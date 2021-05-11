Глупость хуже эпидемии: вирусное сообщение из мессенджеров





Разберём этот бред?

Сначала пройдёмся по грамматике. Слово "ТОЕСТЬ" написано капсом. Даль и Розенталь были бы в шоке от этого "тоесть". Новый синтаксический знак ",,,,". Видимо, четыре запятые должны наводить ужас на тех, кто читает это всё. В предложении "что бы привиться снова", "что бы" конкретно в этом случае следует писать слитно. В предложении "что-бы не умереть" автор изобрёл новое написание... Не слитное и не раздельное. Дефис! Вот его и не хватает! ^_^ "иммуна дефицита" — без комментариев. Хочется дать ещё справочник по синтаксису и пунктуации автору этого бреда, чтобы он обильно отсыпал запятых.





С точки зрения здравого смысла...

Автор пугает, что при помощи прививки можно получить ужасный "иммуна дефицит". Но тот, кто строчил это сообщение, не в курсе таким образом невозможно приобрести иммунодефицит.





Второе... В сообщении нафантазировано, что в будущем такие вакцины можно будет делать только за деньги. Удивительно, но каждый год в поликлиниках России проходит бесплатная вакцинация от гриппа.





Ещё написано, что вас подсадят на прививку как наркомана... Не знал, что от противовирусных вакцин торкает. Плечо может немного болеть — это да. Но чтобы кайфовать?!





Эпилога не будет... Вместо него будет Екатерина II



