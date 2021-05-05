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Насколько же круто сделали! Книжные магазины, которые не хочется покидать

Насколько же круто сделали! Книжные магазины, которые не хочется покидать (18 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:39
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Книжные магазины Британии   книги   книжные магазины   книжные магазины Индии   книжные магазины Кореи   книжные магазины Португалии   подборка   
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Настолько крутые идеи, которые реализовали владельцы книжных магазинов. Спойлер: некоторые книжные магазины настолько прекрасные, что даже фентезийный магазин "Флориш и Блоттс" из вселенной Гарри Поттера тихонько стоит в сторонке.

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Метки: Книжные магазины Британии   книги   книжные магазины   книжные магазины Индии   книжные магазины Кореи   книжные магазины Португалии   подборка   
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Maks Es 9 минут назад
Сейчас в ЕС популярная тема - магазины подержанных книг. Можешь прийти и сдать любую книгу за 1 евро и купить что есть в наличии за 2 евро.никакой разницы в толщине, содержании или состоянии книг нет.
На прошлой неделе мы с дочкой в такой магазин заехали. Красота. Купил издание биографии Маркса 1984 года выпуска за 2 евро. Обалденный учебник по созданию английских садов за 2 евро, оригинальное издание 1975 года, Англия. Ну и дочка тоже много что купила.
Средняя цена на новую книгу 300 страниц сейчас в Испании 25 евро.
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