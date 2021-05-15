15 самых зрелищных сцен из компьютерных игр

Ядернвй взрыв в Call of Duty - вериколепное зрелище. Он отлично нарисован и вписан в пространство игры, к тому же так убедителен, что впечатлительные игроки могут представить себя в эпицентре яденой бомбардировки. А еще после взрыва мжно пройтись по городу и посмотреть, как повлияла на город и его жителей ядерная бомбардировка.