Когда стало понятно, что заявок очень много, две журналистки — Оксана Найчук и Виктория Эль-Муалля выступили авторами отдельного проекта. Так на канале "РТР" состоялась премьера программы "Ищу тебя". Ее ведущими стали Оксана Найчук и Игорь Кваша.



Через некоторое время продюсеры телекомпании "Вид" выдвинули каналу условие: ведущими программы должны быть известные, популярные люди. Так, свое место в программе получила Мария Шукшина, с Оксаной Найчук контракт расторгли. А проект получил новое название: "Жди меня". Очень быстро он стал невероятно популярным. За его созданием стояли сотни людей, которые занимались поиском пропавших совершенно бесплатно.



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Люди с добрым сердцем, живущие в самых разных уголках мира, каждый день перебирали кипу бумаг, делали десятки звонком, посылали запросы в органы. Среди помощников программы были и пенсионеры, и студенты, и домохозяйки, но в основном женщины.