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Москва в кино

Москва в кино (25 фото)

Автор:
10 мая 2021 20:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Места киносъёмок   Москва   Россия   СССР   было стало   кино   фотографии   
420
25
Несколько мест съёмок известных фильмов. Было/стало
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Метки: Места киносъёмок   Москва   Россия   СССР   было стало   кино   фотографии   
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1  комментарий
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−186
xxlist 2 часа назад
Москва - самый лучший город на Земле. Лондон хорош наверное, но я как понаехало видел тока грязь и гостиницу, Берлин вообще пипец- одни хрущевки кругом. Другого не знаю. Эдинбург должен быть норм судя по фильмам, хз. В NY говорят одни цветные и финансовая мафия. Короче всем советую в Мск, по Юго-Западному направлению, по розе ветров, чтоб гарь не несло в окна, или северо-запад, Тушино наше все.
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