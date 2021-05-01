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Ожерелье из бирюзы

Ожерелье из бирюзы (3 фото)

Автор:
01 мая 2021 12:26
Метки: любовь   ожерелье из бирюзы   подарок   покупка   цена   
259
3
Продавец за прилавком рассеянно наблюдал за движением на улице, когда маленькая девочка подошла к магазину. Она прижалась носом к стеклу впечатляющей своим видом витрины, и вдруг ее медовые глаза засияли - она увидела в витрине что-то особенное.
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Метки: любовь   ожерелье из бирюзы   подарок   покупка   цена   
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6  комментариев
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2k
Никита 2 часа назад
Всегда хочется верить в человеческую доброту и соучастие,добрый пост.Напомнило фразу героя фильма "Великолепная семерка"охотника за головами Сэма Чизема: "Мне предлагали много денег за мою роботу,но никогда не предлагали всё что есть."
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33k
Лесли 🥰 2 часа назад
Интересно, а как бы поступил продавец будь он один?))) На жалости к детям очень легко выехать в любой ситуации. И многие этим пользуются.
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19k
Копатыч 2 часа назад
Трогательно... +
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527
Yeti Siberian 3 часа назад
Хоть и баян, но плюсую. За добро всегда плюс.
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66k
Без маски 3 часа назад
Хорошо
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49k
Нанук Паналык 3 часа назад
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Николай Николаенко

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