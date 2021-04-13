Завтра, которое не наступит никогда

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото) Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала... Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому В США мужчина открыл огонь по остановившему его полицейскому ТОП-11: как выглядели известные российские фрики до того как стали известными ТОП-11: как выглядели известные российские фрики до того как стали... Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями Вредителя настигла карма Вредителя настигла карма "Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США за публикацию о Дне Космонавтики "Сверхдержавы так себя не ведут": Рогозин раскритиковал Госдеп США... За кадром известных фильмов За кадром известных фильмов Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам 15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности 15 снимков, которые наглядно показывают, как выглядят неприятности Небольшое головокружение в день рождения Небольшое головокружение в день рождения Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских ранено при погоне за двумя неграми в Джорджии Вот почему они сначала стреляют, затем спрашивают: 3 полицейских... Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую отремонтировали местные жители Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую... Микромир: 17 обычных предмета под микроскопом Микромир: 17 обычных предмета под микроскопом Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей Русские афроамериканцы: 27 чернокожих знаменитостей Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Завтра, которое не наступит никогда

Завтра, которое не наступит никогда (2 фото)

Автор:
13 апреля 2021 18:55
Метки: Двенадцать стульев   Илья Ильф   золотой теленок   
697
2
Поздним вечером 13 апреля 1937 года в Москве в возрасте 39 лет умер Илья Ильф – один из авторов незабвенных «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».
Вот как о событиях того вечера позже вспоминал его соавтор и друг Евгений Петров: «Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа.
- Значит, завтра в одиннадцать? - сказал Ильф.
- Завтра в одиннадцать.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Двенадцать стульев   Илья Ильф   золотой теленок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
KOSTELLO 39 минут назад
Не знал этих фактов.
Спасибо за пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
G@M 16 минут назад
Этот дом Булгаков описал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
8 масштабных памятников, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом 8 масштабных памятников, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом 7 интересных фактов о фильме «Золотой телёнок» 7 интересных фактов о фильме «Золотой телёнок» «Золотой телёнок»: кадры из фильма VS иллюстрации «Кукрыниксов» «Золотой телёнок»: кадры из фильма VS иллюстрации «Кукрыниксов» Любимые цитаты Остапа Бендера и не только Любимые цитаты Остапа Бендера и не только 6 интересных фактов о фильме "Двенадцать стульев" 6 интересных фактов о фильме "Двенадцать стульев" 30 гениальных фраз из «Золотого теленка» 30 гениальных фраз из «Золотого теленка»
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1714410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что за штука: самые странные находки
3
39
Что за штука: самые странные находки
Затворник, тоскующий по своей жене
3
84
Затворник, тоскующий по своей жене
﻿
Набирающие популярность
Netflix приобрел права на съемки сиквела «Достать ножи»
0
5
Netflix приобрел права на съемки сиквела «Достать ножи»
40 мам статуса «знаменитость» и их не менее звездные дочки
0
3
40 мам статуса «знаменитость» и их не менее звездные дочки
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Грудастая блогерша раскрыла свое настоящее лицо и шокировала подписчиков (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#прикол#космос#автомобили#кино#подборка#шоу бизнес#актеры#комментарии
#Юмор#история#в мире#сша#дети#картинки#животные#авто аварии#аварии#позитив
#интересно#автомир#интересное#факты#дтп#люди#новости#познавательно#знаменитости#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться