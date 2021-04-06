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Технодопинг в велоспорте

Технодопинг в велоспорте (22 фото + 4 видео)

Автор:
06 апреля 2021 10:36
Метки: UCI   велоспорт   технодопинг   
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Допинг встречается в любом виде спорте. В велосипедном, помимо обычного допинга, встречается и механический . Международный союз велосипедистов (UCI) называет этим термином различные способы и виды технологического мошенничества. По мере возможности UCI с ним борется. Но чтобы бороться с механическим допингом его еще надо выявить. Это не так просто, как кажется.

Источник:

Метки: UCI   велоспорт   технодопинг   
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18  комментариев
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16k
MarkovAlexandr 3 часа назад
А почему нельзя проводить тщательный осмотр велосипедов перед стартом?
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1k
Леонид Кубарев 10 минут назад
Вся суть большого спорта.
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390
IDDQD_IDKFA 57 минут назад
Посмотрите лучшие гонки Криса Фрума. Там не моторчик, похоже он на мощном мотороллере рассекает.
Напрмер Джиро 2018 19 этап.
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−165
LoginNaFishkah 2 часа назад
Это только очень дорогое оборудование или одноразовое. Тысячи долларов платят за минимальные облегчения вела. А оно ж вес имеет и его тоже тащить надо. На покатухах после сотни км без подзаряжания, катальцы на электровелах по тихому сваливают. И так надеялись на силу электрики, а как разрядилась, так стала гирей
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625
Злодей 2 часа назад
Когда же мы уже увидим соревнования киберспорсменов, перекачанных допингом и химией
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8k
costa Злодей 2 часа назад
Мотор встроенный велосипедисту прямо в ноги)))
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332
накладчик в угол 2 часа назад
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Прекрасно видно с какой легкостью преодолевает Фабиан Качелларо подъем, тогда как второй велогонщик напрягает все силы, пытаясь не отстать."
==============
Судя по разной скорости вращения педалей велосипедистов (но при этом они едут с одинаковой скоростью), Качелларо переключился на более высокую передачу (бОльшую заднюю "звездочку"), что для подъема вполне нормально.
А соперник продолжает ехать на маленькой, надеясь за счет силы держать высокую скорость на подъеме. Но не рассчитал и сдулся.
ИМХО.
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51k
Похабыч 3 часа назад
Качелларо никогда подобной хренью не занимался..
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295
andrey Похабыч 2 часа назад
Как Армстронг ?
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21k
Тигран Саркисян 3 часа назад
таких сука хитрожопых умников надо сразу наюх вышвиривать из спорта,спорт это доказательство силы и выносливости и серьёзной подготовки , а это что за писец.
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8k
costa Тигран Саркисян 2 часа назад
у меня был знакомый в Москве - из RC-group радио модели. Там часто применяются электромоторы и он рассказывал как его просили сделать подобный мотор. Не знаю для проф спорта ли или для обычного велосипеда.
Также - странным выглядит штраф - 180 тыс когда один велосипед стоит минимум 30, и команды имеют десятки таких велосипедов и штат механиков (с зарплатой 50-60 тыс в год). Т.е. такой штраф это как 3-4% от годового оборота команды.
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21k
Тигран Саркисян costa 2 часа назад
вот об этом я и говорю , а проф велы стоят как суперкар.
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Юрий
Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.... Творческая личность -путешественник, поэт, музыкант, художник.
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