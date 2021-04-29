Прощай ХОХОТУН!

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Умер знаменитый испанский дедуля-хохотун.
Хуан Борха
В Испании на 66-году жизни умер комедийный актер Хуан Борха, ставший известным благодаря мему про "хохочущего испанца", об этом сообщает газета ABC Sevilla.
Актера не стало в среду днем. По данным издания, накануне из-за рецидива болезни Борха доставили в одну из больниц города, где он впоследствии скончался.
В сентябре 2020 года актер перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах, последние месяцы жизни он провел в госпитале.
Актера не стало в среду днем. По данным издания, накануне из-за рецидива болезни Борха доставили в одну из больниц города, где он впоследствии скончался.
В сентябре 2020 года актер перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах, последние месяцы жизни он провел в госпитале.
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Метки: 360подмосковье видео испанец испанец-хохотун мем умер
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У меня очень хорошие воспоминания об этом человеке..
Спи спокойно друг ты нам всем сделал много хорошего..
Просто вспомним человека, подарившего нам столько позитива