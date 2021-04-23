8 безумных и пугающих медицинских случаев

Увы, обычно мы начинаем ценить собственное здоровье только в те моменты, когда у нас начинает болеть спина или появляется насморк. Так что порой бывает полезно вспомнить, как же нам на самом деле повезло в жизни. Перед вами восемь невероятных медицинских случаев, которые вселят в вас небольшую порцию здорового экзистенциального ужаса.
В 2014 году в мозге четырехлетнего мальчика из Мэриленда нашли опухоль. Врачам удалось удалить образование, но их ждал крайне неприятный сюрприз — при вскрытии опухоли они обнаружили в ней несколько полностью сформировавшихся зубов. Оазалось, что у мальчика была крайне редкая опухоль головного мозга — краниофарингиома. Врачи долгое время считали, что эти опухоли образуются из тех же клеток, что и зубы, но до этого момента они никогда не видели опухолей с настоящими зубами.
Один молодой иранец родился с доброкачественной опухолью на глазном яблоке, которая называется роговичный дермоид. Она была у него всю жизнь и не доставляла ему неудобств. Но в 2013 году, когда парню исполнилось 19, ситуация приняла неожиданный оборот — на опухоли начали расти длинные черные волоски. Врачам удалось удалить ее, но они сказали пациенту, что ему крупно повезло, поскольку такие опухоли могут отращивать не только волоски, но также хрящи и потовые железы.
В 2020 году 36-летняя женщина из Мичигана обратилась к врачам с жалобами на боль в животе и тошноту. В течение 48 часов врачи сделали пациентке компьютерную томографию. Сканирование показало нечто очень странное — селезенка женщины сместилась внутри ее тела примерно на тридцать сантиметров. Это явление, которое называют «блуждающая селезенка», возникает, когда связки, удерживающие орган, ослабевают и позволяют ему сдвинуться.
17-летний подросток обратился в больницу с жалобой на колющую боль в груди. Во время компьютерной томографии врачи обнаружили, что парень страдает от поражения сердечной мышцы, причем буквально —из его сердца торчала булавка. Оказалось, что подросток самостоятельно подшивал свою одежду и часто держал булавки во рту. Врачи сделали вывод, что он случайно проглотил одну и не заметил.
В 2018 году 42-летняя британка обратилась к врачам с жалобой на опухшее и обвисшее веко. Врачи сделали компьютерную томографию и нашли на веке пациентки небольшую кисту, которую быстро удалили. После удаления киста лопнула, и внутри обнаружился странный прозрачный предмет. Оказалось, это была контактная линза. Когда женщине было 14, она получила удар в глаз во время игры в бадминтон и потеряла линзу. Вот только линза не выпала, как подумала девушка, а застряла у нее в веке, где и оставалась на протяжении 28 лет.
В 2018 году девушка из России заметила у себя на лице странный бугорок. Странный — это еще легко сказано, ведь он буквально перемещался по ее лицу с места на место. Прежде чем обратиться к врачу, девушка в течение двух недель делала селфи, чтобы запечатлеть передвижения непонятной штуки, которая металась от ее щеки к веку и до губы. Нет, на этот раз это не селезенка загуляла. Нарост оказался старой доброй глистой, а именно — Dirofilaria repens.
Кенда Джексон из Омахи пять лет страдала от сильного насморка и регулярных головных болей. Первоначально врачи списали все на аллергию, но когда симптомы не исчезли, девушка обратилась к другому специалисту. Именно тогда она обнаружила, что жидкость, которая течет из ее носа — это не сопли, а спинномозговая жидкость. В 2013 году девушка побывала в автомобильной аварии, и в результате травмы между ее черепом и ноздрями образовалась небольшая дыра, через которую каждый божий день просачивалось около чашки мозговой жидкости. К счастью, врачи смогли заткнуть течь, используя жировые ткани Кенды.
В 2015 году 91-летняя Эстела Мелендес из Чили пережила неприятное падение и обратилась к врачам. Рентген показал образование, которое врачи сочли опухолью в желудке. Второй рентген показал, что они ошибались. Это была не опухоль, а 60-летний окаменевший плод, о существовании которого бездетная Мелендес даже не подозревала. Врачи решили не оперировать, так как удаление плода представляло для пожилой женщины большую опасность, чем жизнь с ним. Мелендес в свою очередь считает плод напоминанием о ее покойном муже и детях, которых у них никогда не было.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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