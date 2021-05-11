Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров

Недавно получил интересное (с точки зрения маразма) сообщение в WhatsApp от трёх человек, которое касается прививки от COVID-19. Выкладываю на всеобщее обозрение этот малограмотный опус о коронавирусе.
Пришлось зайти через приложение на компьютере распечатать эту "простыню".
Разберём этот бред?
- Сначала пройдёмся по грамматике. Слово "ТОЕСТЬ" написано капсом. Даль и Розенталь были бы в шоке от этого "тоесть".
- Новый синтаксический знак ",,,,". Видимо, четыре запятые должны наводить ужас на тех, кто читает это всё.
- В предложении "что бы привиться снова", "что бы" конкретно в этом случае следует писать слитно.
- В предложении "что-бы не умереть" автор изобрёл новое написание... Не слитное и не раздельное. Дефис! Вот его и не хватает! ^_^
- "иммуна дефицита" — без комментариев.
- Хочется дать ещё справочник по синтаксису и пунктуации автору этого бреда, чтобы он обильно отсыпал запятых.
С точки зрения здравого смысла...
Автор пугает, что при помощи прививки можно получить ужасный "иммуна дефицит". Но тот, кто строчил это сообщение, не в курсе таким образом невозможно приобрести иммунодефицит.
Второе... В сообщении нафантазировано, что в будущем такие вакцины можно будет делать только за деньги. Удивительно, но каждый год в поликлиниках России проходит бесплатная вакцинация от гриппа.
Ещё написано, что вас подсадят на прививку как наркомана... Не знал, что от противовирусных вакцин торкает. Плечо может немного болеть — это да. Но чтобы кайфовать?!
Эпилога не будет... Вместо него будет Екатерина II
Ещё в XVIII веке она показала пример дворянам, когда вакцинировалась от оспы.
А вы верите "трушным" специалистам из мессенджеров?
Источник:
- Испанка соорудила антивирусную маску в виде пришельца - дистанцирование обеспечено
- В Китае дочь не узнала отца-медика, вернувшегося из Уханя седым
- В Сети появилось видео госпитализации ребенка, больного коронавирусом
- 24% россиян откажутся от прививок от COVID-19
- Трупы вперемешку с живыми: в Сети появились кадры из индийской больницы, где лечат COVID
Понравилось35
Вообще, после начала эпидемии заблокировал несколько человек в соцсетях после распространения подробного бреда.
- Иммунодефицит можно получить с помощью миллиона способов, и некачественная вакцина вполне может спровоцировать и его (австрийская вакцина например вызывает тромбоз в немалом количестве случаев, кто знает, может другая будет с другими побочками)
- Не везде медицина бесплатная. Мы тут в европе платим за неё (точнее с каждой зарплаты у нас забирают на мед-страховку, без неё прививки, тесты итд, влетят в копеечку)
- Наркотик вызывает не кайф, а привыкание. Кайф это побочный эффект ради которого люди ширяются. И как и в случае с иммунодефицитом (особенно что сейчас эти вакцины выкидываются в спешке на рынок почти не тестированными, кто знает может и привыкание они вызывают)
Ну и главное, когда нет аргументов, придирайся к грамматике.