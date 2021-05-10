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Несколько мест съёмок известных фильмов. Было/стало
1.
МИМИНО (1977)
В кадре: Узнаваемый КрАЗ, спящий на утренних Ленинских (Воробьёвых) горах. У трамплина. Сейчас он строится заново поэтому такой вид)
В кадре: Узнаваемый КрАЗ, спящий на утренних Ленинских (Воробьёвых) горах. У трамплина. Сейчас он строится заново поэтому такой вид)
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3.
ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ (1978)
В кадре: угол улицы Балчуг и Садовнической набережной от Чугунного моста
В кадре: угол улицы Балчуг и Садовнической набережной от Чугунного моста
12.
ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА (1982)
Сразу несколько мест.
Усадьба Усачевых-Найденовых
Ул. Земляной вал, д. 53.
Сразу несколько мест.
Усадьба Усачевых-Найденовых
Ул. Земляной вал, д. 53.
22.
«Операция Ы и другие приключения Шурика», (1965)
В кадре: ул. Вавилова, 28. Роль политехнического института, в котором учатся Шурик и Лида, сыграл институт элементоорганических соединений им. Несмеянова.
В кадре: ул. Вавилова, 28. Роль политехнического института, в котором учатся Шурик и Лида, сыграл институт элементоорганических соединений им. Несмеянова.
23.
«Самая обаятельная и привлекательная», (1985)
В кадре: 1-й Щипковский переулок, 15с1. Справа здание ЦНИИПРОММАШ в котором работала героиня фильма в исполнении Ирины Муравьёвой.
В кадре: 1-й Щипковский переулок, 15с1. Справа здание ЦНИИПРОММАШ в котором работала героиня фильма в исполнении Ирины Муравьёвой.
24.
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (1971)
В кадре: Университетский проспект. Фото 1 - Это парк Московского дворца пионеров. Здесь отличные горки зимой), Фото 2 - в том же направлении, сразу за территорией парка, ул. Анучина.
В кадре: Университетский проспект. Фото 1 - Это парк Московского дворца пионеров. Здесь отличные горки зимой), Фото 2 - в том же направлении, сразу за территорией парка, ул. Анучина.
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