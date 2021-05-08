Кто на самом деле должен каяться

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Каждый год в эти самые дни перед 9 мая нас всех призывают каяться. Скорбеть, посыпать головы пеплом, рефлексировать и… фактически отказываться от своей памяти и истории. Это происходит регулярно, начиная с самой перестройки — когда впервые стало «можно».
Те, кто это делает, апеллируют к тому, что наши предки «воевали неправильно». Стандартные заготовки про «палки вместо винтовок», «матери еще нарожают», «трупами закидали» лезут из всех щелей перед этим днем уже три десятка лет. Было время, когда в силу определенных причин на это не обращали внимания, в итоге чуть было не потеряли все, в том числе и свою страну. Собственно, все и делается именно ради этого, потому что, например, на Украине — стране, в которой миллионы красноармейцев геройски воевали против нацизма и партизанили, — все прекрасно получилось. Там смогли вышибить память и гордость за своих героических предков, подменив настоящую историю ложью, а героями сделав палачей и предателей.
Они апеллируют к тому, что огромная часть жертв Великой Отечественной войны — не вина агрессора. Мол, в этом виноваты те, кто руководили тогда Советским Союзом, в первую очередь Иосиф Сталин. Они врут, подменяют понятия, манипулируют цифрами. Их ложь легко разоблачить, но она очень и очень ядовита и все равно умудряется проникнуть в некоторые умы, особенно молодого поколения. Отчасти в этом виноваты и мы сами. Виноваты в том, что в какое-то определенное время не очень бережно хранили память о той великой войне. Нас самих тоже окатил этот страшный яд, который лился со страниц газет и журналов, эфиров радио и «новых художественных фильмов о войне», якобы рассказывающих, как все было «на самом деле».
Они апеллируют к тому, что огромная часть жертв Великой Отечественной войны — не вина агрессора. Мол, в этом виноваты те, кто руководили тогда Советским Союзом, в первую очередь Иосиф Сталин. Они врут, подменяют понятия, манипулируют цифрами. Их ложь легко разоблачить, но она очень и очень ядовита и все равно умудряется проникнуть в некоторые умы, особенно молодого поколения. Отчасти в этом виноваты и мы сами. Виноваты в том, что в какое-то определенное время не очень бережно хранили память о той великой войне. Нас самих тоже окатил этот страшный яд, который лился со страниц газет и журналов, эфиров радио и «новых художественных фильмов о войне», якобы рассказывающих, как все было «на самом деле».
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Нас призывают каяться за то, что наши предки якобы оккупировали половину Европы. Не освободили ее от нацизма, а именно оккупировали. Те, кто так говорят, предпочитают стыдливо умалчивать о том, что минимум половина освобожденных были для Гитлера самыми настоящими друзьями и союзниками, а граждане этих стран вместе с немцами воевали и на территории Советского Союза. Причем порой зверствовали похлеще гитлеровцев. Те, кто говорит о «советской «оккупации» Европы, предпочитают умалчивать о том, что даже покоренные Гитлером страны вели себя очень хорошо, а их население добросовестно трудилось, кормя, одевая и снабжая немецкую армию боеприпасами и оружием. А сопротивление в этих странах было с гулькин нос, да и сама тема «сопротивления» больше раскручена в СССР, когда все эти страны были «братскими».
Те, кто хочет уничтожить нашу память, любят вспоминать пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. Нарратив, что СССР виновен в разжигании Второй мировой войны настолько же, насколько и Германия, — их любимая пропагандистская фишка: мол, СССР совместно с Германией напали на мирную Польшу, что стало главным триггером для развязывания самой кровавой войны в истории человечества. Но почему-то эти замечательные люди предпочитают не вспоминать о том, что на момент вхождения Красной армии на территории Белоруссии и Украины, оккупированные Польшей, польской государственности уже фактически не существовало, а убегающее польское правительство приказало остаткам войск не оказывать Красной армии никакого сопротивления.
Они умалчивают о том, что в мире это «вторжение» никто не осудил. Даже те, кто были идейными недругами СССР, признавали, что все это было оправдано. Те, кто хочет убить нашу с вами память, умалчивают о том, скольким евреям благодаря действиям Красной армии удалось избежать гибели. Останься они на захваченной гитлеровцами территории, их путь был бы предопределен — гетто, концлагерь, уничтожение.
Те, кто хочет уничтожить нашу память, любят вспоминать пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. Нарратив, что СССР виновен в разжигании Второй мировой войны настолько же, насколько и Германия, — их любимая пропагандистская фишка: мол, СССР совместно с Германией напали на мирную Польшу, что стало главным триггером для развязывания самой кровавой войны в истории человечества. Но почему-то эти замечательные люди предпочитают не вспоминать о том, что на момент вхождения Красной армии на территории Белоруссии и Украины, оккупированные Польшей, польской государственности уже фактически не существовало, а убегающее польское правительство приказало остаткам войск не оказывать Красной армии никакого сопротивления.
Они умалчивают о том, что в мире это «вторжение» никто не осудил. Даже те, кто были идейными недругами СССР, признавали, что все это было оправдано. Те, кто хочет убить нашу с вами память, умалчивают о том, скольким евреям благодаря действиям Красной армии удалось избежать гибели. Останься они на захваченной гитлеровцами территории, их путь был бы предопределен — гетто, концлагерь, уничтожение.
Удивительная манипуляция и с потерями СССР во Второй мировой войне. Их часто сравнивают с потерями Германии, но при этом сравнивают не только военные потери, а абсолютно все. Но правда в том, что именно военные потери Третьего рейха и СССР вполне сопоставимы, а вот все остальное — это гражданские потери от бомбежек, расстрелов, виселиц, концлагерей и всего того, что принесла оккупация на территорию СССР. А гражданских потерь в Германии гораздо меньше всего по одной простой причине: Красная армия вела себя человечно даже по отношению к той стране, которую имела полное моральное право стереть с лица земли вместе со всем, что на ней было. И никто бы не посмел осудить за это советских солдат.
Нам и нашим предкам, сломавшим шею нацизма, каяться не в чем. Это не СССР годами вскармливал Гитлера, это не СССР первым начал заключать с ним всевозможные пакты и договоры. Не СССР скормил монстру с ручек Чехию. А те, кто это делал, просто мечтали о том, что сытый и сильный Гитлер обязательно в первую очередь нападет на СССР. Некоторые, как, например, Польша, даже надеялись в этом поучаствовать, но не получилось. Монстр начал пожирать их первыми.
Пусть каются те, кто служил Гитлеру, кто кормил солдат вермахта, снабжал их отличным оружием. Пусть каются те, кто еще до прихода германских войск уничтожил евреев, и те, кто, глядя на пылающее еврейское гетто Варшавы, шутил, что «горят тараканы». Каяться должны те, кто были у Гитлера в союзниках ровно до тех пор, пока не пришла Красная армия, благодаря которой они оказались в числе стран-победительниц. Пусть каются те, кто уже после войны пригрел десятки тысяч нацистов — военных преступников и их служек, руки которых по локоть в крови.
А нам нечего каяться за наших предков, которые разгромили самое большое зло в истории человечества. Благодаря которым живы в том числе и мерзавцы, которые призывают нас к покаянию. Колонка Голоса Мордора
Нам и нашим предкам, сломавшим шею нацизма, каяться не в чем. Это не СССР годами вскармливал Гитлера, это не СССР первым начал заключать с ним всевозможные пакты и договоры. Не СССР скормил монстру с ручек Чехию. А те, кто это делал, просто мечтали о том, что сытый и сильный Гитлер обязательно в первую очередь нападет на СССР. Некоторые, как, например, Польша, даже надеялись в этом поучаствовать, но не получилось. Монстр начал пожирать их первыми.
Пусть каются те, кто служил Гитлеру, кто кормил солдат вермахта, снабжал их отличным оружием. Пусть каются те, кто еще до прихода германских войск уничтожил евреев, и те, кто, глядя на пылающее еврейское гетто Варшавы, шутил, что «горят тараканы». Каяться должны те, кто были у Гитлера в союзниках ровно до тех пор, пока не пришла Красная армия, благодаря которой они оказались в числе стран-победительниц. Пусть каются те, кто уже после войны пригрел десятки тысяч нацистов — военных преступников и их служек, руки которых по локоть в крови.
А нам нечего каяться за наших предков, которые разгромили самое большое зло в истории человечества. Благодаря которым живы в том числе и мерзавцы, которые призывают нас к покаянию. Колонка Голоса Мордора
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А вот мирное население, по разным оценкам от 1:18 до 3:18, т.е. мирных жителей в Германии погибло от 1 до 3 млн, а в СССР - от 17 до 18 млн.
“Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.
Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.
Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.
На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.
Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.
Я считаю, что он право во всем. Вторую мировую войну начали известные лица с раздела Польши. Великую Отечественную Войну начал известный персонаж с нападения на СССР. Если есть что, то возрази!
Кто тебе историю переписыват и по какому поводу каятся призывает?
Сама придумала сама обиделась?