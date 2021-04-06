Технодопинг в велоспорте

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Допинг встречается в любом виде спорте. В велосипедном, помимо обычного допинга, встречается и механический . Международный союз велосипедистов (UCI) называет этим термином различные способы и виды технологического мошенничества. По мере возможности UCI с ним борется. Но чтобы бороться с механическим допингом его еще надо выявить. Это не так просто, как кажется.
Современные технологии позволяют сделать механический допинг практически незаметным. Методы его обнаружения и выявления пока находятся на ранней стадии. UCI использует специальное устройство, которое реагирует на магнитное и электромагнитное излучение. Если возникает подозрение в наличии механического допинга велосипед спортсмена подвергается более тщательному контролю. Его могут полностью разобрать или поместить в рентгеноскопическую камеру. Наличие механического допинга автоматически влечет за собой крупные штрафы для команд и наказания для спортсменов, вплоть до продолжительной дисквалификации.
В отношении электромеханического допинга первая информация стала доступна в 2010 г. На Туре Фландрии сомнения зародились в победе Фабиана Качелларо. Решающий момент гонки произошел на самом знаковом из восхождений, решающем участке Капельмуур, с оставшимися 16 км пути. То, что последовало за этим, является одним из самых больших источников спекуляций и насмешек в истории профессионального велоспорта. Не вставая с седла, Качелларо увеличил темп и отрыв. Боонен изо всех сил пытался сохранить дистанцию и был вынужден даже встать с седла. А потом был спринт. Но это уже не имело значения. Фабиан легко преодолел подъем на вершину Капельмуур и в одиночку доехал до финиша. Его преимущество над Бооненом увеличилось с 28 секунд на 13 км до 75 секунд на финише.
Некоторые итальянские журналисты предположили наличие электромотора в велосипеде спортсмена. Однако доказать факт механического допинга никто не смог. Команда и спортсмен наличие мотора, естественно, отрицали.
Некоторые итальянские журналисты предположили наличие электромотора в велосипеде спортсмена. Однако доказать факт механического допинга никто не смог. Команда и спортсмен наличие мотора, естественно, отрицали.
Смотреть с 2:45. Прекрасно видно с какой легкостью преодолевает Фабиан Качелларо подъем, тогда как второй велогонщик напрягает все силы, пытаясь не отстать.
К примеру, прекрасным доказательством использования "моторизованного велосипеда" стал инцидент, который произошел в августе 2014 года на 7-м этапе гонки "Тур Испании". Тогда на повороте упал канадец Райдер Хесжедаль из команды "Garmin" - но его велосипед после падения продолжал настолько мощно крутить задним колесом, что машина начала описывать круги по асфальту. К счастью для своей команды Райдер быстро поднялся и "поймал" своего разбушевавшегося "коня".
В 2015 г. Международный союз велосипедистов опубликовал правила, в соответствии с которыми, спортсмен уличенный в наличии механического допинга отстраняется от соревнований на срок до полугода, и на него накладывается штраф до 200 тыс. швейцарских франков (180 000 евро). Cумма штрафа, налагаемого на команду составляет от 100 тыс. до 1 млн швейцарских франков (900 000 евро). Кроме того, команда дисквалифицируется на срок до полугода.
В 2015 г. Международный союз велосипедистов опубликовал правила, в соответствии с которыми, спортсмен уличенный в наличии механического допинга отстраняется от соревнований на срок до полугода, и на него накладывается штраф до 200 тыс. швейцарских франков (180 000 евро). Cумма штрафа, налагаемого на команду составляет от 100 тыс. до 1 млн швейцарских франков (900 000 евро). Кроме того, команда дисквалифицируется на срок до полугода.
30 января 2016 года бельгийская гонщица до 23 лет и чемпионка Европы Фемке Ван ден Дрише становится гонщиком, которого официально подозревают в использовании скрытого двигателя. Она участвовала в чемпионате мира по велокроссу в Хейсден-Золдере. Все началось с того, что 19-летняя спортсменка сошла с дистанции из-за механической неисправности велосипеда.
Внезапно сломавшийся велосипед вызвал подозрения у экспертов UCI, наблюдавших за гонкой, и был исследован. К удивлению судей, в раме велосипеда бельгийской спортсменки был обнаружен «технодопинг» — потайной электромотор, который вращал заднее колесо.
В ответ на обвинения Фемке заявила, что произошла досадная ошибка и велосипед с мотором на самом деле принадлежит её другу из команды, а разницы она не заметила, потому что внешне они совершенно одинаковы.
Данный случай применения «технического допинга» стал первым в мире, обнаруженном на чемпионате такого масштаба.
Внезапно сломавшийся велосипед вызвал подозрения у экспертов UCI, наблюдавших за гонкой, и был исследован. К удивлению судей, в раме велосипеда бельгийской спортсменки был обнаружен «технодопинг» — потайной электромотор, который вращал заднее колесо.
В ответ на обвинения Фемке заявила, что произошла досадная ошибка и велосипед с мотором на самом деле принадлежит её другу из команды, а разницы она не заметила, потому что внешне они совершенно одинаковы.
Данный случай применения «технического допинга» стал первым в мире, обнаруженном на чемпионате такого масштаба.
Базовый пакет Vivax Assist стоит более 4000 евро и включает в себя аккумуляторную батарею, седельную сумку для аккумулятора, зарядное устройство, подседельный штырь для размещения электронного блока управления, сам двигатель и адаптеры, необходимые для подключения двигателя. к коленчатому валу велосипеда.
Двигатель вставляется в подседельную трубу и соединяется с коленчатым валом через блокирующую шестерню - шестерня в нижней части двигателя фиксируется на зубчатом венце, которое находится над коленчатым валом.
Двигатель вставляется в подседельную трубу и соединяется с коленчатым валом через блокирующую шестерню - шестерня в нижней части двигателя фиксируется на зубчатом венце, которое находится над коленчатым валом.
По умолчанию аккумулятор находится в седельной сумке, но можно спрятать и в другом месте.
Доступны два основных варианта аккумулятора: один, обеспечивающий в общей сложности 60 минут работы и другой, обеспечивающий 90 минут. 60-минутная батарея - 900 г. 90-минутной 1300 г.
Доступны два основных варианта аккумулятора: один, обеспечивающий в общей сложности 60 минут работы и другой, обеспечивающий 90 минут. 60-минутная батарея - 900 г. 90-минутной 1300 г.
Кнопка для запуска и остановки двигателя устанавливается на нижней стороне руля и подключается к блоку управления в подседельном штыре.
За дополнительные 499 евро можно подключить пакет Invisible Performance Package.
Батарея на подседельной сумке меняется на «бутылочную» версию. Проводная кнопка старт-стоп меняется на беспроводную, и может быть расположена в любом месте.
Батарея на подседельной сумке меняется на «бутылочную» версию. Проводная кнопка старт-стоп меняется на беспроводную, и может быть расположена в любом месте.
Технологии не стоят на месте и появляются более совершенные двигатели, аккумуляторы, методы маскировки.
Мотор -колесо с неодимовыми магнитами. Внутри рамы установлены датчики положения колеса.
Реагируя на магнитное поле постоянных магнитов в ободе, они подают электрический сигнал, который поступает на контроллер. Получив информацию от датчиков Холла о положении колеса, контроллер в нужный момент подает импульсы напряжения на обмотки катушек спрятанных в раме. Они притягивают постоянные магниты колеса, тем самым, обеспечивая его вращение.
Реагируя на магнитное поле постоянных магнитов в ободе, они подают электрический сигнал, который поступает на контроллер. Получив информацию от датчиков Холла о положении колеса, контроллер в нужный момент подает импульсы напряжения на обмотки катушек спрятанных в раме. Они притягивают постоянные магниты колеса, тем самым, обеспечивая его вращение.
Европейские спортивные журналисты встретились с несколькими разработчиками механического допинга и назвали стоимость самой современной «доработки» велосипеда: от 50 до 100 тыс. долларов.
Одним из методов борьбы с технодопингом является термография. Источники тепла в раме дают повод призадуматься....
Демонстрация велосипедов с мехдопингом.
Пандемия вносит свои коррективы. Vivax Drive, австрийский бренд, известный своими скрытыми двигателями для велосипедов, был вынужден закрыть магазин. Как и многие другие предприятия, занимающиеся велоспортом и не только, Vivax не смогла справиться с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса.
«К сожалению, сегодня это печальная уверенность - наш бизнес не пережил этот кризис», - говорится в заявлении компании на своем сайте .
«К сожалению, сегодня это печальная уверенность - наш бизнес не пережил этот кризис», - говорится в заявлении компании на своем сайте .
В борьбе с технодопингом UCI должен принять решительные меры. Пожизненный запрет устранит мошенников и послужит сдерживающим фактором для других. Гонщики, механики и руководство команды должны нести ответственность за то, чтобы этого не произошло, и нести ответственность, если это произойдет. Президент UCI Брайан Куксон заявил, что UCI «стремится защищать гонщиков, которые не хотят жульничать, в какой бы то ни было форме, и обеспечивать победу в гонке правильных гонщиков».
Борьба с допингом продолжается
Борьба с допингом продолжается
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Метки: UCI велоспорт технодопинг
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Напрмер Джиро 2018 19 этап.
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Судя по разной скорости вращения педалей велосипедистов (но при этом они едут с одинаковой скоростью), Качелларо переключился на более высокую передачу (бОльшую заднюю "звездочку"), что для подъема вполне нормально.
А соперник продолжает ехать на маленькой, надеясь за счет силы держать высокую скорость на подъеме. Но не рассчитал и сдулся.
ИМХО.
Также - странным выглядит штраф - 180 тыс когда один велосипед стоит минимум 30, и команды имеют десятки таких велосипедов и штат механиков (с зарплатой 50-60 тыс в год). Т.е. такой штраф это как 3-4% от годового оборота команды.