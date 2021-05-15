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15 самых зрелищных сцен из компьютерных игр

15 самых зрелищных сцен из компьютерных игр (1 фото + 15 видео)

Автор:
15 мая 2021 08:51
Сообщество : Игромир
Метки: видеоигры   захватывающе   зрелищность   зрелищные сцены   игры   интересно   красиво   неожиданно   
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Требования геймеров к компьютерным играм растут год от года. Экшена и драйва уже мало: от игры требуется качественный саундтрек, закрученный сюжет, художественный стиль - и, конечно, зрелищная картинка, достойная современных блокбастеров. Давайте вспомним самые зрелищные сцены из компьютерных игр, от которых сложно будет оторваться даже тем, кто равнодушен к игре как таковой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видеоигры   захватывающе   зрелищность   зрелищные сцены   игры   интересно   красиво   неожиданно   
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