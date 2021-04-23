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8 безумных и пугающих медицинских случаев

8 безумных и пугающих медицинских случаев (9 фото)

Автор:
23 апреля 2021 20:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: истории из жизни   медицина   медицинские истории   удивительное рядом   
627
9

Увы, обычно мы начинаем ценить собственное здоровье только в те моменты, когда у нас начинает болеть спина или появляется насморк. Так что порой бывает полезно вспомнить, как же нам на самом деле повезло в жизни. Перед вами восемь невероятных медицинских случаев, которые вселят в вас небольшую порцию здорового экзистенциального ужаса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории из жизни   медицина   медицинские истории   удивительное рядом   
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Владимир 4 часа назад
про то,что из носа,может вытекать ликвор(спиномозговая жидкость)-верю...
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