Трейлер фильма "Круэлла"

Лондон 70-х годов охвачен зарождающейся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Её лучшие друзья — парочка юных карманников, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.





Страна: США

Жанр: комедия, криминал

Дата выхода: 3 июня 2021 (Россия)

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Марк Стронг, Эмили Бичем, Джоэль Фрай, Кирби Хауэлл-Баптист

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

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