Ожерелье из бирюзы

Рабочий день еще не закончился, когда в магазин вошла очаровательная девушка с золотистыми волосами и изумительными глазами цвета бирюзы. Она положила подарок, на котором уже не было упаковки, на прилавок и спросила: "Это ожерелье ведь было куплено здесь?"

Продавец вежливо попросил ее подождать минутку, а сам пошел звать хозяина, который тут же вышел к посетительнице. Мужчина улыбнулся и сказал: "Да. Это ожерелье - один из особых экспонатов нашей эксклюзивной коллекции и было приобретено сегодня утром здесь". "Сколько оно стоило?" - спросила девушка. На что продавец ответил: "Приношу свои извинения, но я не могу открыть вам эту информацию. Наша политика конфиденциальности предписывает оставлять стоимость покупки известной лишь магазину и покупателю".



Мужчина взял футляр, вновь упаковал его - почти демонстративно - и очень аккуратно повязал новую ленточку с бантом. Затем он протянул подарок девушке, которая сказала: "Но у моей сестры было всего лишь несколько монет, которые она копила, продавая тряпичных кукол, сделанных из старой одежды, ведь моя зарплата едва позволяет нам выживать. Это ожерелье - не простая бижутерия, и у нее просто не могло быть столько денег, чтобы за него заплатить!"

Глубокая тишина повисла в помещении. Она взяла подарок в руки и медленно пошла к выходу, прижимая сверток к груди.

"Она заплатила самую высокую цену, какую только можно заплатить - она отдала все, что у нее было" - сказал ей вслед хозяин магазина.