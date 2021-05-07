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Окуньки

Окуньки (20 фото)

Автор:
07 мая 2021 23:17
Метки: Подарок рыбаку   кружка с декором   окунь   полимерная глина   рукоделие без процесса   рыбы   творчество   
186
20
У меня к ним особая любовь. Как долго я добивалась натуральности. Есть рыбы, которые не слишком отличаются от моих первых работ, только не окунь, он прошёл несколько модификаций)) пока стал таким, каким вы его видите.
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Метки: Подарок рыбаку   кружка с декором   окунь   полимерная глина   рукоделие без процесса   рыбы   творчество   
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16  комментариев
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147
a17s76 5 часов назад
супер!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Может, хватит? Уже начинает надоедать.
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571
Uggla 3 часа назад
О боже! Моя мечта - рыбу ловить научиться.
Вы - великолепны!
+
Могла бы - шваркнула бы штук 50 плюсов
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4k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Не, мне на вкус натуральные больше нравятся ))
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11k
Паша Эмильевич 4 часа назад
Первый окунь самый крутой, потому что первый! Его в рамку на видное место надо.
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240
Сергей Ковалев 4 часа назад
Здравствуйте еще раз. И опять вы порадовали своими работами
А вот котики вам не простят обман
.
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1k
Будильник вам в разные места 5 часов назад
Напрашивается один вопрос: чашки постоянно в пользовании, нагреваются, моются... Как смоляная вещь может сохранять целостный вид? Неужели не отваливается, не обламывается, лак не стирается?
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