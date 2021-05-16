Кушать приготовлено, подано,осталось налить и съесть

FISHKINET
Новое
Новое
Москва было/стало
Автор:
Юганск
Государство в государстве. Дети с трудной судьбой
Автор:
Юганск
Оргпреступность в Сан-Франциско безудержным воровством вынуждает сети ликвидировать магазины
Автор:
InfoVoin
ФотоВсячина
Автор:
БрОдЯгА
Между мирами: символика сцены добычи раковин в искусстве индейцев Андского региона
Автор:
AGallery
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Ситуации жизни, иногда смешные, иногда забавные
Сообщество:
Калейдоскоп
В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса
Сообщество:
Жить в России
Смешные комментарии из соц.сетей
Сообщество:
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Гифки
Сообщество:
Гифки
Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации
Сообщество:
Наука
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Они явно переборщили с весом
Автор:
Infinite
Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину
Автор:
Mr.Adamson
Отличный улов юного рыбака
Автор:
3dmonkey
Спортсмен с неограниченными возможностями
Автор:
Mr.Adamson
Напросился: эффектное окончание словесной перепалки в магазине
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Удача дала пинок под зад
Автор:
3dmonkey
Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца
Автор:
3dmonkey
Неожиданный вопрос консультанту
Автор:
3dmonkey
Высшая степень пофигизма
Автор:
Forestdude
Распухшая рука: девушка разыграла свою маму и показала её реакцию
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Чайка попыталась обокрасть тюленя и пожалела об этом
Автор:
Alonso
Утка защитила птенцов от цапли
Автор:
Alonso
Обезьяны резвятся в бассейне опустевшего из-за коронавирусных ограничений отеля
Автор:
Forestdude
Неожиданная встреча рыбака с аллигатором
Автор:
mindflixx
Поскорее бы бросил: муки ожидания пса
Автор:
3dmonkey
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сотрудник ДПС поднял на руки ребенка, чтобы тот мог получше рассмотреть военную технику
Автор:
Alonso
Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте
Автор:
Picard
Как удалить скотч с бумаги и не порвать её
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мужчина "отомстил" мороженщикам, которые любят шутить над покупателями
Автор:
mindflixx
Мужчина заставил грабителя визжать от страха
Автор:
mindflixx
И зачем все усложнять?
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Ностальгия
Автор:
Димон
Повседневная жизнь обыкновенного детского сада в 1936 году
Автор:
Юганск
Первый в мире и единственный в СССР космонавт - еврей. Трудный путь Бориса Волынова в космос
Автор:
Иван Кемеров
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Автор:
Юганск
Советские покорители Олимпа
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Американцы в панике скупают бензин
Автор:
Болонка королевы
"Не паникуйте!": в сети появилась переписка учителя с восьмиклассниками казанской школы
Автор:
HomMiss
В Казани подросток расстрелял учителей и школьников
Автор:
InfoVoin
В Казани эвакуировали дом, где живёт мать подростка, расстрелявшего школьников
Автор:
HomMiss
Бельгийский фермер покусился на землю Франции
Автор:
Болонка королевы
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
Автор:
Dionysus
20 уникальных автомобилей, заслуживающих аплодисментов
Автор:
Ева Тушенкина
Интересные ГИФки на автомототему
Автор:
Michael Scofield
Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику
Автор:
Johnny
Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
Белка сделала шишечный тайник в автомобиле канадца
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту
Автор:
Dixi_Mole
Один вопрос, КАК?
Автор:
Александр_17
В Волгограде водитель протаранил автомобиль ДПС, но уверен в своей невиновности
Автор:
HomMiss
Невнимательный водитель сбил человека, собиравшего деньги на проезжей части
Автор:
Ирина Николаевна
Ford против KIA: драка на дороге с погоней и неожиданным финалом
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
Автор:
Johnny
Авария дня. Несовершеннолетний мотоциклист из Амурской области
Автор:
Johnny
Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки
Автор:
Dionysus
Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском
Автор:
Johnny
Спасатели, спешившие на помощь к самоубийце, из-за отказа тормозов наехали на ребенка
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Да он всегда там так поворачивал
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге
Автор:
Johnny
Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Свердловской области
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Компания из Техаса построила Prius, предназначенный для охоты, и получилось довольно круто
Автор:
Кот шашлык
Ford Mustang в стиле блокбастера «Аватар» победил на тюнинг-шоу в Дубае
Автор:
RedBull
Безумный тюнинг для увеличения мощности и прямой связи с механиком
Автор:
Vossen
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
Автор:
Олег
Салон полный роскоши: болгары доработали интерьер советской «копейки»
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
По рюмочке
Автор:
Elena Tilzitskaya
Окуньки
Автор:
Elena Tilzitskaya
Щука рукотворная
Автор:
Elena Tilzitskaya
Рождение хариуса
Автор:
Elena Tilzitskaya
Мои командировки – Китай, Qingdao (Циндао)
Автор:
Lev
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
14
ещё пост
Кушать приготовлено, подано,осталось налить и съесть
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
22 заброшки, от которых захватывает дух
Японка стала миллионером благодаря советской книге
В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту
Смешные и познавательные картинки
В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом...
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
Лучше одного кота могут быть только два
Ностальгия
Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей
Просто гифки, всякие и разные
15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев
Безгильзовый автомат
BLM-версия Золушки
В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого
Гифки
Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки
В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса
Они явно переборщили с весом
Иван Кемеров
Кушать приготовлено, подано,осталось налить и съесть
(20 фото)
Автор:
Иван Кемеров
16 мая 2021 16:20
Метки:
Отключить! Кушать
налить
сесть
665
20
Завтрак съешь сам, обедом поделись с Другом, ужин отдай врагу.
0
Смотреть все фото в галерее
0
×
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Источник:
Метки:
Отключить! Кушать
налить
сесть
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
24
8
16
Понравилось
16
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
14
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Billi_Bons
4 часа назад
Я тоже умею в ресторане еду фоткать. )
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
4 ответа
8k
Вася
2 часа назад
Ссылка
www.youtube.com
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
8k
Вася
Час назад
Ссылка
www.youtube.com
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
932
Андрей
3 часа назад
Выглядит аппетитно!
-2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
42k
doker
3 часа назад
Сразу видно, человек поститься перестал.
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
455
Алексей Попов
4 часа назад
А рецепты?
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
518k
Alexey Berestenko
Алексей Попов
4 часа назад
Там даже пассатижей нет!
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
17k
Олег
5 часов назад
Судя по палочкам, половина фото из меню китайского ресторана?
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
4k
newegg
Олег
3 часа назад
Там где палочки металлические, скорее всего корейский.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
50
Елена Букреева
5 часов назад
Полусырое мясо чревато глистами в печени.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Самые опасные рыбы в мире
Любопытные соседи вызвали полицию из-за странного мешка
Loading...
Противоракетные щиты планеты. Что они из себя представляют
Кадыров упрекнул Нурмагомедова за выступления без российского флага
Автомобили, о которых Вы не слышали: Panther Rio – Скромная роскошь
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Без него весна – не весна: главное насекомое мая
16 очаровательных мам, воспитавших знаменитостей
Спортсмен с неограниченными возможностями
Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
Хватит уже изобретать, внедряйте! Пресса о биоразлагаемом пластике
Впечатляющие здания в стиле советского брутализма
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото)
Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском
К лету готовы: фитоняшки, которые еще соберут тысячи мужских взглядов
Новости СМИ2
Авария дня. Несовершеннолетний мотоциклист из Амурской области
Интересные ГИФки на автомототему
Подсудимый подключился к онлайн-заседанию суда с идиотским ником и едва не получил новое обвинение
Тест на астигматизм: врач-окулист поделилась простым способом, помогающим определить дефект зрения
"А это точно конкурс красоты?": участницы "Мисс Вселенная", внешность которых вызывает много...
Летающий Володя: пьяный мужчина спрыгнул с крыши дома на дерево
Первая русская женщина-пилот
Объявлена дата выхода спецвыпуска "Друзей"
Красота или ужас: 25 модных длинноволосых парней
Из обычной девушки американка превратилась в секс-куклу
Удача дала пинок под зад
"Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян
Почему в советских школах до 70-х годов учили немецкий, а не английский язык
17 повседневных мелочей, которые раздражают
Отличный улов юного рыбака
Почему некоторые мужчины живут меньше женщин
У ведущей в прямом эфире заглючил экран
"Вечерний Ургант" под угрозой: Жириновский пообещал закрыть шоу из-за шутки
Женщина оконфузились во время съемки момента предложения руки и сердца
Туалет возле придорожного кафе удивил мужчину
40 забавных фотографий для того, чтобы отвлечься и развлечься
10 удивительных монстров из славянского фольклора
Pontiac GTO как в фильме «Три икса»: мощный родоначальник американских «мускулов»
Следите за руками: карточный фокус с другого ракурса
Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки
Ветер-ветер, почему ты так зовешься?
Неожиданные цитаты о Боге, которые принадлежат российским и советским знаменитостям
33 ошибки горе-строителей, от которых хочется плакать
12 самых сильных и опасных динозавров
Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП
25 главных рек Москвы
В память принца Филиппа выпустили почтовые марки
Стереотипы и мифы о разных странах, которые развенчали их жители
В новосибирской колонии создали "лондонскую атмосферу"
40 неопровержимых доказательств того, что возраст - всего лишь цифра
Упоротый антиквариат: 25 вещей-фриков, которые страшны во все времена
15 случаев, когда работа была сделана спустя рукава
В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи
Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души
Дальнобойщик не заметил легковушку и прижал ее к отбойнику
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Иван Кемеров
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
1734380
Другие посты автора
Популярное
229
229
1
54
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
247
247
0
77
Сломанная карьера и 23 года скитаний по Советскому Союзу. За что сидел в тюрьме Шеф из...
Набирающие популярность
3
3
0
19
«Турист» - смелый эксперимент в военном жанре от отечественных киноделов?
0
0
0
5
Превращение массивного куска железа в кованый гранат
Российские вебкамщицы - об изнанке работы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Калейдоскоп
14
211
Юмор
2645
166
Автомир
720
149
Политика
844
149
Без кота и жизнь не та
381
119
Новости со всего Мира
1213
117
Истории
1186
102
Юмор
2643
2738
Криминал
246
1655
Жить в России
746
1108
ФотоМир
690
1058
Треники&Вареники
1051
828
Кино
1073
795
Автомир
720
690
Юмор
2643
12791
Треники&Вареники
1051
5476
Жить в России
746
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1731
4162
Животные
1231
4155
ФотоМир
690
3347
Криминал
246
3323
Юмор
2643
421
Жить в России
746
6
Животные
1231
285
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
664
2
Треники&Вареники
1051
51
Новости со всего Мира
1213
22
Истории
1185
15
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
3.6M
InfoVoin
90k
Александр
106k
Иван Кемеров
1.7M
Юганск
501k
Хельги
45k
Татьянин день
86k
Димон
3.6M
NAZARETH
523k
Иван Кемеров
1.7M
InfoVoin
88k
Татьянин день
84k
Юганск
498k
Николай Николаенко
184k
Димон
3.6M
InfoVoin
88k
NAZARETH
523k
Татьянин день
84k
Николай Николаенко
184k
Юганск
498k
Иван Кемеров
1.7M
Димон
3.6M
Иван Кемеров
1.7M
Беспощадный критик
1M
Космический пионер
714k
Алексей
563k
NAZARETH
523k
Alexey Berestenko
516k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
168
168
2
14
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#история
#факты
#подборка
#забавно
#Россия
#еда
#оружие
#спорт
#интересно
#животные
#картинки
#кино
#сша
#страна
#китай
#позитив
#интересное
#Юмор
#СССР
#люди
#фотографии
#прикольные
#дети
#неожиданно
#приколы
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Сразу видно, человек поститься перестал.