехал на работу после соревнований. Причем грязь за сутки успела хорошо "схватиться".
На работе была своя автомойка (сервис офдиллера Рено).
Мойщик - практически не говорящий по русски молодой парень, из недалёкого южного зарубежья.
Причем я его в пятницу предупредил, что ему предстоит.

Он сказал, мол не вопрос, всё отмою.
Х-ха! Он многого тогда не знал. Молодой ещё был.

Выходит он покурить, привычно стреляет у меня сигарету.
Спрашивает: "Ну и где машина?".
Показываю на стоящий в 10 метрах комок грязи, за толстым слоем которой, цвет машины вообще не просматривается.
У мойщика отваливается челюсть.
Он реально, протёр кулаками глаза.
И сказал, абсолютно чисто,
без акцента: " Не может быть!".


Машина была ещё более грязной, чем на этих фото:
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13k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
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Интересно, а кого еще кроме меня бесит, когда каждое предложение из "единого" ответа отправляют отдельным сообщением?
Наболело. Сейчас с сотрудницей переписывался - аккурат ее стиль. С трудом сдерживал мат.
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1k
Григорий Бабкин 3 часа назад
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Хуже, чем негр-гомик уже не придумать.
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11k
Павел 3 часа назад
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Надеюсь он купил мотоцикл и уехал от тебя в закат
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11k
Павел 3 часа назад
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Он уже никогда не будет твоим
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1k
antipups1 4 часа назад
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2k
Brataxe 5 часов назад
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Я Мэнт!
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