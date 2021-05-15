15 самых зрелищных сцен из компьютерных игр

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Требования геймеров к компьютерным играм растут год от года. Экшена и драйва уже мало: от игры требуется качественный саундтрек, закрученный сюжет, художественный стиль - и, конечно, зрелищная картинка, достойная современных блокбастеров. Давайте вспомним самые зрелищные сцены из компьютерных игр, от которых сложно будет оторваться даже тем, кто равнодушен к игре как таковой.
Ядернвй взрыв в Call of Duty - вериколепное зрелище. Он отлично нарисован и вписан в пространство игры, к тому же так убедителен, что впечатлительные игроки могут представить себя в эпицентре яденой бомбардировки. А еще после взрыва мжно пройтись по городу и посмотреть, как повлияла на город и его жителей ядерная бомбардировка.
Metal Gear Solid IV - коридор микроволн
Кто бы мог подумать, что простой проход по коридору станет одним из самых запоминающихся моментов этого шедевра для PlayStation 3? Ближе к концу миссии игроки должны пройти через микроволновый коридор, сжигая и без того разрушающуюся кожу Снейка. С саундтреком на заднем плане и разделенным экраном в реальном времени наверху, этот эпизод - пример правильного визуального повествования.
Portal 2 - начало
Вступление к игре Portal 2 ,противопоставляющее приятную атмосферу курортного отеля мрачному вымышленному миру игры, создано для того, чтобы шокировать игроков до глубины души. . Новые игроки, глядя, как Уитли помогает Челл выбраться из комнаты, не будут знать, что их мир вот-вот изменится в считанные минуты.
Red Dead Redemption - однажды на Дальнем Западе
Rockstar Games создали самую лучшую видеоигру о Диком Западе. Red Dead Redemption - невероятно настроенческая игра, и вершиной становится момент, когда игрокам предлагается отправиься путешествовать в Нью-Мексико на своей лошади под тихо звучащую народную ковбойскую мелодию.
Bioshock - Дышите-не дышите
2007-й был годом потрясающих игр, но ни одна из них даже не приблизилась к Bioshock с точки зрения новизны концепции. Когда игрок получал возможность дышать, входя в темный подводный город через маяк, - это завораживало даже знатоков .
Metal Gear Solid 3 - финал
Кодзима славится своими длинными внутриигровыми видео и необычными мощными драками с боссами. Здесь он развернул свои способности: финал игры - настоящий киношедевр. Это эмоциональный, очень красивый и во всех отношениях идеальный финал одной из лучших игр серии.
The Last Of Us - Пролог
Великолепное начало отличной игры - но последние кадры переворачивают наше понимание происходящего и душат эмоциями. Это достойно блокбастера.
Bioshock Infinite - Добро пожаловать в Колумбию!
Кратко рассказать во вступлении о Колумбии, летающем городе в небе,для разработчиков было непростой задачей - ведь они вводили в повествование совершенно новую вселенную. А ведь у них имелась еще и параллельная история, которую также нужно было объяснить игрокам. Как легко и изящно справиться со столь сложной задачей? Ответ смотрите в прологе Bioshock Infinite!
Quantum Break - Ускоренная съемка
Не все теперь помнят, что после выхода Quantum Break не пользовался большой популярностью. Но для тех, кто любит качественно рассказанную истоорию в играх, эта игра обязательна! То, что Remedy смогли обеспечить эти эффекты на технической базе Xbox One, просто невероятно! А использование ускоренной съемки было просто идеальным.
Uncharted 3 - Пустыня
Идеальная работа с визуальным рядом! Игрок попадает в аэропорт, садится в самолет и оказывается в пустыне Руб-аль-Кхали - и все это в течение лишь нескольких минут! При этом работа с камерой великолепна и достойна большого кино.
Spider-Man - Пртив всех
Лучшая из игр про Человека-паука не зря пользуется огромной популярностью. У героя много аркадных врагов, и сцена, в которой Питер должен биться с ними всеми разом, - один из лучших моментов в игре.
Devil May Cry 5 - Танец
Было бы святотатством не упомянуть танец Данте в Devil May Cry V. Снято на высшем профессиональном уровне, и это не просто филигранная работа с мечом - это настоящее искусство!
God of War 3 - Битва Кроноса
Среди множества великолепно снятых драк с топовыми врагами в этой серии игр битва с Кроносом стоит особняком. Она напоминает бой Давида с Голиафом: ведь Кратос - человек, а Кронос - бог и титан. Мнять такое было непросто!
A Way Out - финальное противостояние
Многие сцены в этой игре, от побега из тюрьмы до фермы, - почти кино. Но венец всему - финальная сцена, которая сводит игроков в общем противостоянии. Достойный финал для игры, которая устроена как качественный фильм!
Max Payne 3 - Аэропорт
Сцена воспроизводит мрачную атмосферу первых двух игр серии. Эта игра сделана в духе классических боевиков 80-х годов, и схватка в аэропорту со стрельбой и взрывами практически ничем не уступает кинематографическим прототипам в смысле визуальной реалистичности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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