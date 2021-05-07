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У меня к ним особая любовь. Как долго я добивалась натуральности. Есть рыбы, которые не слишком отличаются от моих первых работ, только не окунь, он прошёл несколько модификаций)) пока стал таким, каким вы его видите.
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Вот он, мой первый окунь))
И тогда он казался идеальным)) прошло 2,5 года.. Свой рост я как раз сужу именно по окуню.
Авторский пост
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Метки: Подарок рыбаку кружка с декором окунь полимерная глина рукоделие без процесса рыбы творчество
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Могла бы - шваркнула бы штук 50 плюсов
Hemköp или ICA MAXI
без хвостов и без чешуи.
А хотелось наоборот - из моря.