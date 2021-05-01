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3
Продавец за прилавком рассеянно наблюдал за движением на улице, когда маленькая девочка подошла к магазину. Она прижалась носом к стеклу впечатляющей своим видом витрины, и вдруг ее медовые глаза засияли - она увидела в витрине что-то особенное.
Девочка прошла в ювелирный магазин и попросила продавца показать ей вон то великолепное ожерелье из бирюзы, которое так захватило ее внимание. "Хочу купить его моей сестре. Вы могли бы сделать подарочную упаковку?" - спросила малышка.
Владелец ювелирной, который находился в этом время в магазине, с особым выражением в глазах посмотрел на девочку и спокойно спросил: "Сколько у тебя денег, малышка?" Не моргнув глазом, девочка вытащила из кармана носовой платочек, завязанный на несколько узелков, каждый их которых она аккуратно развязала. Затем она с гордостью положила платок на прилавок и выдала: "Тут хватит ведь, да?"
Владелец ювелирной, который находился в этом время в магазине, с особым выражением в глазах посмотрел на девочку и спокойно спросил: "Сколько у тебя денег, малышка?" Не моргнув глазом, девочка вытащила из кармана носовой платочек, завязанный на несколько узелков, каждый их которых она аккуратно развязала. Затем она с гордостью положила платок на прилавок и выдала: "Тут хватит ведь, да?"
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Ребенок смотрел на владельца магазина со смешанным выражением надежды и грусти: "Знаете, с тех пор, как наша мама умерла, моя сестра заботится обо мне, отдает всю свою любовь. А на себя у нее времени совсем не остается..." На платочке лежало лишь несколько монеток... " Сегодня ее день рождения, и я просто уверена, что это ожерелье сильно обрадует ее, ведь у нее глаза такого же цвета..." Продавец смотрел на хозяина в замешательстве, не зная, что ответить. Тот лишь улыбнулся, зашел за прилавок, собственноручно упаковал ожерелье в красивую серебристую бумагу и сделал великолепный бант из ленты бирюзового цвета.
Продавец смотрел на происходящее, не веря своим глазам, а хозяин уже положил упакованный подарок в фирменный пакет с названием магазина и отдал его девочке со словами: "Вот, возьми и отдай его с любовью твоей сестре". Малышка вышла из магазина со счастливым выражением на лице и вприпрыжку пустилась по улице.
Продавец смотрел на происходящее, не веря своим глазам, а хозяин уже положил упакованный подарок в фирменный пакет с названием магазина и отдал его девочке со словами: "Вот, возьми и отдай его с любовью твоей сестре". Малышка вышла из магазина со счастливым выражением на лице и вприпрыжку пустилась по улице.
Рабочий день еще не закончился, когда в магазин вошла очаровательная девушка с золотистыми волосами и изумительными глазами цвета бирюзы. Она положила подарок, на котором уже не было упаковки, на прилавок и спросила: "Это ожерелье ведь было куплено здесь?"
Продавец вежливо попросил ее подождать минутку, а сам пошел звать хозяина, который тут же вышел к посетительнице. Мужчина улыбнулся и сказал: "Да. Это ожерелье - один из особых экспонатов нашей эксклюзивной коллекции и было приобретено сегодня утром здесь". "Сколько оно стоило?" - спросила девушка. На что продавец ответил: "Приношу свои извинения, но я не могу открыть вам эту информацию. Наша политика конфиденциальности предписывает оставлять стоимость покупки известной лишь магазину и покупателю".
Мужчина взял футляр, вновь упаковал его - почти демонстративно - и очень аккуратно повязал новую ленточку с бантом. Затем он протянул подарок девушке, которая сказала: "Но у моей сестры было всего лишь несколько монет, которые она копила, продавая тряпичных кукол, сделанных из старой одежды, ведь моя зарплата едва позволяет нам выживать. Это ожерелье - не простая бижутерия, и у нее просто не могло быть столько денег, чтобы за него заплатить!"
Глубокая тишина повисла в помещении. Она взяла подарок в руки и медленно пошла к выходу, прижимая сверток к груди.
"Она заплатила самую высокую цену, какую только можно заплатить - она отдала все, что у нее было" - сказал ей вслед хозяин магазина.
Продавец вежливо попросил ее подождать минутку, а сам пошел звать хозяина, который тут же вышел к посетительнице. Мужчина улыбнулся и сказал: "Да. Это ожерелье - один из особых экспонатов нашей эксклюзивной коллекции и было приобретено сегодня утром здесь". "Сколько оно стоило?" - спросила девушка. На что продавец ответил: "Приношу свои извинения, но я не могу открыть вам эту информацию. Наша политика конфиденциальности предписывает оставлять стоимость покупки известной лишь магазину и покупателю".
Мужчина взял футляр, вновь упаковал его - почти демонстративно - и очень аккуратно повязал новую ленточку с бантом. Затем он протянул подарок девушке, которая сказала: "Но у моей сестры было всего лишь несколько монет, которые она копила, продавая тряпичных кукол, сделанных из старой одежды, ведь моя зарплата едва позволяет нам выживать. Это ожерелье - не простая бижутерия, и у нее просто не могло быть столько денег, чтобы за него заплатить!"
Глубокая тишина повисла в помещении. Она взяла подарок в руки и медленно пошла к выходу, прижимая сверток к груди.
"Она заплатила самую высокую цену, какую только можно заплатить - она отдала все, что у нее было" - сказал ей вслед хозяин магазина.
"Если однажды вам придется выбирать между всем миром и любовью, помните: если вы выберете мир, то останетесь без любви, а если выберете любовь, то сможете завоевать весь мир" (Альберт Эйнштейн).
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Метки: любовь ожерелье из бирюзы подарок покупка цена
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