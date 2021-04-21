Угнать самолет в Якутии, чтобы полететь в Пакистан

А вот для советских воздушных пиратов все только начиналось. Первоначально их приговорили к смертной казни, но позднее, как иностранцев, решили пожалеть и заменить наказание пожизненным лишением свободы. А потом и вовсе понизили сроки до 20 с лишним лет, что давало шанс выхода на свободу.



Но до этого еще надо было дожить. Незадачливые террористы сами наказали себя так, как их не могли наказать в СССР. Конечно, и советские тюрьмы были далеки от идеальных, но по сравнению с пакистанскими это были практически санатории. Поначалу преступники даже опасались, что их выдадут в СССР. Но уже через несколько месяцев они хотели этого больше всего на свете.



Советских угонщиков разместили в нескольких разных тюрьмах на юге страны, где были самые тяжелые климатические условия. В отдельные периоды температура воздуха в душных тюремных камерах повышалась до 55–60 градусов. Воды было очень мало. Питание было плохое, при этом никакой помощи с воли не было, в отличие от СССР, где арестанты могли бы получать посылки от родных. Кандалы не снимались на протяжении всего срока заключения.



Нравы в местных тюрьмах были весьма простые: если охранникам что-то не нравилось, они просто избивали заключенных палками. Поскольку никто из советских заключенных местного языка не знал и не мог даже попросить воды, внимание к себе приходилось привлекать криками и стуком по дверям, что вело к порции палок. Впрочем, эти жестокие меры воспитания заставили всех заключенных в кратчайшие сроки овладеть местным языком — урду.



Неудивительно, что уже через несколько месяцев пребывания в пакистанских тюрьмах двое беглецов от советского правосудия свели счеты с жизнью, а третий умер не то от теплового удара, не то от инфаркта. А остальные принялись бомбардировать письмами советские ведомства. Дескать, все поняли и раскаялись, верните домой, хотим сидеть там.



Еще до распада страны советские представители обращались к Пакистану с просьбой экстрадировать преступников на родину. Но отношения между СССР и Пакистаном в то время были далеко не лучшими из-за недавней Афганской войны, поэтому пакистанская сторона наотрез отказывалась.



В 1992 году предпринимали попытку экстрадиции и новые российские власти, но тоже безуспешно. А дальше завертелись такие политические и экономические процессы в стране, что про советских угонщиков просто забыли.