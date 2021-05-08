Кто на самом деле должен каяться

Удивительная манипуляция и с потерями СССР во Второй мировой войне. Их часто сравнивают с потерями Германии, но при этом сравнивают не только военные потери, а абсолютно все. Но правда в том, что именно военные потери Третьего рейха и СССР вполне сопоставимы, а вот все остальное — это гражданские потери от бомбежек, расстрелов, виселиц, концлагерей и всего того, что принесла оккупация на территорию СССР. А гражданских потерь в Германии гораздо меньше всего по одной простой причине: Красная армия вела себя человечно даже по отношению к той стране, которую имела полное моральное право стереть с лица земли вместе со всем, что на ней было. И никто бы не посмел осудить за это советских солдат.



Нам и нашим предкам, сломавшим шею нацизма, каяться не в чем. Это не СССР годами вскармливал Гитлера, это не СССР первым начал заключать с ним всевозможные пакты и договоры. Не СССР скормил монстру с ручек Чехию. А те, кто это делал, просто мечтали о том, что сытый и сильный Гитлер обязательно в первую очередь нападет на СССР. Некоторые, как, например, Польша, даже надеялись в этом поучаствовать, но не получилось. Монстр начал пожирать их первыми.



Пусть каются те, кто служил Гитлеру, кто кормил солдат вермахта, снабжал их отличным оружием. Пусть каются те, кто еще до прихода германских войск уничтожил евреев, и те, кто, глядя на пылающее еврейское гетто Варшавы, шутил, что «горят тараканы». Каяться должны те, кто были у Гитлера в союзниках ровно до тех пор, пока не пришла Красная армия, благодаря которой они оказались в числе стран-победительниц. Пусть каются те, кто уже после войны пригрел десятки тысяч нацистов — военных преступников и их служек, руки которых по локоть в крови.



А нам нечего каяться за наших предков, которые разгромили самое большое зло в истории человечества. Благодаря которым живы в том числе и мерзавцы, которые призывают нас к покаянию. Колонка Голоса Мордора