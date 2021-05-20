Трейлер фильма "Кролик Питер 2"

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Продолжение истории маленького и непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой книги детской писательницы Поттер. Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству.
Страна: США, Австралия, Индия, Великобритания, Канада
Жанр: Для детей, Комедия, Приключения
Дата выхода: 13 мая 2021 г. (Россия)
В Ролях: Дейзи Ридли,Джеймс Корден, Донал Глисон
Режиссер: Уилл Глак
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6,7
Жанр: Для детей, Комедия, Приключения
Дата выхода: 13 мая 2021 г. (Россия)
В Ролях: Дейзи Ридли,Джеймс Корден, Донал Глисон
Режиссер: Уилл Глак
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6,7
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