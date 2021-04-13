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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (29 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:42
Сообщество : Неформат
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
3515
29
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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64  комментария
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36k
Вепс 3 часа назад
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Назовите его Дик
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21k
SerGProS 21 минуту назад
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Есть зонты и по дороже..

Ссылка coub.com
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2k
zloikrot 22 минуты назад
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а вот прям вижу, как лепесток медленно клонится к низу, а птиц считает вслух: - три, два, один, пошел!
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21k
SerGProS Полчаса назад
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21k
SerGProS 36 минут назад
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Вначале - женись
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21k
SerGProS 46 минут назад
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Супер star!
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1k
Евгения Ефимова 52 минуты назад
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Можно собирать марки, каждую вставлять в мааааленькую рамочку и вешать их все на стены. У меня, похоже, сосед этим занимался. Может, и сейчас занимается, но я оттуда уехала нахрен.
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21k
SerGProS 54 минуты назад
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Gott mit uns?
Ая яай, какой-то.
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21k
SerGProS Час назад
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Олег, как моего начальника. У него на лице всегда такое пятно появляется, когда я начинаю о повышении моей з/п ему говорить
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16
Алексей Час назад
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Носик
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2
Дима Час назад
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Задрали нытики!
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21k
SerGProS Дима Час назад
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собственно, как и юристы
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8k
Шурум-бурум Час назад
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Put in
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820
Bearn 2 часа назад
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Что тут придумывать? Все на морде написано.
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4k
Евгений 2 часа назад
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Штробить каналы под скрытую проводку для "умного дома", если из инструментов только дрель.
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4k
Евгений 2 часа назад
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"До 10-и лет, я думал, что меня зовут Заткнись..."
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127
PAVOR_zp 2 часа назад
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Фуцик ;)
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4k
Евгений 2 часа назад
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А вот тут, киты устроили групповушку.

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21k
SerGProS Евгений 37 минут назад
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Это тентакли, это другое
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12k
Совранский 2 часа назад
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не знаю как с кличкой - но вместо Кис-кис-кис! можно смело звать Пис-пис-пись))))))
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2k
A 2 часа назад
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Счастливчик
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2k
A 2 часа назад
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Мой кошелек- просто перевалочный пункт для денег, пока курьер ( эту роль выполняю я) разносит их в конце месяца кредиторам (((((
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2k
A 2 часа назад
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А потом оказалось ,что не от телевизора
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