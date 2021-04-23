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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (28 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
3632
28
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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69  комментариев
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7k
Garpia121 4 часа назад
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Присылайте голову.
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3k
Alakazam 8 минут назад
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... но чай с коньячком!
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2k
Dr. Zoidberg 58 минут назад
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Бедная кошка.
Правильно говорят: "У баб "клевать мозги" заложено на генном уровне".
Мужика нет и она "большую часть своей жизни" дёргает кошку.
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886
Victor Час назад
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да, парень любит прибухнуть
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784
Леонид 2 часа назад
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Хочу купить плиту без денег - это возможно ?
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1k
веселый просто Леонид 14 минут назад
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Возможно - хотите
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1k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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Прикол не в надписи, а в том, что ему никто ещё не перевёл.
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1k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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У меня подруга так бутики напяливала. Покупала, носила, потом аккуратно в горячую воду, чтобы следов не осталось. Оппаньки, расклеились. и в магазин: так и так - говно ваш товар, верните денюжку. Баба хитрая, ещё ни разу не обломилась. Главное магазин подороже, на понтах.
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1k
Григорий Бабкин 2 часа назад
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Фиме надо где-то харчеваться.
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6k
JeanLuk 2 часа назад
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Что за мода дурацкая пошла - в конце вставлять картинку?
Вчера - этот скриншот появился, сегодня картинку добавили, типа пояснение для тупых?
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
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Там вроде зарплата за приведенного клиента - то есть нужно что бы кто то таки купил хрень или попал в анальное рабство к Тинькову.
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2k
Виталий Касандров 2 часа назад
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Всегда думал на фиг в эти скорые помощи звонить - само пройдет.Бандиты сами уйдут ,а огонь сам погаснет .
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466
кожаный олень 3 часа назад
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он прав
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17k
nobody® 3 часа назад
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Просто архитектура в торговом центре...
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17k
nobody® 3 часа назад
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Если без шуток, то буква X сама себе "Экс" - полслова одной буквой
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692
Nick 3 часа назад
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Ссылка youtu.be
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2k
Enotko Ytko 3 часа назад
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не понятно...как было два гендера (Ми Ж) так и осталось и почему шутить нельзя?
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17k
nobody® Enotko Ytko 3 часа назад
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Слово заморское, а у них там уже не только лишь два... Да и шутить нельзя только у них же. Переводной юмор он такой
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7k
Самка Хорька 4 часа назад
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Интересно, за чем мужик перед ним стоит?..
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2k
LekS 4 часа назад
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ВоскресенЬе. Воскресением занимался один чувак почти 2 тысячи лет назад.
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54
Виктор LekS 3 часа назад
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"Но это не точно." (С)
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6k
JeanLuk LekS 2 часа назад
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Воскрешением он занимался
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7k
Самка Хорька 4 часа назад
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На заборе тоже написано. А там дрова.
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2k
Dr. Zoidberg Самка Хорька 2 часа назад
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На сарае.
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7k
Самка Хорька Dr. Zoidberg Час назад
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И там тоже. Мы боХатые))))))
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7k
Самка Хорька 4 часа назад
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Чем меньше в голове ожиданий, тем больше в жизни сюрпризов))
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13k
Corvus Corax 4 часа назад
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В прошлой булочке (точнее - слойке) была вишневая начинка, а не творог... Шо ж так не везет-то метелке, а?
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