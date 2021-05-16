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Кушать приготовлено, подано,осталось налить и съесть

Кушать приготовлено, подано,осталось налить и съесть (20 фото)

Автор:
16 мая 2021 16:20
Метки: Отключить! Кушать   налить   сесть   
665
20
Завтрак съешь сам, обедом поделись с Другом, ужин отдай врагу.
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Метки: Отключить! Кушать   налить   сесть   
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14  комментариев
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7k
Billi_Bons 4 часа назад
Я тоже умею в ресторане еду фоткать. )
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8k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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932
Андрей 3 часа назад
Выглядит аппетитно!
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42k
doker 3 часа назад

Сразу видно, человек поститься перестал.

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455
Алексей Попов 4 часа назад
А рецепты?
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17k
Олег 5 часов назад
Судя по палочкам, половина фото из меню китайского ресторана?
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50
Елена Букреева 5 часов назад
Полусырое мясо чревато глистами в печени.
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