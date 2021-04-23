8 безумных и пугающих медицинских случаев

В 2015 году 91-летняя Эстела Мелендес из Чили пережила неприятное падение и обратилась к врачам. Рентген показал образование, которое врачи сочли опухолью в желудке. Второй рентген показал, что они ошибались. Это была не опухоль, а 60-летний окаменевший плод, о существовании которого бездетная Мелендес даже не подозревала. Врачи решили не оперировать, так как удаление плода представляло для пожилой женщины большую опасность, чем жизнь с ним. Мелендес в свою очередь считает плод напоминанием о ее покойном муже и детях, которых у них никогда не было.