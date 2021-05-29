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Подборка редких и интересных фото советских знаменитостей
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Леонид Быков с друзьями и школьными подругами на берегу реки Казенный Торец, против пос.Прокатчиков, 1947 год
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Метки: знаменитости ретро фото
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