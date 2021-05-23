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История программы "Жди меня" началась с проекта "Найти человека" на радио "Маяк", который выходил с 1964 по 1973 год. Его вела известная писатель Агния Барто.
Позже заявки на поиск пропавших людей начали принимать ведущие программы "Взгляд" - Александр Любимов и Сергей Бодров-младший.
Позже заявки на поиск пропавших людей начали принимать ведущие программы "Взгляд" - Александр Любимов и Сергей Бодров-младший.
Когда стало понятно, что заявок очень много, две журналистки — Оксана Найчук и Виктория Эль-Муалля выступили авторами отдельного проекта. Так на канале "РТР" состоялась премьера программы "Ищу тебя". Ее ведущими стали Оксана Найчук и Игорь Кваша.
Через некоторое время продюсеры телекомпании "Вид" выдвинули каналу условие: ведущими программы должны быть известные, популярные люди. Так, свое место в программе получила Мария Шукшина, с Оксаной Найчук контракт расторгли. А проект получил новое название: "Жди меня". Очень быстро он стал невероятно популярным. За его созданием стояли сотни людей, которые занимались поиском пропавших совершенно бесплатно.
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Люди с добрым сердцем, живущие в самых разных уголках мира, каждый день перебирали кипу бумаг, делали десятки звонком, посылали запросы в органы. Среди помощников программы были и пенсионеры, и студенты, и домохозяйки, но в основном женщины.
Через некоторое время продюсеры телекомпании "Вид" выдвинули каналу условие: ведущими программы должны быть известные, популярные люди. Так, свое место в программе получила Мария Шукшина, с Оксаной Найчук контракт расторгли. А проект получил новое название: "Жди меня". Очень быстро он стал невероятно популярным. За его созданием стояли сотни людей, которые занимались поиском пропавших совершенно бесплатно.
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Люди с добрым сердцем, живущие в самых разных уголках мира, каждый день перебирали кипу бумаг, делали десятки звонком, посылали запросы в органы. Среди помощников программы были и пенсионеры, и студенты, и домохозяйки, но в основном женщины.
Некоторое время выходило печатное издание "Жди меня", а в Москве на Казанском вокзале работал киоск, в котором можно было оставить заявку на поиск человека или рассказать какие то сведения о пропавших.
"Жди меня", как и любой другой телевизионный проект снимали прежде всего как шоу, которое должно привлечь зрителей. Так людям, которых нашли, еще некоторое время приходилось ждать встречи со своими близкими. Это было очень тяжело, поэтому порой волонтеры сводили героев в обход камер. Кроме того, в то время считалась неприемлемым показывать чувства на камеру, поэтому продюсеры долго решали, стоит ли демонстрировать встречи людей на камеру. Решили, что эмоции нужно вводить, но постепенно.
"Жди меня", как и любой другой телевизионный проект снимали прежде всего как шоу, которое должно привлечь зрителей. Так людям, которых нашли, еще некоторое время приходилось ждать встречи со своими близкими. Это было очень тяжело, поэтому порой волонтеры сводили героев в обход камер. Кроме того, в то время считалась неприемлемым показывать чувства на камеру, поэтому продюсеры долго решали, стоит ли демонстрировать встречи людей на камеру. Решили, что эмоции нужно вводить, но постепенно.
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Игорь Кваша стал символом "Жди меня". Мало кто знает, что у него самого пропал отец, поэтому тема программы была ему очень близка. Зрители видели, как искренне он переживает за героев, поэтому часто слали ему личные письма и приходили к нему в "Современник".
Каждый выпуск для меня — как удар по сердцу. С фильмами проще: ты уже сценарий читал, ты все знаешь. А в студии — реальные люди, реальные эмоции.
Автор: Игорь Кваша.
25 мая 2012 года вышел завершающий последний с его участием. Он работал до последнего.
Каждый выпуск для меня — как удар по сердцу. С фильмами проще: ты уже сценарий читал, ты все знаешь. А в студии — реальные люди, реальные эмоции.
Автор: Игорь Кваша.
25 мая 2012 года вышел завершающий последний с его участием. Он работал до последнего.
Вскоре вместо Марии Шукшиной программу стала вести Ксения Алферова в паре с Александром Галибиным. А потом проект с высочайшими рейтингами на "Первом канале" закрыли. Дело в том, что компания "ВИD" потребовала заменить Галибина на более любимого народом актера, но канал не согласился.
С 2018 года "Жди меня" ведут актеры Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший, проект выходит на канале "НТВ".
С 2018 года "Жди меня" ведут актеры Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший, проект выходит на канале "НТВ".
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