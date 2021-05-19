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Типичный режим скрытности в компьютерных играх

Типичный режим скрытности в компьютерных играх (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 08:41
Сообщество : Игромир
Метки: Юмор   видео   геймер   игры   скрытность   стелс   
644
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Если вы хоть раз играли в компьютерные игры, в которых приходилось прятаться от противников, то продемонстрированная в ролике забавная ситуация вам точно знакома.

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Метки: Юмор   видео   геймер   игры   скрытность   стелс   
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3  комментария
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1k
АлексЮстасу 24 минуты назад
А ведь теперь у людей непочатый край работы, сколько игр имеется с забавными сюжетами, на которые можно снимать ролики, фильмы. Надо Феде Бондарчуку звякнуть, пусть под это дело из бюджета денежку попросит.
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3k
Димка Смола/67 51 минуту назад
Хитман мать его )
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4k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Помнится, метро я пару раз проходил в режиме стелс..
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