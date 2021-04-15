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44-летняя жительница Эссекса (Великобритания) Натали Фернандо поделилась в Facebook трогательной историей о том, как совершенно незнакомый человек помог ее сыну. Пятилетний Руди страдает аутизмом. Он очень любит гулять, но иногда на улице у него случаются приступы - например, если надо изменить маршрут. И чаще всего люди смотрят на это с осуждением. Но бывает и по-другому!
Натали написала в соцсети большой пост с благодарностью мужчине по имени Йен, который не прошел мимо, а решил помочь ребенку. Причем сделал это очень правильным образом: он лег на землю рядом с мальчиком и тот довольно быстро успокоился.
Натали и Руди гуляли по набережной и им нужно было развернуться. Для пятилетнего Руди это часто ставится проблемой. Он отказался идти дальше, упал на землю и начал кричать, а мимо все шли и шли люди, которые смотрели на это, неодобрительно качая головой - несмотря на то, что Натали все время извинялась за то, что сын шумит.
Натали и Руди гуляли по набережной и им нужно было развернуться. Для пятилетнего Руди это часто ставится проблемой. Он отказался идти дальше, упал на землю и начал кричать, а мимо все шли и шли люди, которые смотрели на это, неодобрительно качая головой - несмотря на то, что Натали все время извинялась за то, что сын шумит.
А потом подошел Йен, остановился и спросил, все ли у них в порядке. Лег рядом с Руди и начал с ним болтать, как будто ничего не произошло, что сработало на отлично. После того, как мальчик успокоился, Йен проводил его и его маму до их машины. Натали написала, что Йен их просто спас, ведь такой срыв может продолжаться до часа и даже дольше.
"Этот человек - герой моего сегодняшнего утра. Я не забуду его доброту. Я полна благодарности к нему и мечтаю о том, чтобы таких людей вокруг было больше", - написала Натали в Фейсбуке.
"Если вы видите, что мать или отец не справляются с ребенком, попробуйте не осуждать, а узнать, все ли в порядке. Не судите о воспитании детей, старайтесь не судить ребенка, просто будьте добрее, - добавила Натали. - У нас у всех своя жизнь, свои взлеты и падения, но иногда достаточно момента доброты от совершенно незнакомого человека, чтобы полностью изменить ваш день. Спасибо, Йен, ты действительно добрый человек".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и надеяться на лучшее.
Не усвоил? Ну хорошо... лег и начал орать - получил ещё пендель.
Опять не усвоил? Ну лана...
Снова не усвоил? Ну, ну, мы терпеливые... лег и начал орать - получил ещё пендель.
Таким образом можно обучить даже дождево... таракана чему либо.
А ты, толерантненький наш?
боль - первая сигнальная система организма, и одна из самых эффективных.
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