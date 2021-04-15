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Доброта спасет мир: незнакомец помог мальчику-аутисту справиться с приступом

Доброта спасет мир: незнакомец помог мальчику-аутисту справиться с приступом (4 фото)

Автор:
15 апреля 2021 15:18
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Будьте добрее   аутизм   доброта   доброта спасет мир   трогательная история   трогательно   
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44-летняя жительница Эссекса (Великобритания) Натали Фернандо поделилась в Facebook трогательной историей о том, как совершенно незнакомый человек помог ее сыну. Пятилетний Руди страдает аутизмом. Он очень любит гулять, но иногда на улице у него случаются приступы - например, если надо изменить маршрут. И чаще всего люди смотрят на это с осуждением. Но бывает и по-другому!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Будьте добрее   аутизм   доброта   доброта спасет мир   трогательная история   трогательно   
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18  комментариев
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12k
Serg2001 Час назад
К сожалению всё чаще первая реакция на любой дискомфорт это не выяснить причины и попытаться помочь, а сразу втащить... хотя бы словесно...
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Как определить, что перед тобой ребенок-аутист, а не разбалованная яжематерью истеричка?
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684
Электрик 11 минут назад
Скорее всего этот чувак в теме и знает как надо вести себя с аутистами - молодец он, что помог маме этого пацана, потому что на родительницу он бы не так среагировал, и наверняка не успокоился бы быстро.
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7k
Перст Указующий 58 минут назад
>Если вы видите, что мать или отец не справляются с ребенком, >попробуйте не осуждать, а узнать, все ли в порядке

и надеяться на лучшее.
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11k
Антон Семёныч Перст Указующий 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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684
Электрик Антон Семёныч 14 минут назад
На самом деле, с такими вот сопливыми ублюдками ничего по факту сделать нельзя, только если, на свой страх и риск, отвесить ему хорошего пинка, а потом и мамашке его....
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Luc72 Час назад
А волшебного пенделя она не пробовала? 100%, что помогло бы.
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18k
Luc72 58 минут назад
ДАЖЕ ЕСЛИ, и аутист, он не амеба, и не инфузория-туфелька, разумное существо. А стало быть может быть обучен методом условного рефлекса, чему подвержены даже и не разумные существа: лег и начал орать - получил пендель.
Не усвоил? Ну хорошо... лег и начал орать - получил ещё пендель.
Опять не усвоил? Ну лана...

Снова не усвоил? Ну, ну, мы терпеливые... лег и начал орать - получил ещё пендель.
Таким образом можно обучить даже дождево... таракана чему либо.
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18k
Luc72 Николай 38 минут назад
Не знаю никакого Петю.
А ты, толерантненький наш?
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5k
Янус Полуэктович Luc72 36 минут назад
как там... "даже зайца можно научить курить, если его п%здить".
боль - первая сигнальная система организма, и одна из самых эффективных.
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684
Электрик Luc72 13 минут назад
Ты почитай, для начала, про аутистов, а потом уже пиши всякую херню....
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1k
Дмитрий Luc72 2 секунды назад
"Метод пенделя!" Получай лицензию.
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143
Nevad Black Час назад
чет мне кажется, что они там совсем уже повернулись на своем аутизме. у каждого второго ребенка такой диагноз, что позволяет по часу валяться на полу и орать. как то это подозрительно.
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1k
Николай Nevad Black 58 минут назад
они хотя бы повернулись, у нас процент таких детей ненамного меньше и всем насрать
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53k
pynh Николай 42 минуты назад
почему не должно быть насрать? у всех свои проблемы.
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Николай pynh Полчаса назад
это общая проблема, через 20 лет эти дети станут взрослыми и возможно откого-то из них будет зависеть твоя жизнь.
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5k
Янус Полуэктович Nevad Black Полчаса назад
Южный парк раскрыли эту тайну)))
http://online-south-park.ru/season-4/192-4-sezon-4-seriya-timmi-2000.htmlhttp://online-south-park.ru/season-4/192-4-sezon-4-seriya-timmi-2000.html
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