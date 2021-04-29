Прощай ХОХОТУН!

В Испании на 66-году жизни умер комедийный актер Хуан Борха, ставший известным благодаря мему про "хохочущего испанца", об этом сообщает газета ABC Sevilla.

Актера не стало в среду днем. По данным издания, накануне из-за рецидива болезни Борха доставили в одну из больниц города, где он впоследствии скончался.

В сентябре 2020 года актер перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах, последние месяцы жизни он провел в госпитале.