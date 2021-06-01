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Трейлер фильма "Круэлла"

Трейлер фильма "Круэлла" (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 10:36
Сообщество : Кино
Метки: Пол Уолтер Хаузер   Эмма Стоун   Эмма Томпсон   видео   кино   комедия   трейлер   фильм   
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Художественный фильм «Круэлла» расскажет историю становления самой легендарной бунтарки и самой модной злодейки Disney – Круэллы де Виль. Роль Эстеллы, она же Круэлла, на экране воплотит обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун. В роли Баронессы, главы престижного модного дома, которая выводит Эстеллу из небытия в высший свет – невероятная Эмма Томпсон.

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Метки: Пол Уолтер Хаузер   Эмма Стоун   Эмма Томпсон   видео   кино   комедия   трейлер   фильм   
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Snork Snorkoff 2 часа назад
Очередная модная хрень, оправдывающая мерзость.
Ой она не такая, она была белая и пушистая, а жестокий мир превратил её в чудовище. Короче детский Джокер на минималках
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