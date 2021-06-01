Трейлер фильма "Круэлла"

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Художественный фильм «Круэлла» расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, на экране воплотит обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун. В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет – невероятная Эмма Томпсон.
Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.
Страна: США
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода: 3 июня 2021 (Россия)
В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг, Эмили Бичем, Джоэль Фрай, Кирби Хауэлл-Баптист
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.2
Страна: США
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода: 3 июня 2021 (Россия)
В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг, Эмили Бичем, Джоэль Фрай, Кирби Хауэлл-Баптист
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.2
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Ой она не такая, она была белая и пушистая, а жестокий мир превратил её в чудовище. Короче детский Джокер на минималках