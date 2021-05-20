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Трейлер фильма "Кролик Питер 2"

Трейлер фильма "Кролик Питер 2" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 11:28
Сообщество : Кино
Метки: Дейзи Ридли   Джеймс Корден   Донал Глисон   кино   кролик питер   трейлер   фильм   
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Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству.

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Метки: Дейзи Ридли   Джеймс Корден   Донал Глисон   кино   кролик питер   трейлер   фильм   
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vitenok Полчаса назад
Я, когда первый фильм просматривал с детьми, понял, что этот фильм аллегория про столкновения эмигрантов и местного населения. С одной стороны, местный огородник, который пашет на своём огороде с утра до вечера, с другой стороны, банда эмигрантов бездельников, размножающихся как кролики, и сожравших все, что вырастил местный дачник.
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