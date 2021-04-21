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Угнать самолет в Якутии, чтобы полететь в Пакистан

Угнать самолет в Якутии, чтобы полететь в Пакистан (7 фото)

Автор:
21 апреля 2021 06:05
Метки: интересное   самолет   угон   
1873
7
19 августа 1990 года группа советских арестантов, которую этапировали самолетом, обезоружила конвоиров при помощи заранее пронесенного на борт оружия и захватила лайнер. В руках у воздушных пиратов оказалось более 40 пассажиров и членов экипажа. Угрожая взорвать бомбу, арестанты потребовали доставить их в Пакистан, где надеялись избежать преследования за свои преступления. Но там их ждала совсем другая судьба.
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Метки: интересное   самолет   угон   
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388
Андрей 2 часа назад
Сами себя наказали!
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−31
andycpp Полчаса назад
Заметьте, а хохлы замели следы и пропетляли
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633
ekolog67 Полчаса назад
Мне их совсем не жалко
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543
Лимонадный Джо Полчаса назад
На памяти ещё свежи воспоминания,как захватывали заложников,требовали самолёты и миллионы долларов. Потом летели за границу,особенно в Израиль. А там сразу попадали в оборот полиции. Лишались всего и вся,получали огромные сроки или возвращение на Родину.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Видимо в Якутии им было очень холодно
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