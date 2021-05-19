Типичный режим скрытности в компьютерных играх

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Если вы хоть раз играли в компьютерные игры, в которых приходилось прятаться от противников, то продемонстрированная в ролике забавная ситуация вам точно знакома.
В видео автор попытался спародировать реакцию стражников в игре The Elder Scrolls V: Skyrim на обнаруженного ими игрока.
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