У меня к ним особая любовь. Как долго я добивалась натуральности. Есть рыбы, которые не слишком отличаются от моих первых работ, только не окунь, он прошёл несколько модификаций)) пока стал таким, каким вы его видите.

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Вот он, мой первый окунь)) 0 И тогда он казался идеальным)) прошло 2,5 года.. Свой рост я как раз сужу именно по окуню.

Поделюсь несколькими работами 0

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Мою любовь к этой рыбке разделяют котики) 0 Спасибо моим клиентам за чудесные фото отзывы.

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0 Котик думал, что рыбка внутри)

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