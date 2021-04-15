Натали написала в соцсети большой пост с благодарностью мужчине по имени Йен, который не прошел мимо, а решил помочь ребенку. Причем сделал это очень правильным образом: он лег на землю рядом с мальчиком и тот довольно быстро успокоился.



Натали и Руди гуляли по набережной и им нужно было развернуться. Для пятилетнего Руди это часто ставится проблемой. Он отказался идти дальше, упал на землю и начал кричать, а мимо все шли и шли люди, которые смотрели на это, неодобрительно качая головой - несмотря на то, что Натали все время извинялась за то, что сын шумит.