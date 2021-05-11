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Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров

Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров (3 фото)

Автор:
11 мая 2021 12:02
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: COVID-19   WhatsApp   коронавирус   маразм   мессенджеры   эпидемия   
1107
3

Недавно получил интересное (с точки зрения маразма) сообщение в WhatsApp от трёх человек, которое касается прививки от COVID-19. Выкладываю на всеобщее обозрение этот малограмотный опус о коронавирусе.

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Метки: COVID-19   WhatsApp   коронавирус   маразм   мессенджеры   эпидемия   
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7  комментариев
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4k
RomaXz Час назад
Поздравляю, у тебя завелись антипрививочники :)
Вообще, после начала эпидемии заблокировал несколько человек в соцсетях после распространения подробного бреда.
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whyicannotremovemyprofile 23 минуты назад
5G забыли упомянуть!:) а вообще, "рапросртанители-передаватели" чётким курсом по статье идут!
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948
Dwarf61 37 минут назад
Чёрт побери, а ведь это прекрасный бизнес-план!!!
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49k
alertol 43 минуты назад
Не защищаю авторов опуса, но и разоблачитель мягко говоря не в теме.

- Иммунодефицит можно получить с помощью миллиона способов, и некачественная вакцина вполне может спровоцировать и его (австрийская вакцина например вызывает тромбоз в немалом количестве случаев, кто знает, может другая будет с другими побочками)

- Не везде медицина бесплатная. Мы тут в европе платим за неё (точнее с каждой зарплаты у нас забирают на мед-страховку, без неё прививки, тесты итд, влетят в копеечку)

- Наркотик вызывает не кайф, а привыкание. Кайф это побочный эффект ради которого люди ширяются. И как и в случае с иммунодефицитом (особенно что сейчас эти вакцины выкидываются в спешке на рынок почти не тестированными, кто знает может и привыкание они вызывают)

Ну и главное, когда нет аргументов, придирайся к грамматике.
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26k
Антон 49 минут назад
Идите нахер со своим спутником.
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