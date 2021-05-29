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Фото советских знаменитостей

Фото советских знаменитостей (14 фото)

Автор:
29 мая 2021 12:39
Метки: знаменитости   ретро   фото   
724
14

Подборка редких и интересных фото советских знаменитостей

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Метки: знаменитости   ретро   фото   
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164
a_komolow 2 часа назад
Хорошие фотки! Жизненные!
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Если это 1944 год, то Луспекаев уже после тяжелого ранения.
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117
allexx 3 часа назад
Я понимаю желание поделиться фотографиями. Но, авторы тем, вы хоть чуть чуть приложите руки, дабы фото были смотрибельные.

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