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Кто на самом деле должен каяться

Кто на самом деле должен каяться (3 фото)

Автор:
08 мая 2021 19:06
Метки: 9 мая   Великая Отечественная война   Победа   СССР   голосмордора   
376
3
Каждый год в эти самые дни перед 9 мая нас всех призывают каяться. Скорбеть, посыпать головы пеплом, рефлексировать и… фактически отказываться от своей памяти и истории. Это происходит регулярно, начиная с самой перестройки — когда впервые стало «можно».
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Метки: 9 мая   Великая Отечественная война   Победа   СССР   голосмордора   
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
кто и кого призывает каяться? Я не особо понял позыв поста! Я не КАЮСЬ, я просто каждый год поминаю всех погибших за то, что бы я сегодня был на этом свете и мне НАСРАТЬ на всякую тупую куйню!!!!
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4k
КремлеКот 46 секунд назад
Боевые потери Германии и СССР (соотношение) примерно 1:2, ранения - 1:3, плен 1:1.
А вот мирное население, по разным оценкам от 1:18 до 3:18, т.е. мирных жителей в Германии погибло от 1 до 3 млн, а в СССР - от 17 до 18 млн.
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19
Sten 3 минуты назад
Про советско-финскую что есть интересное?
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4k
КремлеКот 5 минут назад
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1k
Vovan Petroff 5 минут назад
Вот он - этот подлый тип гражданской наружности.

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4k
КремлеКот 7 минут назад
Facebook дважды заблокировал аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за его пост о выступлении в Бундестаге. Текст отличный и по-хорошему очень русский, поэтому заслуживает, чтобы его прочли.

“Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
- Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю? Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ.

Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей.

Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала.
Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта.

На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так.

Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.

Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее”.
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121k
Игорь 52 минуты назад
Это победа советского народа. Вот он то точно, ни перед кем каяться не должен.
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55k
Почитатель стекломоя Час назад
8-е мая - День памяти и примирения. Не победобесия, и не "можем повторить". Но почитая всех павших в страшной бойне Второй мировой, борясь против нацизма, чтя тех, кто отдал жизни за будущее своих детей, нельзя забывать и о том, как эта война началась.
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472
Палыч Почитатель стекломоя 18 минут назад
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9k
Иван Автор поста 2 часа назад
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8k
Vlad 2 часа назад
Каяться? ... да не, дело не в этом, просто сначала каяться, а потом платить. Раз признали вину, значит надо платить звонкой валютой.
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9k
Kucher 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
insaider 2 часа назад
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