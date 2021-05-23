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Почему закрыли программу "Жди меня" на "Первом канале" и как ее снимали на самом деле

Почему закрыли программу "Жди меня" на "Первом канале" и как ее снимали на самом деле (5 фото)

Автор:
23 мая 2021 00:16
Метки: жди меня   программа   снимали   
1095
5
История программы "Жди меня" началась с проекта "Найти человека" на радио "Маяк", который выходил с 1964 по 1973 год. Его вела известная писатель Агния Барто.
Позже заявки на поиск пропавших людей начали принимать ведущие программы "Взгляд" - Александр Любимов и Сергей Бодров-младший.
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Источник:

Метки: жди меня   программа   снимали   
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4  комментария
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3k
Горожанин 5 минут назад
ВИД - эта та самая мерзостная телекомпания, где серость Любимов прошёлся по головам тех, кто реально создавал Взгляд.
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1k
💰красава💰 Полчаса назад
Эту передачу сейчас показывают по НТВ
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57
dr.cosoy Полчаса назад
Арнтгольц терпеть не могу
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Иван Кемеров

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