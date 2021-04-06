Технодопинг в велоспорте

В отношении электромеханического допинга первая информация стала доступна в 2010 г. На Туре Фландрии сомнения зародились в победе Фабиана Качелларо. Решающий момент гонки произошел на самом знаковом из восхождений, решающем участке Капельмуур, с оставшимися 16 км пути. То, что последовало за этим, является одним из самых больших источников спекуляций и насмешек в истории профессионального велоспорта. Не вставая с седла, Качелларо увеличил темп и отрыв. Боонен изо всех сил пытался сохранить дистанцию и был вынужден даже встать с седла. А потом был спринт. Но это уже не имело значения. Фабиан легко преодолел подъем на вершину Капельмуур и в одиночку доехал до финиша. Его преимущество над Бооненом увеличилось с 28 секунд на 13 км до 75 секунд на финише.

Некоторые итальянские журналисты предположили наличие электромотора в велосипеде спортсмена. Однако доказать факт механического допинга никто не смог. Команда и спортсмен наличие мотора, естественно, отрицали.