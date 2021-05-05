770
18
Настолько крутые идеи, которые реализовали владельцы книжных магазинов. Спойлер: некоторые книжные магазины настолько прекрасные, что даже фентезийный магазин "Флориш и Блоттс" из вселенной Гарри Поттера тихонько стоит в сторонке.
×
5.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что происходит, когда продавцам книг скучно
- Книга — всё ещё лучший подарок
- В Инстаграме завелся книжный червь
- Дюжина книг, которые вышли в финал букеровской премии
- Книги в нашей жизни: фотопроект Катрины Ю
Метки: Книжные магазины Британии книги книжные магазины книжные магазины Индии книжные магазины Кореи книжные магазины Португалии подборка
28
Понравилось28
Новости партнёров
На прошлой неделе мы с дочкой в такой магазин заехали. Красота. Купил издание биографии Маркса 1984 года выпуска за 2 евро. Обалденный учебник по созданию английских садов за 2 евро, оригинальное издание 1975 года, Англия. Ну и дочка тоже много что купила.
Средняя цена на новую книгу 300 страниц сейчас в Испании 25 евро.